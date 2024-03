Online veiligheid is met de toenemende cyberdreigingen belangrijker dan ooit. Als je gesteld bent op je privacy, dan wordt Proton langzamerhand een steeds beter alternatief voor Google. Er komen steeds meer apps en functies bij, terwijl privacy voorop staat bij deze aanbieder. In dit artikel leggen we uit wat je allemaal met Proton kan doen.

Wat is Proton en waarom is het een interessante speler?

Proton is een privacyvriendelijke aanbieder van allerlei handige tools, zoals een e-maildienst, agenda, VPN, wachtwoordmanager en cloudopslag. Hoewel Apple bekendstaat als een bedrijf dat de privacy van gebruikers beschermt, verzamelt het toch wat gegevens over jou. Apple verkoopt jouw data echter niet, maar verdient geld met de verkoop van hardware en diensten. Apple is daarmee een van de nettere spelers op de markt, maar ongemerkt zul je ook regelmatig gebruik maken van Google-diensten. Wil je betere privacy, dan is Proton een goed alternatief.

Update 14 maart 2024: Proton Mail heeft nu ook een native app voor zowel de Mac als Windows. Alle betalende gebruikers kunnen de desktopapp downloaden en hun Proton Mail-account erop gebruiken. Het was al mogelijk om toegang tot Proton Mail te krijgen via Apple’s eigen Mail-app, maar dat kan nu dus ook met een eigen app van Proton. Je downloadt de desktopapp via deze link.

Proton en privacy

De diensten van Proton zijn end-to-end-versleuteld, maar ook zero-access-versleuteld. Dat laatste betekent dat zelfs Proton zonder toestemming geen toegang heeft tot je gegevens. Dat is een verschil met Apple en Google. Proton voldoet bovendien aan de Zwitserse privacywetgeving, die een stuk strenger is dan in de rest van Europa. De apps van Proton zijn opensource en worden regelmatig gecontroleerd door beveiligingsdeskundigen om de veiligheid te garanderen.

Proton is gratis te gebruiken, extra functies tegen betaling

Proton is in principe volledig gratis te gebruiken. Daar komt volgens het bedrijf ook geen verandering in. Nu denk je misschien: hoe verdienen ze dan geld? Proton wordt ondersteund door gebruikers die overstappen naar een betaald account. Deze accounts bieden meer functies dan de gratis versie. Proton hanteert daarbij een 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie, waardoor je de betaalde features een maand lang kunt proberen en je geld terugkrijgt als het niet bevalt.

Kies je voor een betaalde abonnement, dan krijg je vanaf €4,99 per maand toegang tot Mail Plus. Dit biedt 15GB opslag voor 1 gebruiker. Daarnaast kan je een aangepast e-maildomein aanmaken, tot 10 e-mailadressen aanmaken en ook aliassen creëren om je eigen e-mailadres(sen) te beschermen. Daarnaast kan je je agenda uit Google Agenda importeren en tot 25 verschillende agenda’s aanmaken.

Met Proton Unlimited krijg je naast bovenstaande functies toegang tot de premium versie van de andere Proton-diensten: Proton Drive, Proton VPN en Proton Pass. Ook wordt je opslag verhoogd naar 500GB. Dit abonnement kost €12,99 per maand.

Sinds november 2023 komt daar nog iets extra’s bij: iedereen met een Proton Pass Plus (en hoger) krijgt toegang tot het extra beveiligde Proton Sentinel-programma. Dit zorgt ervoor dat een aanvaller geen toegang krijgt tot jouw data, zelfs als je gebruikersnaam en wachtwoord wordt gestolen. Volgens Proton is dit een unieke functie.

Daarnaast is er Proton Family, die dezelfde features biedt als Proton Unlimited, maar dan voor maximaal 6 gebruikers. Ook ligt de opslagcapaciteit een stuk hoger. Je hebt namelijk in totaal 3TB opslag om te gebruiken. Voor Proton Family ben je €29,99 per maand kwijt.

Het is wel belangrijk om te weten dat je geen Proton-abonnement kunt afsluiten met iDEAL. Wel is het mogelijk om af te rekenen via een creditcard, PayPal-account of met bitcoin.

Privacyvriendelijke apps en diensten van Proton

Hieronder bespreken we de belangrijkste apps en diensten die Proton aanbiedt.

Proton Mail

Gmail van Google is verreweg de populairste e-maildienst ter wereld. Hoewel het zeker geen verkeerde dienst is, kan de privacyvriendelijkheid op sommige vlakken beter. Zo hebben thirdpartyapps in sommige gevallen toegang tot je Gmail-account, iets waar je overigens eenvoudig je toestemming voor kunt intrekken.

Wie bezorgd is om zijn privacy, kan overwegen om over stappen naar een dienst zoals Proton Mail. E-mails die je via de dienst stuurt naar andere Proton-gebruikers zijn end-to-end-versleuteld. Ook Proton zelf kan de inhoud ervan niet inzien. Stuur je een bericht naar een niet-Proton-gebruiker, dan kan je de e-mail wel versleutelen met een wachtwoord.

Je kunt onder meer de lay-out van je inbox personaliseren, maar ook labels, (sub)mappen en filters aanmaken. Daarnaast maak je makkelijk aliassen aan, waardoor je je echte e-mailadres verborgen houdt. Het instellen van een eigen domeinnaam is ook mogelijk bij een betaald abonnement.

Proton Mail is naast iOS ook beschikbaar voor Mac, Windows, via het web of een Android-apparaat, maar je gebruikt Proton Mail ook eenvoudig via Apple’s eigen Mail-app.

Proton Calendar

Niet iedereen zal de inhoud van zijn agenda koste wat het kost willen beschermen, maar voor iedereen die dat wel wil is Proton Calendar een geschikte optie om je agenda privé te houden. Ook hier is end-to-end-encryptie aanwezig. Als je iemand uitnodigt voor een agenda-activiteit is deze info niet in te zien door anderen, ook niet door Proton zelf. Niemand anders dan jij kan dus inzien dat je een afspraak hebt bij het ziekenhuis of een sollicitatiegesprek hebt gepland.

Het is mogelijk om je huidige agenda te importeren in Proton Calendar en de gegevens worden automatisch gesynchroniseerd op al je apparaten en de webversie. De agenda van Proton beschikt daarnaast over handige functies zoals het instellen van herinneringen, het personaliseren van het thema en het wisselen tussen verschillende tijdsweergaven, zoals per dag, week of maand. Ook niet onbelangrijk: je wordt niet lastiggevallen door advertenties.

Proton Drive

Sinds meerdere Google Drive-gebruikers geklaagd hebben over verdwenen bestanden, ben je mogelijk op zoek naar een alternatieve cloudopslagdienst. Proton Drive heeft veel weg van Google Drive, maar dan met de extra veiligheidsgarantie dat medewerkers van het bedrijf achter de dienst geen toegang hebben tot je gegevens. De cloudopslag is wederom end-to-end-versleuteld, waardoor bestanden, bestandsnamen, mapnamen etc. niet in te zien zijn door anderen.

Verder zijn er handige privacyvriendelijke functies aanwezig, zoals het beveiligen van bestanden met een wachtwoord en het delen van bestanden via een koppeling die na enige tijd automatisch verloopt. Het is daarnaast een prima optie om je favoriete foto’s in op te slaan. Ook mooi meegenomen: er zijn geen limieten voor de bestandsgrootte. Wat wel gezegd moet worden is dat Google Drive een naadloze integratie biedt met diensten als Google Docs, Sheets en Slides. Voor het samenwerken in teams biedt dat de nodige voordelen.

Proton Drive geeft je toegang tot je opgeslagen bestanden vanaf elk apparaat, zoals je iPhone, iPad of het web, waarbij er automatisch back-ups worden gemaakt in meerdere datacentra. De app is sinds kort ook beschikbaar op Mac. De gratis versie biedt 1GB opslag. Tegen betaling kan je aan de slag met maximaal 500GB opslag.

Proton VPN

Met een VPN kun je niet alleen veiliger op het internet surfen, maar krijg je ook toegang tot content die niet in Nederland, maar wel in andere landen beschikbaar is. Voor de meeste betrouwbare VPN’s moet je een maandelijks bedrag te betalen, maar Proton VPN is ook gratis te gebruiken. De verschillen tussen een VPN en Apple’s Private Relay leggen we trouwens uit in een ander artikel.

Wie Proton VPN gebruikt, krijgt geen advertenties voorgeschoteld in de app. Ook je browsegeschiedenis wordt niet verkocht aan andere partijen. De gratis versie wordt volgens het bedrijf mogelijk gemaakt door de betaalde gebruikers van de VPN.

Proton VPN is op meerdere platforms beschikbaar, zoals je iPhone, Mac en andere apparaten (ook op routers). De VPN-dienst gebruikt een 10Gbps-netwerk en een VPN accelerator om hoge snelheden aan te bieden. Daarnaast is er wereldwijde dekking als het gaat om VPN-servers. Ook handig is de ingebouwde adblocker, waardoor je gelijk advertentievrij op het internet surft.

Proton Pass

Iedereen weet inmiddels wel dat het niet zo verstandig is om een wachtwoord te hergebruiken voor meerdere accounts. Toch is het knap lastig om voor ieder account een origineel en sterk wachtwoord aan te maken. Een wachtwoordmanager kan daar bij helpen.

Proton Pass genereert veilige wachtwoorden voor je en slaat ze versleuteld op, zodat je snel kunt inloggen in al je apps en andere accounts. Daarnaast genereer je snel unieke e-mailaliassen. Dat kan onder meer voorkomen dat je e-mailadres in een datalek wordt vrijgegeven of voor spamdoeleinden wordt gebruikt.

Verder is er geïntegreerde tweestapsverificatie aanwezig, waardoor je geen aparte app zoals Google Authenticator hoeft te gebruiken om je accounts beter te beveiligen. Gebruik je een andere wachtwoordenapp, zoals 1Password of Bitwarden, dan kan je jouw wachtwoorden eenvoudig importeren in Proton Pass.

Er zit geen maximum aan het aantal logins of notities dat je kunt opslaan, ook niet bij de gratis versie van de wachtwoordmanager. De app is beschikbaar op je iPhone (en Android-apparaat), maar ook te gebruiken via je browser.