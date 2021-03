Flitsmeister vs Apple Kaarten vergelijking

Flitsmeister is al jarenlang een populaire app, vooral vanwege de waarschuwing voor flitsers. Anderzijds wordt ook Apple Kaarten veel gebruikt onder Apple-gebruikers. Zeker nu Apple Kaarten ook flitsers in Nederland toont, vraag je je misschien af welke app je nou het beste kan gebruiken. In dit artikel focussen we op de verschillen tussen Flitsmeister en Apple Kaarten. We focussen op drie onderdelen: navigatie, flitsers en waarschuwingen en overige kenmerken.



Voor dit artikel kijken we uitsluitend naar Apple Kaarten en Flitsmeister, omdat dat onder Apple-gebruikers twee populaire navigatie-apps zijn. Er zijn natuurlijk nog tal van andere populaire navigatie-apps voor iPhone , zoals Waze en Google Maps, die we in onze uitgebreide vergelijking bespreken. Lees ook onze vergelijking van CarPlay-navigatie apps

Bekijk ook iCulture vergelijkt: Navigeren met CarPlay, deze navigatie-apps zijn geschikt Dankzij CarPlay kun je makkelijk navigeren met apps via het scherm in je auto. Welke CarPlay navigatie-apps zijn er en welke functies ondersteunen ze? In deze gids zetten ze voor je op een rijtje en vergelijken we de CarPlay navigatie-apps.

Navigatie: Flitsmeister of Apple Kaarten?

Voor dit onderdeel kijken we naar de belangrijkste aspecten tijdens de navigatie, zoals het berekenen van de route, de weergave van de kaarten en de begeleiding bij het navigeren. Hoe scoren de twee apps op dit vlak?

Flitsmeister

Flitsmeister kent zijn oorsprong als app die waarschuwt voor flitsers, maar heeft sinds februari 2018 ook een eigen navigatie. In het begin waren we niet zo heel erg te spreken over de navigatie, omdat de kaart nogal onduidelijk kon zijn (met een overvloed aan irrelevante informatie, zoals huisnummers). Anno 2021 is dat al een stuk beter, want de kaart ziet er een stuk rustiger uit. Wat we wel jammer vinden, is dat er een groot verschil zit tussen de kaart tijdens het navigeren en zonder actieve navigatie.

We vinden dat de navigatie zelf nog wel wat beter kan, vooral wat betreft instructies. Zo blijft de weergave vrij statisch, terwijl andere navigatie-apps vaak wat in- en uitzoomen voor extra overzicht. Ook het aanpassen van de route aan de hand van je locatie of de drukte kan beter. Het zoeken naar interessante locaties (zogenaamde POI’s) is ook niet ideaal. Zo kun je niet snel filteren op bijvoorbeeld een tankstation.

Apple Kaarten

Apple Kaarten kreeg altijd (terechte) kritiek dat het kaartmateriaal niet up-to-date was en je de verkeerde kant op stuurde. Inmiddels vinden we dat Apple Kaarten een stuk beter geworden is. Wij gebruiken Apple Kaarten de laatste jaren non-stop en hebben eigenlijk zelden tot nooit problemen met de routebegeleiding. De kaarten en instructies zijn duidelijk, terwijl ook de stembegeleiding prettig is. Ook de bediening van de app vinden we prettig, waarbij je ook eenvoudig je route live kan delen.

Onze winnaar: Apple Kaarten

Als je puur kijkt naar de aspecten rondom navigatie en routebegeleiding, dan is Apple Kaarten voor ons de winnaar. De instructies zijn duidelijker, de kaarten overzichtelijker en er zitten meer functies in om snel naar de juiste locatie te gaan. Als je puur en alleen op zoek bent naar een overzichtelijke app voor navigatie, is Apple Kaarten wat ons betreft meer dan voldoende.

Flitsers en waarschuwingen: Flitsmeister vs Apple Kaarten

Voor het onderdeel flitsers en waarschuwingen letten we eigenlijk op vier punten: het al dan niet waarschuwen voor flitspalen en mobiele flitsers, actuele en accurate weergave van maximale snelheid, andere waarschuwingen met betrekking tot navigatie en het zelf kunnen melden van ongemakken onderweg.

Flitsmeister

Dat Flitsmeister, zoals de naam al zegt, ooit begonnen is als flitsapp, is ook nu nog steeds merkbaar. Wat ons betreft is dit nog altijd dé reden om de app te gebruiken, al ligt de focus ook steeds meer op andere aspecten rondom het verkeer. De flitsmeldingen zijn eigenlijk altijd accuraat en duidelijk en via de instellingen bepaal je zelf waar je een waarschuwing van wil krijgen en hoe het geluidje klinkt. Je kan daardoor meteen herkennen om wat voor waarschuwing het gaat. Wat we ook handig vinden, is de waarschuwing voor trajectcontroles en het bijhouden van je gemiddelde snelheid op dit traject.

Flitsmeister maakt het ook makkelijk om zelf iets te melden. In een paar tikken meld je een flitser of andere ongemakken, zoals slecht wegdek, een ongeval of een object op de weg. Doordat de informatie van alle gebruikers verzameld wordt, is dit vaak up-to-date en weet je altijd wat je onderweg tegen kan komen. Andere extra’s die van pas komen zijn waarschuwingen voor onoverzichtelijke spoorwegovergangen en het naderen van een ambulance.

Apple Kaarten

Apple Kaarten heeft sinds maart 2021 flitsers in Nederland. Hoewel we dit een fijne toevoeging vinden, is de app op dit gebied nog maar een groentje. Zo maakt de app geen onderscheid tussen flitsers voor rood licht en flitspalen voor snelheid en is er ook geen waarschuwing voor mobiele flitsers. Van trajectcontroles weet Apple Kaarten niks af en je kan ook niet snel de maximale snelheid op je huidige weg bekijken. Dit zijn allemaal functies die je in Flitsmeister wel vindt.

Apple laat je momenteel ook niet zelf flitsers melden, al komt daar wel verandering in. Maar voordat dit naar Nederland komt, zijn we waarschijnlijk wel weer een tijdje verder. Apple Kaarten kan wel andere waarschuwingen geven, zoals voor ongevallen of files. De app geeft dan vaak een alternatieve routesuggestie, die je in een tik kan starten.

Onze winnaar: Flitsmeister

De overduidelijke winnaar op dit vlak is Flitsmeister. Dat is ook niet zo gek, want een groot deel van de focus van de app ligt op dit gebied. Flitsers (zowel mobiel als vast), trajectcontroles, ongevallen en nog veel meer: Flitsmeister houdt je van alle naderende verkeerssituaties op de hoogte. Flitsmeister is daarom ook prima op de achtergrond te gebruiken, want de app stuurt voor elke waarschuwing ook een duidelijke melding inclusief herkenbaar geluidje.

Overige kenmerken Flitsmeister vs Apple Kaarten

Er zijn natuurlijk nog tal van andere kenmerken die meespelen welke app voor jou het handigst is. De laatste tijd biedt Flitsmeister bijvoorbeeld steeds meer functies die onderweg van pas kunnen komen, terwijl ook Apple Kaarten handige extra’s heeft.

Flitsmeister

Dit zijn enkele functies van Flitsmeister die van pas kunnen komen:

Favoriete wegen, inclusief een lijst van flitsers, files en werkzaamheden

Ingebouwde parkeerfunctie

Ritregistratie (betaald)

Pitstop (vervangen van banden, betaald)

Bijhouden van statistieken (topsnelheid, 0-100 sprint, etcetera)

CarPlay-app (ook op de achtergrond voor flitsers)

Een kanttekening is dat de laatste tijd meer kritiek komt dat Flitsmeister teveel extra functies biedt die lang niet voor iedereen nodig zijn, waardoor de app wel erg veel doet. De focus ligt steeds meer op de allround verkeer- en navigatie-app in plaats van flitsers en andere waarschuwingen. De app kan daardoor ook wat overweldigend zijn.

Bekijk ook Met deze 11 tips haal je alles uit Flitsmeister: dé app voor onderweg Flitsmeister waarschuwt je voor flitsers, maar ook voor files, ongevallen en andere verkeerssituaties. In dit artikel zetten we de beste tips voor Flitsmeister voor je op een rijtje, zodat je nog meer uit de app haalt.

Apple Kaarten

Onder andere deze extra functies en mogelijkheden biedt Apple Kaarten:

Siri-ondersteuning

Gidsen en verzamelingen met locaties maken

Uitgebreide informatie over locaties (zoals openingstijden en reviews)

Openbaarvervoer-routes

Tafel reserveren bij deelnemende restaurants

Bekijk ook De beste tips voor Apple Kaarten: zo haal je meer uit de app Ben je op zoek naar handige tips voor Apple Kaarten? Hieronder hebben we een aantal nuttige Apple Maps-tips voor je verzameld, zodat jij de app leert te gebruiken als een pro!

Conclusie Flitsmeister vs Apple Kaarten

Welke navigatie-app voor jou het beste is, hangt helemaal af van wat je in een navigatie-app zoekt. Wat ons betreft is de combinatie tussen bijvoorbeeld Flitsmeister en Apple Kaarten ideaal. Flitsmeister gebruiken wij voornamelijk voor de accurate waarschuwingen en flitsers, terwijl de navigatie van Apple Kaarten voor ons meer dan genoeg is en voor ons de beste mogelijkheden biedt. Zoek je alleen een overzichtelijke app die je van A naar B brengt, zonder dat je daar iets extra’s voor moet doen? Dan is uitsluitend Apple Kaarten ook prima optie. Voor navigatie alleen zouden wij Flitsmeister niet zo snel gebruiken, maar op de achtergrond of voor andere extra functies is de app zeker een toevoeging. Ken je al je routes als je binnenzak en wil je alleen weten waar je geflitst kan worden, dan is alleen Flitsmeister voldoende.

Als beide apps niets voor jou zijn, kun je natuurlijk altijd terecht bij één van de vele andere navigatie-apps. Waze is bijvoorbeeld een populair alternatief, waar ook nauwkeurige flitsmeldingen en meer beschikbaar zijn. Lees daarover meer in onze gids over de beste navigatie-apps voor iPhone en iPad.