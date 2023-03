Met DuckDuckGo kun je privacyvriendelijk zoeken op internet. In deze tip lees je hoe je DuckDuckGo als standaard zoekmachine op iPhone en iPad instelt, in plaats van Google.

De zoekmachine DuckDuckGo beschermt je privacy beter dan Google, omdat er geen gebruikersprofiel wordt aangemaakt. Als alternatief kun je ook de Nederlandse zoekmachine Startpage gebruiken, die nóg privacyvriendelijker is. Beide aanbieders proberen zo weinig mogelijk informatie over je te verzamelen, zodat je geen persoonlijke advertenties te zien krijgt.Deze tip legt uit hoe je DuckDuckGo instelt in Safari op iPhone en iPad.

DuckDuckGo: de privacyvriendelijke zoekmachine

Als je in Google zoekt naar informatie over schoenen, krijg je even later reclames over dezelfde schoenen te zien. Dat zal je bij DuckDuckGo niet gebeuren. Deze zoekmachine maakt geen profiel aan en weet dus ook niet waar je eerder naar gezocht hebt. Er worden geen gegevens opgeslagen beloven de makers en je zoekgedrag wordt niet geregistreerd. Hierdoor krijg je altijd schone zoekresultaten te zien, die niet zijn afgestemd op jouw interesses of eerdere zoekopdrachten. Het is wel een beetje te vergelijken met het ‘incognito’-venster bij normale zoekmachines. Ook daarbij spelen eerdere zoekopdrachten geen rol bij het tonen van de resultaten.

DuckDuckGo instellen op iPhone en iPad

Je kan DuckDuckGo op de iPhone en iPad als standaard zoekmachine instellen, in plaats van Google. Zo doe je het:

Ga naar Instellingen. Blader naar Safari. Tik op Zoekmachine. Kies DuckDuckGo.

Als je nu Safari opent en in de adresbalk een zoekopdracht invoert, wordt gezocht met DuckDuckGo in plaats van Google, Yahoo of Bing. Ook via de Spotlight-zoekfunctie kun je voortaan gebruik maken van DuckDuckGo.

Gericht zoeken met DuckDuckGo !bangs

DuckDuckGo heeft een handige manier om gericht te zoeken met zogenaamde !bangs. Hiermee kun je zoeken op honderden sites. Neem bijvoorbeeld !wikipedia, !amazon of !youtube op in de zoekopdracht om alleen op deze sites te zoeken.

Er zijn zelfs afkortingen om nog efficiënter te kunnen zoeken, bijvoorbeeld !g (Google), !i (afbeeldingen) en !yt (YouTube). Wil je resultaten zien zonder seks- en geweldfilter, dan gebruik je !safeoff in je zoekopdracht. Zo zijn er nog veel meer handige trucs om slimmer met DuckDuckGo te kunnen zoeken. Lees hiervoor de uitlegpagina over !bangs.

Nederlandse zoekresultaten in DuckDuckGo

Een nadeel van DuckDuckGo is dat deze zoekmachine standaard niet is afgestemd op een regio. Het zal daarom iets moeilijker zijn om goede lokale content te vinden voor Nederlandse gebruikers. Gelukkig is daar iets aan te doen: open het hamburgericoontje in de app, tik op No Region en wijzig dit in Netherlands. Je kunt ook de zoekresultaten filteren op Nederlands. In Google gebruik je daarvoor meestal site:nl, maar bij DuckDuckGo zet je r:nl-nl achter de zoekopdracht.

DuckDuckGo als losse app

Ben je gek op DuckDuckGo, dan kun je ook de DuckDuckGo-app installeren. Deze app bevat de zoekmachine van DuckDuckGo maar biedt ook artikelen die door andere gebruikers zijn uitgekozen omdat ze interessant zijn. Je kunt deze app naast DuckDuckGo in Safari gebruiken. Ook een optie is, om Safari gewoon in combinatie met de zoekmachine van Google te blijven gebruiken en de DuckDuckGo-app te gebruiken als je wilt zoeken naar onderwerpen waar niemand iets mee te maken heeft, zoals symptomen van een bepaalde ziekte.

DuckDuckGo op de Mac

Voor Mac-gebruikers is er de mogelijkheid om gewoon naar DuckDuckGo.com te bladeren. Maar je kunt ook gebruik maken van de DuckDuckGo Privacy Essentials, die beschikbaar zijn als Safari-extensie. Je kunt dit ook gebruiken in Chrome en Firefox.

DuckDuckGo bood voorheen een Safari-extensie aan voor de Privacy Essentials, maar door wijzigingen in Safari werkte dit niet meer. De huidige extensie maakt gebruik van functies die sinds Safari 13 zijn ingevoerd. Je hebt er daarom wel minimaal macOS Catalina voor nodig.

De extensie werkt als volgt: het blokkeert trackers van derde partijen op websites. Je kunt een whitelist aanleggen voor specifieke sites. Ook kun je op een knop in de toolbar klikken om een rapportage te zien over de website die je bezoekt, onder andere het aantal tracking scripts en of de verbinding versleuteld is.

DuckDuckGo is een van de vier zoekmachines die Apple officieel ondersteunt in Safari en de zoekmachine is overgestapt op Apple Kaarten voor het tonen van locatie-informatie.

Nederlands alternatief: Startpage

Zoek je liever via een Nederlandse partij, dan is Startpage, die trouwens niets te maken heeft met de linkjespagina’s van Startpagina. Nee, Startpage heeft een heel andere insteek. Ze beloven ’s werelds meest private zoekmachine te zijn. Voor extra privacy is er de Private Proxy-functie. Het grote voordeel van Startpage – behalve het feit dat ze Nederlands zijn – is dat er gezocht wordt via Google. Je krijgt dus dezelfde resultaten als je gewend was, maar zonder dat je daarbij wordt begluurd.

Je kunt Startpage instellen als standaard zoekmachine in Safari op de Mac. Helaas lukt dat niet op de iPhone of iPad, maar misschien komt het er ooit nog van. Ook is de iPhone-app van Startpage niet meer te downloaden, dus je zult het via de browser moeten doen.

Meer privacyvriendelijke zoekmachines vind je in ons overzicht.

Bekijk ook Dit zijn de beste privacyvriendelijke zoekmachines voor je iPhone en iPad Zoek je een privacyvriendelijke zoekmachine voor iPhone of iPad, dan hebben wij meerdere alternatieven. Met Startpage, Brave, DuckDuckGo, Qwant en meer zijn er mogelijkheden genoeg om anoniem te zoeken, zonder sporen achter te laten.