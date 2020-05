Met een AirPlay 2 speaker kun je je muziek afspelen via Siri. Zeg gewoon welke muziek je waar in huis wil afspelen en Siri doet de rest. Welke Siri-commando's werken met AirPlay 2? In deze tip laten we je de mogelijkheden zien.

Siri met AirPlay 2 gebruiken

Eén van de eigenschappen van AirPlay 2 is dat je de geschikte speakers kan gebruiken in combinatie met Siri. Door een speaker in de Woning-app toe te voegen en in een kamer te plaatsen, kun je via Siri een opdracht geven om de muziek in die specifieke kamer af te spelen. Wat heb je hier allemaal voor nodig, hoe stel je dit in en welke commando’s kun je allemaal gebruiken met AirPlay 2? We leggen je alles haarfijn uit.

Wat heb ik nodig voor Siri met AirPlay 2?

Om Siri met AirPlay 2 te kunnen gebruiken, heb je een geschikte AirPlay 2-speaker nodig. Dat kan een Apple TV, geschikte Sonos-speaker of een andere AirPlay 2-speaker zijn. De komende tijd verschijnen er veel updates voor nieuwe en bestaande speakers, zodat ze geschikt gemaakt zijn voor AirPlay 2. Daarnaast heb je nog een iPhone of iPad met iOS 11.4 of nieuwer nodig om van AirPlay 2 gebruik te kunnen maken. Gebruik je een Apple TV 4 of nieuwer, dan heb je minimaal tvOS 11.4 nodig.

Om er alles uit te halen heb je Apple Music of je eigen muziek in de Muziek-app nodig. Gebruik je Spotify, dan moet je eerst handmatig de muziek doorsturen naar je AirPlay 2-speaker, waarna je de muziek kan pauzeren of naar het volgende nummer kan gaan. Je kan dan geen specifieke nummers of afspeellijsten aanvragen.

Hoe kan ik AirPlay 2 voor Siri instellen?

Heb je een geschikte speaker, dan moet je deze eerst gereedmaken voor gebruik met Siri. Dat betekent dat je deze moet toevoegen aan de Woning-app. Op een Apple TV doe je dat door te gaan naar de Instellingen > AirPlay > Kamer. Kies daar een voorgestelde kamer of een reeds bestaande HomeKit-kamer om de Apple TV toe te voegen en in de juiste kamer te plaatsen.

Met andere speakers werkt het als volgt:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Tik op het plusje rechtsboven en kies voor Voeg accessoires toe. Daarna tik je op Heb je geen code of kun je niet scannen? en selecteer je de speaker die in beeld verschijnt. Kies nu een kamer waar je de speaker in plaatst.

De speaker is nu klaar om gebruikt te worden in combinatie met Siri.

Hoe kan ik Siri met AirPlay 2 gebruiken?

Om Siri vervolgens te gebruiken om muziek af te spelen via AirPlay 2, zijn er meerdere acties mogelijk. Je kan zowel de naam van de speaker roepen als de naam van de kamer. Staan er meerdere AirPlay 2-speakers in de kamer, dan kun je de muziek op beide speakers tegelijk afspelen door de naam van de kamer te gebruiken. Je kan de volgende commando’s gebruiken, waarbij je zelf kan kiezen voor een afspeellijst, artiest, album of muzieknummer:

“Speel mijn favoriete muziek in de woonkamer”

“Speel Michael Jackson op de Apple TV in de woonkamer”

“Speel mijn afspeellijst Jaren 80 op alle luidsprekers”

“Speel mijn favoriete muziek in de woonkamer in willekeurige volgorde”

“Speel One Kiss af op alle luidsprekers”

“Speel het volgende nummer af”

“Zet het geluid harder in de woonkamer”

“Pauzeer de muziek in de slaapkamer”

Naast deze specifieke commando’s, kun je ook de standaard Siri-commando’s voor muziek gebruiken. Denk aan het terug- of doorspoelen van een nummer of een nummer toevoegen aan je lijst van volgende nummers. Je hoeft bij deze commando’s niet telkens de naam van de speaker of kamer uit te spreken, omdat Siri weet dat daar muziek afgespeeld wordt.

Lukt het gebruik van Siri met AirPlay 2 niet, check dan de naam van de speaker en van de kamers. In de Woning-app kan je de naam van de speakers aanpassen. Je kan het beste een zo uniek mogelijke naam kiezen die verschillend is van de kamers, zodat Siri ze duidelijk kan herkennen en onderscheiden.

Heb je al een HomePod in huis en wil je Siri daar gebruik voor muziek, dan moet je voorlopig nog alle commando’s in het Engels geven.