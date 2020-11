Google: toegang tot apparaten

Google gebruik je tegenwoordig voor van alles. Zo heb je één account voor YouTube, Google Drive en Gmail. Handig, maar dit betekent misschien ook wel dat meerdere apparaten toegang hebben tot jouw account. Voor je het weet raak je het overzicht kwijt en weet je niet meer voor welke apparaten je toestemming hebt gegeven. Gelukkig heeft Google een speciale pagina waar je al deze apparaten kunt zien en de toegang weer kunt intrekken.

Apparaten beheren voor je Google-account

Op de pagina zie je precies welke apparaten toegang hebben tot jouw Google-account. Daarnaast is er een lijst met toestellen die in de afgelopen 28 dagen toegang tot je account hebben gehad, vanaf welke locatie en met welke browser. Daarmee is de pagina niet alleen handig om die apparaten te beheren, maar ook om te zien of je gehackt bent. Daarnaast kun je kijken welke apps toegang hebben tot jouw Google-account. We raden aan om dit regelmatig even langs te lopen, zodat je de toegang kunt intrekken van apps en diensten die je toch niet meer gebruikt.

Wil je apparaten de toegang ontzeggen, dan hoef je slechts vier stappen te doorlopen.

Ga naar de Google-beveiligingspagina. Log in met je Google-account. Nu zie je een overzicht met alle apparaten die toegang hebben tot jouw account Klik op een toestel en vervolgens op Verwijderen, waardoor de toegang ontzegd wordt.

Beveiliging

Zit je nu naar de lijst te kijken en zie je activiteiten die niet kloppen? Dan kun je een beveiligingscheck doen. Hiermee kun je je wachtwoord veranderen, herstelinformatie en accountrechten controleren en je Gmail-instellingen bekijken.

Ook is het mogelijk om tweestapsverificatie in te stellen, waardoor je account nog veiliger wordt. Je kunt hiervoor gebruik maken van diverse apps voor tweestapsverificatie. Hiermee wordt er bij het inloggen ook gevraagd naar een code, zodat mensen meer moeite moeten doen om in te breken op jouw account. Overigens kun je ook Google Prompt instellen, waardoor je alleen een bevestiging op je smartphone hoeft te geven. In plaats van een code klik je op de bevestiging en log je net zo veilig in.

Google Mijn Activiteit

Nog een leuke aanvullende tip: als je wilt weten wat jij zoal op Google-websites hebt gedaan, dan kun je daarvoor de pagina ‘Mijn Activiteit’ bekijken. Dit is een pagina waar je je persoonlijke informatie kunt regelen en advertenties kunt weren. De Mijn Activiteit-pagina is de centrale plaats waar Google alle informatie toont, die het over je verzamelt. Je kunt dit per onderdeel aan- of uitzetten. Ook kun je data uit het verleden wissen, per onderwerp of per tijdsmoment.

In Mijn Activiteit kun je de instellingen wijzigen voor advertenties, Android, Books, Chrome, Developers, Express, Finance, Goggles, Help, Image Search, Maps, News, Now, Play, Play Music, Search, Shopping, Video Search, Voice & Audio en YouTube.

Je vindt nog meer Google-tips in deze artikelen: