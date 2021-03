Alternatieven voor Google: wat zijn je opties?

Google weet bijna alles van je en het is lastig om aan het alziende oog van het bedrijf te ontsnappen. Van Gmail tot de Google-zoekmachine en van YouTube tot Waze: Google is op allerlei manieren in je leven aanwezig, vaak zelfs ongemerkt. Wat ook ongemerkt gebeurt is het verzamelen van gebruikersdata. Toch is het goed mogelijk om met alternatieven voor Google door het leven te gaan. Google heeft heel veel apps voor iOS en voor vrijwel elke dienst is een goed alternatief voorhanden – vaak ook eentje met een nadrukkelijke privacy-insteek. We bespreken hieronder de belangrijkste categorieën van veelgebruikte apps, waarbij we uiteraard niet 100% compleet kunnen zijn. Het kan daarom best zijn dat jouw favoriete pareltje niet wordt genoemd.

Google begon als zoekmachine en had als slogan don’t be evil, maar gaandeweg is die slogan naar de achtergrond verdrongen en is het een bedrijf geworden dat alles van je wil weten. Met eigen besturingssystemen, browsers, mail- en opslagdiensten, een fotodienst, navigatie en video kun je bijna al je digitale activiteiten doen met uitsluitend apps en diensten van Google. Volgens sommigen is het uitgegroeid tot het nieuwe ‘evil empire’ en dat vinden niet alleen consumenten: het bedrijf krijgt regelmatig boetes wetens misbruik van monopolies en andere oneerlijke praktijken. Tel daarbij de grotere bewustheid voor privacy bij op en je komt misschien tot de conclusie dat Google je vriend niet meer is.

Maar hoe kun je nog zonder? Uit een poll van de website Androidworld blijkt dat Android-gebruikers niet meer zonder Google-apps kunnen. Zelfs als er alternatieven zijn, kiezen gebruikers toch het liefst Google-apps. Bij iPhone-gebruikers ligt het iets anders: Apple heeft vaak wel een alternatieve app, voor bijvoorbeeld navigatie, videobellen, mail en adresboek. Maar er zijn ook genoeg alternatieven van derden.

Google-alternatieven voor je smartphone

De makkelijkste manier om Google te ontwijken is om producten te kiezen van andere bedrijven. Dat maakt de keuze meteen al een stuk beperkter. Als je een smartphone nodig hebt, kom je dan vrijwel vanzelf bij Apple’s iOS uit. Sailfish OS (Linux-gebaseerd) en Tizen (vaak gebruikt door Samsung) zijn ook opties, maar minder voor de hand liggend. Microsoft maakte voorheen meerdere mobiele besturingssystemen, maar is daarmee gestopt. Ze maken echter wel diverse handige iOS-apps die Google-diensten kunnen vervangen, bijvoorbeeld Office en Outlook.

Op de desktop is Google’s Chrome OS gemakkelijk te vermijden en heb je de keuze uit macOS, Windows of Linux.

Gmail-alternatieven

Kies je voor Apple, dan krijg je automatisch Mail via iCloud. Je zou ook kunnen kiezen voor Microsoft’s Outlook of externe diensten zoals ProtonMail. De vraag daarbij is, of je ervoor kiest om al je eieren in één mandje te leggen (bijv. alles bij Apple) of liever gebruik maakt van gespecialiseerde aanbieders zoals ProtonMail. Beide hebben voor- en nadelen.

Alles bij één grote partij maakt je erg afhankelijk van die ene speler. Maar alles verspreiden over meerdere kleine spelers kan ook onhandig zijn omdat je meer risico’s loopt bij hacks en onverwachte overnames (door Google!). Lees ook onze gids over Gmail-alternatieven om te kijken wat je opties zijn.

Alternatieven voor de Chrome-browser

Als je inlogt op een Google-site, wordt je account ook meteen geregistreerd in de browser. Dat geeft Google de mogelijkheid om je op allerlei manieren te volgen. Vermijd daarom Chrome en log niet in je browser bij allerlei Google-diensten in. Alternatieven zijn Safari van Apple of Mozilla’s Firefox. Laatstgenoemde is de enige grote aanbieder die een browser heeft gebouwd op eigen standaarden. Andere alternatieven zijn Opera en Vivaldi, al moet je wel op hun privacyvoorwaarden letten. DuckDuckGo, Firefox Focus, Tor Browser en Brave zijn eventueel ook te overwegen en zijn meer op privacy gericht. Dat geldt ook voor Onion Browser, Ghostery en Aloha. Keuze genoeg dus.

Er blijft nog wel een ander probleem over. Zelfs als je geen gebruik maakt van Google-diensten kun je mogelijk toch worden gevolgd. Dat komt omdat er op websites allerlei trackingdiensten van Google worden gebruikt. Denk daarbij aan Google AdWords, AdMob, DoubleClick en Google Analytics. Dit probleem speelt ook bij Facebook: zelfs als je geen Facebook gebruikt heb je toch last van de privacy-impact door like-knoppen op websites. Apple heeft sinds macOS Mojave betere privacy geregeld, door te zorgen dat trackers minder data kunnen verzamelen.

Alternatieven voor Google’s zoekmachine

Google’s zoekmachine is waar het allemaal mee begon en is tegenwoordig vrijwel onvermijdelijk. Toch zijn er wel alternatieven, zoals het Nederlandse Startpage, DuckDuckGo of het Franse Qwant.

Standaard zoek je in de Safari-browser via Google, maar je kunt gemakkelijk de zoekmachine in Safari op de iPhone wijzigen naar Bing, Yahoo of DuckDuckGo, de privacyvriendelijke zoekmachine.

Startpage en DuckDuckGo (met !bang-commando) hebben als voordeel dat je toch met de vertrouwde Google-zoekmachine kan zoeken en resultaten gepresenteerd krijgt zoals je gewend bent, zonder dat je continu gevolgd wordt.

YouTube-alternatieven voor filmpjes kijken

YouTube is een site die moeilijk te vermijden is: iedereen kijkt YouTube-filmpjes en er zijn heel wat mensen die hun vrije zaterdag eraan opofferen. Je denkt er misschien nooit over na dat YouTube eigendom van Google is en je dus ook via deze dienst kan volgen. Alternatieven zijn Vimeo en Dailymotion, al is het aanbod vaak wel wat beperkter. Je zou ook eens wat vaker naar filmpjes op Facebook en Instagram (IGTV) kunnen kijken, al is dat qua privacy niet veel beter. Er zijn diensten waarmee je YouTube-video’s kunt downloaden zonder de site te bezoeken, maar die worden vaak geblokkeerd door Google of werken maar matig.

Meer alternatieven voor Google-diensten

Google heeft een duizelingwekkend aantal diensten, waardoor je op allerlei manieren ermee te maken krijgt. Voor kaarten en navigatie zit je echter niet vast aan Google Maps of Waze, maar kun je ook Apple Kaarten gebruiken, dat standaard op je iPhone staat geïnstalleerd. Je zou ook gebruik kunnen maken van navigatie-software van andere aanbieders zoals TomTom, Sygic of apps gebaseerd op OpenStreetMap.

Voor Google Docs, agenda en andere productiviteitstools zijn er ook voldoende mogelijkheden: kies Microsoft Office, Apple’s iCloud-apps en -diensten zoals iWork, Mail en Agenda of stap over naar kleinere aanbieders. Er is zoveel aanbod dat er voor elke Google-dienst wel een goed alternatief te vinden is.

Conclusie: kun je stoppen met Google?

Het is heel goed mogelijk om Google uit je leven te verbannen, maar het is wel lastig. Google weet meer van je dan je denkt en probeert op allerlei manieren je zoekgedrag en websitebezoeken te volgen. Als je een Android-telefoon gebruikt is het wat lastiger om Google te ontlopen, maar op een iPhone is het prima te doen. Als je privacy belangrijk vindt is overstappen van Android naar een iPhone dan ook een logische stap.

Maar dat is niet genoeg: je zult ook Google-diensten en -apps moeten vermijden en opletten dat je niet via allerlei diensten van derden toch nog wordt getrackt.