De Apple Watch houdt je op de hoogte en geeft je nieuwe manieren om sneller te werken. In dit artikel laten we zien hoe de Apple Watch je op vijf manieren helpt om productiever te worden.

Apple beloofde bij de aankondiging van de Apple Watch dat ons leven een stuk productiever zou worden. Dankzij herinneringen, Siri, apps en andere functies kun je je dagelijkse bezigheden in de hand houden, zonder dat er een iPhone of computer aan te pas hoeft te komen. Twijfel je nog over de aanschaf van een Apple Watch en heb je argumenten nodig om jezelf (of je partner) te overtuigen? Kijk dan eens naar deze functies op de Apple Watch die je productiever maken.

#1 iPhone in je broekzak houden

Je hoeft alleen even je pols om te draaien om te zien waarom je een notificatie krijgt. Daarna kun je meteen weer verder met je leven en je wordt niet afgeleid door allerlei andere apps. De Apple Watch bevat namelijk maar weinig apps die echte tijdslurpers zijn en je wordt daardoor ook minder in de verleiding gebracht. Zo zorgt de Apple Watch ervoor dat je het kaf van het koren kunt scheiden.

Kijk jij nu continu op je iPhone voor iedere notificatie? Welnu, door de Apple Watch hoef je dat minder vaak te doen. Je zult kritischer worden of de notificatie op je Apple Watch wel je aandacht waard is. Daarna kun je verder werken. Wil je toch even snel reageren? Dat kan met enkele snelkoppelingen, maar je blijft niet urenlang kletsen omdat de interface helemaal niet zo lekker werkt. En dat is maar goed ook (zie #2).

Bekijk ook Apple Watch-notificaties inschakelen en uitschakelen Berichtgeving (notificaties) instellen op de Apple Watch doe je zo: inschakelen, uitschakelen en voorkomen dat anderen kunnen meekijken op jouw scherm. In deze tip lees je hoe Apple Watch-meldingen werken.

De notificaties zijn een basisfunctie voor de Apple Watch, maar brengen voor productieve iOS-gebruikers veel nieuwe interacties met zich mee. Met de Apple Watch is iedere notificatie binnen je blikveld en kun je in zeer korte tijd oordelen wat je ermee moet doen. Wil je even geen notificaties, dan kun je ook de Apple Watch op Niet Storen zetten.

#2 Alles inspreken met Siri

Je hoeft nieuwe sms’jes, herinneringen of een nieuwe afspraak niet in te tikken op het piepkleine beeldscherm van de Apple Watch. Sterker nog: het kan niet eens. Je bent verplicht om de spraakherkenning van Siri te gebruiken, die trouwens gewoon in het Nederlands werkt.

Het zorgt ervoor dat je op de Apple Watch snel een idee kunt noteren, zonder dat je de iPhone erbij hoeft te pakken. Uiteindelijk zal je de iPhone alleen nog maar gebruiken voor langere teksten en complexe informatie die je wilt invoeren, terwijl je voor een snelle handeling voldoende hebt aan de Apple Watch met Siri. Wil je snel iets opzoeken op het internet? Ook dan kun je Siri raadplegen.

Je zult merken dat je met Siri steeds sneller handelingen kunt uitvoeren. Een timer of een wekker zetten, of iets uitrekenen? Dat gaat sneller met Siri dan op een andere manier.

#3 Subtiele herinneringen

De herinneringen die de Apple Watch geeft zijn veel subtieler dan die van de iPhone. De trillingen en geluidjes van de iPhone kunnen erg storend zijn tijdens een vergadering of als je met anderen aan het werk bent. De Apple Watch geeft een tikje tegen je pols, zodat jij merkt dat er iets is, maar andere mensen niet. Ideaal als je tijdens een drukke vergadering bijvoorbeeld zit te wachten op een mailtje en daar discreet mee om wilt gaan. Wil je niet dat het scherm oplicht, dan kun je ook kiezen voor de Theatermodus.

#4 Apps bieden alleen het noodzakelijke

De Glances op de Apple Watch, waarmee je snel een blik kon werpen op het nieuws of het weer, bestaan niet meer. Maar sinds watchOS 3 is dat ook niet meer nodig, want de apps op de Apple Watch zijn zo snel geworden dat je ze gemakkelijk even opent.

Ontwikkelaars zijn zich er steeds beter van bewust welke functionaliteit mensen bij een Apple Watch-app verwachten. De apps bevatten vaak alleen de basisfunctionaliteit, zodat je alles snel kunt raadplegen. Via de Dock op je Apple Watch heb je snel toegang tot je recente of favoriete apps. Je opent het Dock door op het knopje onder de Digitale Kroon te drukken.

Bekijk ook Apple Watch Dock gebruiken voor apps: zo werkt het Het Apple Watch Dock zorgt ervoor dat je je favoriete Apple Watch-apps altijd onder handbereik hebt. Ontdek hoe het dock van de Apple Watch werkt en hoe je apps kunt toevoegen en verwijderen.

#5 Af en toe opstaan

Je zou er in eerste instantie misschien niet bij stilstaan, maar een gezondheidsfunctie van de Apple Watch kan je helpen om je beter te concentreren op je werk. Een paar keer per dag zul je namelijk staan-meldingen krijgen op je Apple Watch. Zo wordt je duidelijk gemaakt om even op te staan en te gaan lopen. Op deze manier voorkomt de Apple Watch dat je uren achter elkaar op je toetsenbord blijft rammen.

Dat lijkt misschien niet een heel erg productieve aanpak, maar het zorgt ervoor dat je even loskomt van je werk en daarna beter kunt concentreren. Door af en toe te pauzeren en te bewegen ben je namelijk niet constant met hetzelfde bezig. Daarnaast is het belangrijk om bij een bureaubaan goed te blijven bewegen.

De Apple Watch is ook ideaal voor het aanleren gezonde gewoontes, zoals een actievere levensstijl en beter letten op signalen van je lichaam, zoals een onregelmatige hartslag. In het artikel hieronder lees je hoe de Apple Watch je gezondheid gaat verbeteren.

Bekijk ook 7 manieren waarop de Apple Watch je helpt je gezondheid te verbeteren De Apple Watch kan je helpen met gezonder leven. In deze gids ontdek je 7 manieren waarop de Apple Watch je gaat helpen om meer op je gezondheid te letten en een actievere levensstijl aan te leren.

Ben je overtuigd en wil je nu een Apple Watch kopen? Kijk dan in onderstaand overzicht welke modellen we op dit moment aanbevelen!