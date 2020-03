In Safari op de iPhone kun je de standaard zoekmachine Google vervangen door een andere aanbieder, namelijk Microsoft Bing, Yahoo of DuckDuckGo. Maar er zijn ook nog andere manieren om te zoeken zonder Google. Daarnaast kun je in Chrome voor iOS een andere zoekmachine kiezen.

Standaard zoekmachine wijzigen

Als je Safari op de iPhone opent, zul je zien dat het zoekvak altijd gebruik maakt van Google. Apple ontvangt miljoenen om Google als standaard zoekmachine op de iPhone aan te bieden, maar het is niet de enige keuze die je hebt. Zo kun je gemakkelijk de zoekmachine wijzigen naar een andere aanbieder en in deze tip leggen we uit hoe dat werkt.

Andere zoekmachine in Safari instellen

Heb je het wel gehad met de zoekmachine van Google, dan kun je dit via de instellingen wijzingen naar een andere zoekaanbieder:

Open de Instellingen-app. Ga naar Safari > Zoekmachine. Maak je keuze uit Bing, Yahoo of DuckDuckGo.

DuckDuckGo is een privacyvriendelijke zoekmachine waarmee je kunt zoeken zonder dat je gevolgd kunt worden. We hebben een aparte tip over het instellen van DuckDuckGo als standaard zoekmachine op je iPhone.

Bekijk ook DuckDuckGo instellen op iPhone en iPad (privacyvriendelijke zoekmachine) Met DuckDuckGo kun je privacyvriendelijk zoeken op internet. In deze tip lees je hoe je DuckDuckGo als standaard zoekmachine op iPhone en iPad instelt, in plaats van Google.

Andere zoekmachine in Chrome-browser instellen

Ook in de Chrome-browser voor iOS kun je een andere zoekaanbidder instellen. Naast de zoekmachine van Google kun je kiezen uit andere aanbieders, zoals DuckDuckGo.

Ga in de Chrome-browser naar duckduckgo.com. Tik op de blauwe balk Voeg DuckDuckGo aan Chrome toe. Je ziet nu instructies hoe het werkt. Tik op de drie bolletjes rechtsonder. Tik op Instellingen > Zoekmachine. Kies DuckDuckGo.

De zoekmachine van Chrome staat nu standaard ingesteld op DuckDuckGo. Helaas werkt dit niet met de Nederlandse zoekmachine Startpage.com, want die verschijnt niet in het lijstje met recent bezochte aanbieders. Als er een manier is om deze alsnog in te stellen in Chrome, dan horen we dat uiteraard graag!

Meer zoekmachines voor je iPhone

Natuurlijk zit je niet vast aan Google, Bing en de andere opties die Apple biedt. Je kunt ook gebruik maken van de Nederlandse privacyvriendelijke zoekmachine Startpage.

Je kunt ook terecht bij gespecialiseerde zoekmachines zoals WolframAlpha. Daar kun je ook complexe vragen aan stellen, zoals: “Is Obama older than Oprah?” Je moet je vraag in het Engels stellen.

Bekijk ook Zo gebruik je Startpage, de Nederlandse privacyvriendelijke zoekmachine Met Startpage kun je privacyvriendelijk en anoniem zoeken via Google. Lees in deze tip hoe je Startpage.com instelt als standaardzoekmachine op de iPhone, iPad en Mac.

Ook is het mogelijk om met behulp van Siri met je stem te zoeken. Daarvoor houd je de thuisknop of zijknop ingedrukt (afhankelijk van je type iPhone) en de spraakassistent Siri komt in actie. Siri zoek via diensten van allerlei online aanbieders, bijvoorbeeld om de voetbaluitslagen van de Nederlandse Eredivisie te geven.

Wil je helemaal stoppen met Google? Kijk dan eens naar ons artikel over alternatieven voor Google-diensten, zodat je het bedrijf uit je leven kunt verbannen.