Zoek je een VPN en kun je in het gigantische aanbod niets vinden wat je aanstaat? Dan heeft Google nu iets voor je. De Google One VPN die eerder van start ging op Android, is nu ook op iPhone en iPad te gebruiken.

Google One VPN voor iOS

Een jaar geleden bracht Google een eigen VPN-oplossing uit voor Android. Nu is er ook een variant die op de iPhone en iPad te gebruiken is. Het is een iCloud-achtig aanbod waarbij je ook meteen extra opslag krijgt. Daarmee is wellicht ook je opslagprobleem bij Google opgelost. De VPN is alleen beschikbaar als je abonnee wordt van de duurdere en grotere bundels.



Google One VPN is beschikbaar voor abonnees op het Premium-plan van 2 terabyte of meer (dus niet op de Basic-bundel van 100GB of de Standard-bundel van 200GB). Je sluit het af via de Google One-app voor iOS . Je kunt je opslag en de VPN-functie delen met maximaal 5 gezinsleden, zonder dat het je iets extra kost. Ze hebben dus allemaal toegang tot deze nieuwe functie, ongeacht of ze op Android of iOS zitten. Je betaalt een tientje per maand of €100 per jaar en daarbij zijn support- en trainingssessies inbegrepen.

Toch geen complete VPN

De Google VPN is een tegenhanger van iCloud Private Relay, dat eigenlijk geen echte VPN is. Het werkt bij Apple bijvoorbeeld alleen in de Safari-browser en je kunt er geen geografische beperkingen mee omzeilen. Bij Google geldt er iets soortgelijks: ook dit is geen standaard VPN, maar alleen een middel om je privacy tegen externe partijen te beschermen. Ook bij Google kun je geen Netflix in een ander land kijken.

Een verschil is dat Apple je locatie zo algemeen maakt, dat een externe partij wel weet dat je in Nederland zit, maar niet in welke straat. Bij Google is de locatie wat nauwkeuriger bekend.

Na het installeren van de Google One-app en het activeren van de bundel krijg je een kaart in je Home-feed waarmee je VPN kunt activeren. Nadat je de uitleg hebt doorgelezen en de boel hebt ingeschakeld zie je een VPN-icoon in de statusbalk van je iPhone verschijnen. Vervolgens wordt je online dataverkeer via onversleutelde netwerken beveiligd. Dit komt bijvoorbeeld van pas op een publiek wifi-netwerk. Google verbergt ook je IP-adres. Google belooft je VPN-verbinding “nooit te gebruiken” voor het achterhalen of vastleggen van je browseractiviteit.

De VPN is verkrijgbaar in 18 landen, waaronder Nederland en België. Later komt er ook nog een versie voor macOS en Windows.