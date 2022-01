In de nieuwste update van de Nanoleaf-app hebben we een nieuw product ontdekt: een slimme spiegel met HomeKit en Thread, gemaakt door Hafa. De Zweedse fabrikant werkt hiervoor samen met het Canadese Nanoleaf.

Hafa Smart Mirror met HomeKit

Het gaat om een gloednieuw product, de Hafa Smart Mirror. Deze kun je toevoegen aan de Nanoleaf-app, maar is gemaakt door een derde partij. Dankzij een onderlinge samenwerking kun je de lamp in deze badkamerspiegel aansturen, zonder dat je daarvoor een aparte app van Hafa nodig hebt. Bovendien werkt het met HomeKit, dus je kunt de spiegel ook meenemen in je automatiseringen. Daarnaast is er mogelijk ook ondersteuning voor Thread.



Verwacht overigens niet te veel qua functionaliteit bij deze slimme spiegel. Het is uiteindelijk gewoon een spiegel met een lamp erachter, vergelijkbaar met de eerdere Philips Hue Adore, die tegenwoordig nog maar bij weinig winkels te vinden is. Ben je op zoek naar een echt slimme spiegel, kijk dan eens naar de MagicMirror van de Nederlander Michael Teeuw

Het Zweedse Hafa maakt vooral badkameraccessoires zoals spiegels en kastjes. Het bedrijf bestaat sinds 1962 en richt zich vooral op de Scandinavische landen. Sinds 1980 wordt de productie uitbesteed aan externe partijen. Hafa houdt zich dan ook vooral met design en distributie bezig. De nieuwe Smart Mirror is het eerste slimme product van het bedrijf.

Niet erg zuinig

Een slimme badkamerspiegel geeft je de mogelijkheid om ‘s nachts subtiel te schijnen als je even in de badkamer moet zijn. Je kunt ook fel licht instellen als je make-up wilt aanbrengen. Verder kun je zoals gebruikelijk de helderheid en lichttemperatuur op verschillende manieren aanpassen. De lamp gebruikt 22 Watt en heeft de wat ongunstige energieklasse G. Op maximale lichtsterkte kun je 1200 lumen verwachten.

Dit doe je via de Nanoleaf- of Woning-app of met spraakcommando’s. Het werkt naast HomeKit ook met Google Home. Heb je geen smartphone in de buurt, dan kun je de aanraakfunctionaliteit in de spiegel zelf gebruiken. De spiegel heeft een stof- en waterbestendigheidsrating IP44. Naast Bluetooth is ook Thread-ondersteuning aanwezig.

Verder is het goed om te weten dat de spiegel een diameter van 70cm heeft en rond de 500 euro moet gaan kosten. Voor een spiegel die geen informatie kan tonen maar alleen een veredelde lamp is, is dat aan de prijs. Andere spiegels van Hafa zijn overigens ook vrij prijzig, dus je betaalt hier vooral voor het merk en het design, niet voor de vele mogelijkheden.