De motorrijders onder ons kunnen vanaf nu routes plannen in de vernieuwde HERE WeGo-app. Ook kun je toeristische routes kiezen, snelwegen uitsluiten en een maximumsnelheid instellen.

HERE WeGo voor motornavigatie

HERE WeGo is de navigatie-app van een groep Duitse autofabrikanten, maar je kunt het ook gerust gebruiken als je een ander vervoermiddel hebt. De app is gratis te downloaden en biedt een uitgebreide routeplanner met wandelroutes, fietsroutes en meer. Nieuw is de mogelijkheid om motorroutes te plannen, waarbij je ook voor een toeristische route kunt kiezen. Je kunt snelwege uitsluiten en een vrij te kiezen maximumsnelheid instellen, ideaal voor toertochten.

Meer HERE WeGo-functies

Naast motorroutes ondersteunt de app ook reizen met het openbaar vervoer in meer dan 1900 steden wereldwijd. Voor automobilisten zit er een handige functie in om parkeerlocaties te vinden. De update van de app bevat nog meer verbeteringen. Soms ben je te geconcentreerd met de weg bezig dat je de instructies niet goed hoort. HERE WeGo voegt daarom de optie toe om de rij-instructies opnieuw te laten aankondigen. Dit doe je door linksboven op het scherm te tikken. Door rechtsboven op het scherm te tikken kun je de navigatie breder weergegeven.

De ontwikkelaar meldt in de omschrijving van de app dat in de toekomst meer functies worden toegevoegd. Het gaat daarbij om het delen van fietsen en auto’s, het boeken van hotels en parkeerplekken en het vinden van populaire locaties.

HERE WeGo werd oorspronkelijk in 2006 uitgebracht door Nokia onder de naam Nokia/Ovi Maps. De software was bedoeld als navigatie voor autosystemen, maar stond ook als kaartenprogramma op Nokia-telefoons uit die tijd. Daarnaast was er een desktopversie beschikbaar. De naam werd in 2012 aangepast naar Here Maps en vervolgens verkocht Nokia het in 2015 aan Audi, BMW en Daimler.

De app is gratis te downloaden in de App Store en is te gebruiken op de iPhone. HERE WeGo ondersteunt ook Apple CarPlay voor gebruik in de auto. Ga je liever op een motor de weg op, dan hebben we een gids met apps voor motorrijders, die ook rekening houden met jouw motor, mooie routes laten zien en verkeersinformatie tonen.