Safari 17 is een grote nieuwe update voor de Mac, waarin talloze nieuwe functies zitten die Safari nog prettiger maken. Maar voor de nieuwste Safari-functies heb je eigenlijk helemaal niet per se de nieuwste macOS-versie nodig. Apple brengt namelijk elk jaar al in september de nieuwste Safari-update uit voor de voorgaande macOS-versies. Dat zal dit jaar niet anders zijn, maar als je niet tot september wil wachten kun je nu ook al de beta van Safari 17 downloaden.



Safari 17 voor macOS Ventura en macOS Monterey

Safari 17 biedt bijvoorbeeld de nieuwe Profielen-functie. Daarmee kun je verschillende profielen aanmaken (bijvoorbeeld voor werk, school of privé) en daar je openstaande tabbladen in verdelen. Door van profiel te wisselen, krijg je niet de tabbladen in beeld die je voor je werk nodig hebt terwijl je in privétijd iets op wil zoeken.

Ook ondersteunt Safari 17 het delen van wachtwoorden en passkeys met anderen, is de zoekfunctie verbeterd en kun je meerdere tabbladen tegelijk selecteren om ze te verplaatsen of een tabgroep aan te maken. Ook is er een nieuwe Safari-widget voor je leeslijst. Hou er wel rekening mee dat niet alle nieuwe Safari-functies beschikbaar zijn, want voor sommige is wel macOS Sonoma vereist. Denk aan het toevoegen van webapps aan je Dock.

Lees ook ons artikel over de nieuwe functies in Safari in iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma.

Nu nog als beta, binnenkort voor iedereen

Apple brengt Safari 17 uit voor macOS Ventura en macOS Monterey, zodat die versie goed samenwerkt met Safari in iOS 17 en iPadOS 17 voor iPhone en iPad, ook als jouw Mac niet geschikt is voor macOS Sonoma. Momenteel is de vierde beta beschikbaar van Safari 17 en je kunt hem hier downloaden. Hou er wel rekening mee dat deze beta je huidige Safari 16-versie vervangt. Wil je sommige nieuwe functies van Safari testen naast de huidige stabiele versie? Dan kun je beter de Safari Technology Preview downloaden.