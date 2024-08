Na zeven jaar is er weer een update voor een populaire alternatieve Schiphol-app. De app leek een stille dood tegemoet te gaan, maar is nu weer tot leven gewekt om goed te werken op je huidige apparaten.

De officiële Schiphol-app, waarmee je je (aankomende) vluchten kunt volgen, is lang niet bij iedereen favoriet. De app doet bovendien veel meer dan vluchten volgen: er is een plattegrond, een overzicht van alle voorzieningen, info over parkeren op de luchthaven en nog veel meer. Als je bekend bent op Schiphol, heb je al deze informatie zeer waarschijnlijk niet nodig, waardoor de app wat overvol kan aanvoelen. De onofficiële Schiphol-app, te herkennen aan het blauw/gele appicoontje, pakt het eenvoudiger aan. De app focust zich alleen op het volgen van aankomende en vertrekkende vluchten.

De app kreeg in 2016 zijn laatste grote update en een jaar later verscheen er nog een bugfix. Maar sinds 2017 is het stil. De app functioneerde nog wel, maar zag er op hedendaagse toestellen niet echt meer mooi uit. De app was nog niet eens bijgewerkt voor schermformaten vanaf de iPhone X, waardoor je op nagenoeg alle iPhones zowel boven of onder zwarte randen zag. Ook de Apple Watch-app was nog niet aangepast voor de huidige formaten. Wij hadden de hoop stiekem al opgegeven, maar nu heeft de app plotseling weer een update gekregen. Daarmee is de app eindelijk aangepast voor grotere schermen, zodat hij er weer gewoon goed uit ziet.

Aan het design is verder niks veranderd ten opzichte van de laatste update uit 2016. Dat is niet per se een nadeel, want wij vinden de app er ook nu nog goed uit zien. Het voordeel van deze alternatieve Schiphol-app ten opzichte van het origineel, is niet alleen de enkele focus op vluchten volgen, maar ook de extra informatie die de app geeft. Zo kun je informatie vinden over het exacte vliegtuig. Een ander voordeel: deze Schiphol-app is ook aangepast voor de iPad, in tegenstelling tot de officiële Schiphol-app.

De app is nog steeds gratis en heeft ook hetzelfde verdienmodel als voorheen. Je kunt twee vluchten per maand gratis volgen. Wil je onbeperkt vluchten volgen, dan betaal je daar eenmalig €2,99 voor. Je bent dan ook meteen van de advertenties af. Voor de persoonlijke notificatievoorkeuren, zodat je kan aangeven welke meldingen je wel of niet krijgt, betaal je eenmalig €3,99. Je kan dan bijvoorbeeld aangeven dat je geen melding wil krijgen over met welk vliegtuig je vliegt, maar wel over de bagageband waar je koffers komen.

Er zijn tegenwoordig nog veel meer vliegapps op de iPhone en iPad beschikbaar. In onze gids lees je wat volgens ons de beste zijn.