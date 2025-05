Apple is van plan om AI-diensten toe te voegen aan Safari, als alternatief voor de standaard zoekmachines zoals Google. Steeds meer mensen voeren zoekopdrachten uit via dergelijke AI-diensten.

AI-chatbots als ChatGPT zijn niet alleen handig voor allerlei taken, maar worden ook steeds vaker gebruikt als een soort zoekmachine. Voor het eerst in 22 jaar is het aantal zoekopdrachten dat in Safari via Google gedaan is gedaald en dat heeft Apple aan het denken gezet. Eddy Cue van Apple zegt nu dat Apple van plan is om traditionele zoekmachines als Google te vervangen door AI-diensten.

AI-diensten als zoekmachine in Safari

Dat zegt Eddy Cue, Apple’s dienstenbaas, in een hoorzitting van een Amerikaanse rechtszaak tegen Google. Daarin wordt ook de deal tussen Apple en Google besproken. Google betaalt Apple 20 miljard dollar per jaar om de standaard zoekmachine op de iPhone en iPad te zijn en deze lucratieve deal ligt al een tijd onder het vergrootglas. Google zou uiteindelijk niet meer per se nodig zijn, omdat AI-bedrijven als OpenAI, Perplexity en Anthropic “het probleem op een andere manier benaderen”, aldus Cue. Het zou dus zomaar kunnen dat ChatGPT uiteindelijk in te stellen is als standaard zoekmachine voor alles waar je naar zoekt via Safari.

Hoewel dergelijke AI-diensten waarschijnlijk niet de standaard worden, zouden AI-diensten uiteindelijk de traditionele zoekmachines kunnen vervangen. Volgens Cue moeten de AI-diensten nog wel hun zoekindexering verbeteren. Maar zelfs als dat niet gebeurt, zijn er genoeg functies die voordelig zijn waardoor mensen bereid zijn te switchen, zo zegt Cue. Apple werkt al steeds meer samen met dergelijke partijen. Met OpenAI is er een samenwerking voor Apple Intelligence, waardoor je ChatGTP kan integreren met Siri.

Relevantie van Google-deal afvlakken

Met zijn uitspraken hoopt Eddy Cue de relevantie van de deal die Apple met Google heeft af te vlakken. Hij zegt immers dat standaard zoekmachines uiteindelijk niet zo belangrijk meer zullen zijn, waardoor de deal met Google ook geen oneerlijke concurrentie meer zou zijn voor andere partijen omdat mensen toch wel zelf kiezen voor een AI-variant. Apple heeft namelijk baat bij de deal: Apple verdient inkomsten uit de zoekresultaten die via Safari in Google getoond worden. Cue voegt eraan toe dat hij denkt dat we over tien jaar niet meer een iPhone nodig hebben, omdat AI alles kan vervangen.