Het inloggen met je Google-account bij andere apps is altijd handig. Je hoeft niet elke keer een nieuw account te maken en je kunt de apps direct gebruiken. Toch is het af en toe handig om te checken welke apps allemaal toegang hebben tot jouw Google-gegevens.

Google-account voor andere apps gebruiken

Je bent de laatste tijd misschien wat voorzichtiger geworden met apps toegang geven tot je Facebook-account, maar wat dacht je van je apps die toegang hebben tot je Google-account? Waarschijnlijk gebruik je je Google-account regelmatig om je aan te melden bij een nieuwe app of dienst. Het is lekker snel en je hoeft je niet weer helemaal te registreren. Maar weet je wel precies welke apps allemaal toegang hebben tot de informatie achter je Google-account? In deze tip leggen we je uit hoe je dit kunt inzien en aan kunt passen.

Bekijken welke apps je Google-account gebruiken

Google heeft het heel overzichtelijk gemaakt welke apps toegang hebben tot je Google-account. Ook kun je in het overzicht zien welke permissies een app heeft gekregen. Niet elke app heeft namelijk toegang tot alle informatie.

Ga naar: www.myaccount.google.com. Klik op Beveiliging. Blader omlaag en klik op Alle koppelingen bekijken. Kies voor Toegang door derden beheren. Je ziet nu welke apps gebruik maken van jouw Google-account. Klik op een app of dienst om te zien welke permissies ze hebben. Klik op Alle connecties met [naam] verwijderen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen apps van derden en Google’s eigen apps. Ook van de Google-apps kun je de toegang intrekken wanneer je deze niet meer gebruikt. Het is altijd goed om deze lijst af en toe eens te bekijken of er geen gekke dingen in staat. Apps die je niet meer gebruikt kun je direct verwijderen.

Je kunt ook kijken welke apparaten toegang tot je Google-account hebben en eventueel deze apparaten de toegang ontzeggen.

Bekijk ook Zo check je welke apparaten toegang tot jouw Google-account hebben In deze tip lees je hoe je kunt zien welke apparaten allemaal toegang hebben tot jouw Google-account. Misschien zit er wel een apparaat bij dat je helemaal niet meer gebruikt.

Meer tips over Google: