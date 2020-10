Lees hier alles over de Google-speakers, zoals de Google Nest Mini en Nest Audio. Hiermee kun je spraakcommando's geven aan de Google Assistent. Welke Google Nest-speakers zijn verkrijgbaar, werkt het in het Nederlands en wat heb je eraan als iPhone-gebruiker? Dat bespreken we hier!

Google Nest-speakers: prijs en verkrijgbaarheid

Er zijn in Nederland twee uitvoeringen van de Google Nest-speakers verkrijgbaar: de Nest Mini en de Nest Audio. Daarnaast kun je kiezen voor de Google Nest Hub, een speaker die voorzien is van een extra schermpje, zodat je het apparaat ook als digitaal fotolijstje kunt gebruiken. Deze is er ook in een grotere variant, de Google Nest Hub Max.

Dit zijn de adviesprijzen:

Daarnaast kun je bij sommige winkels ook nog een eerder model kopen:

De Google Home Max (€400) is niet in Nederland uitgebracht; je zult deze in het buitenland moeten halen. Van de producten die wel in Nederland verkrijgbaar zijn zie je in de winkel ook wel eens geïmporteerde exemplaren opduiken, bijvoorbeeld bij dagaanbiedingen. Wij raden aan om liever voor de officiële Nederlandse versie te kiezen, zodat je zeker weet dat de juiste stekker erbij zit.

Google Nest speakers: modellen en specs

Er zijn meerdere modellen van de Google Nest-speaker, zoals je hierboven hebt kunnen zien. De specs verschillen op een paar punten, maar de basisfuncties zijn hetzelfde. Voor de meest mensen is de Google Mini het bekendste model, omdat dit accessoire vaak gratis werd weggegeven bij aankoop van allerlei producten. Nieuw is de Google Audio voor wie een betere geluidskwaliteit wil.

Google Nest Mini (2e generatie)

Eigenschappen:

Afmetingen en gewicht: 98mm diameter, 42mm hoog, 181 gram

Aansluitingen: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0

Audio: 40mm driver (betere bas)

Microfoons: 3

Audioformaten: HE-AAC, LC-AAC+, MP3, FLAC, WAV, Vorbis

Google Assistent: always-on, met spraakbediening

Geschikt om aan de muur te bevestigen

De Google Nest Mini wordt door sommige winkeliers ook wel de Google Home Mini genoemd, de vroegere naam. Het gaat hier echter om de tweede generatie, die onder de merknaam Nest is uitgebracht. Deze is sinds oktober 2019 verkrijgbaar in Nederland en België en heeft een verbeterde audiokwaliteit. De nieuwste Mini heeft een 40mm driver en de bas is volgens Google een stuk beter. De tweede generatie is daardoor meer geschikt om muziek mee te luisteren. Er zit ook een extra microfoon in voor spraakopdrachten en er zit een Chromecast ingebouwd, zodat je content kunt streamen.

Je kunt kiezen uit vier kleuren (wit, donkergrijs, koraal en blauw), maar in Nederland zijn alleen de witte en donkergrijze variant verkrijgbaar. De Google Nest Mini heeft een nieuwe manier van bevestigen. Behalve dat je hem op een tafel of kastje kan zetten, kan je hem dankzij de muurbevestiging ook ophangen.

De Google Home Mini is uitgerust met de Google Assistent, waar je allerlei opdrachten aan kan geven. Alle spraakfuncties zijn in het Nederlands beschikbaar en je kan er je andere slimme apparaten in huis mee bedienen. Denk dan aan je lampen, deursloten en airco’s. Er zitten drie microfoons in, waardoor de speaker je ook beter hoort.

Qua design en afmeting is deze speaker gelijk aan zijn voorganger. Zoek een betaalbare speaker waar ook fatsoenlijk geluid uit komt, dan is de Nest Mini de betere keuze. Geef je niet zoveel om geluidskwaliteit en wil je de Mini vooral als slimme speaker gebruiken, dan kun je ook de eerste generatie Home Mini overwegen, bijvoorbeeld tweedehands via Marktplaats.

Google Nest Audio (2020)

Eigenschappen:

Afmetingen en gewicht: 17,5 cm hoog, 12,4 cm breed, 7,8 cm diep, gewicht 1,2 kilo

Aansluitingen: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ingebouwde Chromecast

Audio: woofer van 7,5 cm en tweeter van 1,9 cm

Microfoons: 3

Processor: Quad-core A53 1,8 GHz

Google Assistent: always-on, met spraakbediening

Geschikt om op tafel te zetten

De Nest Audio is de nieuwste speaker van Google. Dit is het midrange model, bekleed met textiel. Het is de opvolger van de Google Home, met verbeterde audiokwaliteit en de mogelijkheid om twee speakers te koppelen tot een stereopaar. AirPlay 2 zit er niet op. De speaker kan overweg met smart home-apparaten en werkt met Google Assistent.

Een losse speaker kost €99,95 en bij aanschaf van drie stuks hoef je maar voor twee te betalen:

Je kunt in Nederland en België kiezen uit twee kleuren: krijt en houtskool. Daarnaast brengt Google nog drie andere kleuren op de markt, namelijk lichtgroen, lichtblauw en roze. De behuizing is grotendeels van gerecycled materiaal gemaakt.

De Nest Audio heeft een voller en rijker geluid gekregen dan zijn voorganger: de speaker is 75 procent luider en de bas is 50 procent krachtiger. Binnenin vind je een 19mm tweeter en 75mm mid-woofer.

De Nest Audio is slim en kan de audio-instellingen aanpassen aan het type muziek. Je bedient de speaker met de aanraakgevoelige knoppen bovenop, of met je stem. Het werkt met Google Assistent, om informatie op te vragen of om opdrachten te geven voor het bedienen van je slimme huis.

Er zitten drie microfoons in de Google Nest Audio om spraakopdrachten op te vangen. Die microfoons kun je met een schakelaar aan de achterkant uitschakelen. Oranje lampjes aan de voorkant maken duidelijk dat de speaker niet luistert.

Google Nest Hub

Eigenschappen:

Afmetingen en gewicht: 6,7 cm diep, 17,9 cm breed, 11,8 cm hoog, gewicht 480 gram.

Scherm: LCD-touchscreen van 7 inch (17,8 cm)

Aansluitingen: 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Audio: full-range speaker (specs niet bekend)

Microfoons: 2

Google Assistent: spraakbediening

Geschikt om op tafel te zetten

Naast de speakers brengt Google ook de Nest Hub op de markt. Deze heeft als bijzonderheid dat er een schermpje in zit, dat je kunt gebruiken als digitaal fotolijstje. De Nest Hub is voorzien van een lichtsensor, die ervoor zorgt dat het scherm zich aanpast aan de hoeveelheid licht en de kleurtemperatuur in de kamer. Het scherm wordt automatisch gedimd als het donker wordt. Met de Google Assistent kun je honderden andere smart home-apparaten aansturen.

Je kunt met je stem of via het touchscreen ook lampen, tv’s en camera’s bedienen, zonder dat je tussen apps hoeft te wisselen. Heb je een Nest Hello deurbel, dan kun je meteen op het scherm zien wie er voor de deur staat. Je kunt ook meekijken met een Nest Cam. Is de Hub niet in gebruik, dan wordt het een fotolijstje of een speaker voor muziek. Je kunt gratis luisteren naar YouTube Music met advertenties, of naar betaalde diensten zoals Spotify of YouTube Music Premium.

Je kunt met de Google Nest Hub niet videobellen, omdat er geen camera in zit. Dat kan wel met de Google Nest Hub Max, maar die is niet in Nederland verkrijgbaar.

Google Nest-speakers in Nederland gebruiken

De Google Nest-speakers zijn sinds oktober 2018 in Nederland verkrijgbaar, aanvankelijk onder de naam ‘Google Home’ en later onder de naam ‘Google Nest Home’. Dat het wat langer heeft geduurd dan in andere landen heeft te maken met de ondersteuning van Google Assistent, die pas sinds de zomer van 2018 in het Nederlands te gebruiken is. Je kunt de speakers ook in het Engels, Duits of Frans aansturen. Ook kun je de eenheden instellen op Europees gebruik, dus bijvoorbeeld graden Celsius in plaats van Fahrenheit.

Zo schakel je de Nederlandse taal in:

Open de Google Home-app op je smartphone. Open de instellingen. Selecteer Voorkeuren > Talen voor de Assistent. Druk op Een taal toevoegen > Nederlands (Nederland) in de lijst.

Je activeert de Google Nest-speaker met je stem door het commando ‘Hey Google’ of ‘OK Google’ uit te spreken. Vervolgens kun je de Google Assistent vragen om een muzieknummer af te spelen, een timer instellen, vluchttijden checken of de lampen aandoen. Je krijgt antwoord van Google’s tegenhanger van Siri, die op een aantal punten soms nét iets slimmer is.

Google Nest speaker-functies die je kunt gebruiken

Wat kun je allemaal doen met Google Nest Home-spekers? Grofweg zijn er vier toepassingsgebieden: muziek en video, smart home en vragen stellen.

Muziek en video – De Google Nest-speakers kunnen muziek afspelen, spraakcommando’s beluisteren en een antwoord afspelen. Muziek afspelen werkt met Spotify en enkele andere muziekdiensten, maar niet met Apple Music. Je kunt ook gebruik maken van een externe speaker, mits deze de Google Cast-technologie ondersteunt. Geldt dat niet voor jouw speaker? Dan kun je deze toch voor een paar tientjes geschikt maken door een Chromecast Audio aan te sluiten. Het afspelen van muziek werkt met afspeellijsten, albums en podcasts. Je start de muziek met een stemcommando of via de app op je iPhone. Het afspelen van video werkt op dezelfde manier: vraag Google Home om een film of tv-serie af te spelen en het verschijnt op je televisiescherm, mits deze met Chromecast werkt.

Bekijk ook Chromecast gebruiken met iPhone en iPad: wat kun je ermee? Google's Chromecast is ook geschikt voor iPhone- en iPad-gebruikers. In dit overzicht lees je wat je zoal met de Chromecast kunt doen, welke apps geschikt zijn en wat de verschillen zijn met de Apple TV. Is de Chromecast een aanrader als je video's naar je tv wilt streamen en hoe werkt het dan? We leggen het allemaal uit!

Smart Home – Voor je het aansturen van je huisautomatisering is de Google Nest-speaker ook erg geschikt. De apparaten moeten daarvoor wel geschikt zijn voor Google Assistent. Dit geldt voor diverse lampen, thermostaten en andere apparaten van fabrikanten zoals Nest, Philips en Honeywell.

Vragen stellen – Je kunt aan de Google Nest-speaker allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld algemene kennisvragen (“Wat is de verste planeet?”) of vragen die met je persoonlijke situatie te maken hebben, zoals aankomende afspraken, of er file staat op weg naar huis, of je vlucht is vertraagd en hoe lang de reistijd naar je werk is. Google houdt er rekening mee dat de antwoorden kort en bondig zijn, afgestemd op het gebruik van audio. Je wilt niet dat het apparaat een volledige Wikipedia-pagina gaat voorlezen. Het idee achter de Google Assistent is dat je ook vervolgvragen kunt stellen, zonder dat je bepaalde informatie hoeft te herhalen. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Welke films draaien er vanavond?” gevolgd door: “OK, reserveer een kaartje.” Dit laatste werkt voorlopig alleen in de VS.

Hieronder zie je een greep uit de mogelijkheden en ondersteunde apparaten:

Audio luisteren via de speaker zelf of een met Chromecast Audio verbonden speaker.

Muziek luisteren via Spotify, Google Play Music en YouTube (geen Apple Music).

Video’s van YouTube en Netflix afspelen via een Chromecast-scherm.

Video kijken kan in 4K en HDR-kwaliteit als je beschikt over een Chromecast Ultra.

Smart home bedienen zonder dat je een smartphone bij de hand hoeft te hebben.

Temperatuur van de Nest-thermostaat omhoog of omlaag zetten (werkt ook met sommige Honeywell Lyric-thermostaten).

Stofzuiger en andere apparaten aansturen die met Google Assistent werken.

Philips Hue-lampen aansturen via Google Assistent: aan/uit, dimmen en kleur veranderen (2e generatie hub vereist).

LiFX-lampen en -lichtstrips aansturen, geldt ook voor TP-Link en Osram Lightify.

Nanoleaf Aurora aansturen met Google-opdrachten.

Samsung SmartThings aansturen, accessoires van verschillende fabrikanten.

Slimme apparaten van Wink, iHome, iDevice en Belkin WeMo bedienen, zoals lichtknoppen en slimme stekkers.

Omdat de speakers worden gemaakt door hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor de Chromecast zijn er veel overeenkomsten in functionaliteit.

Eerdere Google-speakers

Google heeft eerder ook al een aantal speakers uitgebracht. Hieronder bespreken we de twee belangrijkste: de Google Home Mini en de Google Home. Later heeft Google gekozen voor ‘Nest’ in de naam.

Google Home Mini (1e generatie)

Eigenschappen:

Afmetingen en gewicht: 98mm diameter, 42mm hoog, 173 gram

Aansluitingen: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.1

Audio: 40mm driver

Microfoons: 2

Audioformaten: HE-AAC, LC-AAC+, MP3, FLAC, WAV, Vorbis

Google Assistent: always-on, met spraakbediening

Je kunt deze speaker soms nog aantreffen bij winkels zoals Bol.com. Lees ook ons Google Home Mini review met praktijkervaringen in combinatie met de iPhone:

Bekijk ook Review: Google Home Mini, dit kun je er nu al mee Review van de Google Home Mini, een goedkope slimme speaker van Google waaraan je vragen kunt stellen en je smart home kunt bedienen. Is de Google Home Mini een geschikt speeltje om de wachttijd tot de HomePod te overbruggen en hoe handig is deze speaker voor iPhone-gebruikers? Wij hebben het getest!

Google Home

Eigenschappen:

Afmetingen en gewicht: 142,8mm diameter, 96.4mm hoog, 477 gram

Aansluitingen: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.1

Audio: 2-inch driver, dubbele 2-inch passieve radiators, dubbele microfoons met stemherkenning op langere afstand

Audioformaten: HE-AAC, LC-AAC+, MP3, FLAC, WAV, Vorbis

Google Assistent: always-on, met spraakbediening

Dit is de ‘normale’ Google Home-speaker die het langst op de markt is. De speaker ziet eruit als een vaas met afgeplatte, schuine bovenkant. Dit is een aanraakgevoelig oppervlak met lampjes. Je kunt de onderkant van de speaker aanpassen aan je interieur door voor een andere kleur of ander materiaal te kiezen.

De Google Home-speaker biedt een betere geluidskwaliteit dan de Mini, maar als je een speaker nodig hebt voor een feestje zal ook deze waarschijnlijk nog iets tekort schieten ten opzichte van een Sonos-systeem of HomePod. Je kunt dan beter een wat krachtiger speaker kiezen, die speciaal voor muziek is gemaakt.

Alle functies van Google Assistant zitten erin, zoals het bedienen van je smart home en informatie opvragen via allerlei Google-diensten. De speaker is ook voorzien van Bluetooth, zodat je je muziek kan streamen vanaf je iPhone, iPad of computer naar je Google-speaker. Een 3,5mm-aansluiting ontbreekt.

Google Nest Home Max

Eigenschappen:

Niet in Nederland verkrijgbaar

Afmetingen en gewicht: 336,6 x 190 x 154,4mm, 5,3 kilogram

Processor: 1.5GHz quad-core ARM

Aansluitingen: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5Ghz), Bluetooth 4.2, USB-C en 3,5mm-audio

Audio: twee 4,5-inch woofers, twee 0,7-inch tweeters, microfoons met stemherkenning op langere afstand

Audioformaten: HE-AAC, LC-AAC+, MP3, FLAC, WAV, Vorbis, Opus

Google Assistent: always-on, met spraakbediening

Wil je de beste en de duurste Google-speaker, dan moet je de Nest Home Max uit het buitenland halen. Deze speaker biedt uitstekende geluidskwaliteit maar is met een prijs rond 400 euro ook wat duurder. Dit is de speaker die de strijd aangaat met de HomePod en die bedoeld is als grote speaker voor de woonkamer of slaapkamer.

Je kunt ook een multiroom-systeem maken met meerdere speakers in huis. Met twee woofers en twee tweeters heb je uitstekend geluid, maar je kunt deze speaker ook koppelen met een tweede Nest Home Max voor stereogeluid. Dit is het enige model met een USB-C-poort en een 3,5mm audiojack, om je home entertainmentsysteem op aan te sluiten. Er is geen optische audio-aansluiting aanwezig.

Verschillen Google Home vs. Apple HomePod

Er zijn diverse verschillen tussen de Google Home-speakers en de Apple HomePod:

Bij Google Home kun je kiezen uit 3 modellen, bij Apple uit slechts één model.

Bij Google kun je het systeem uitbreiden met goedkope Mini’s, bij Apple niet.

Google Home werkt met Spotify, Google Play Music en enkele andere diensten, de HomePod alleen met Apple Music al zijn gaandeweg ook meer functies voor bijvoorbeeld Spotify toegevoegd.

Bij Google betaal je gedeeltelijk met je privacy en data, bij Apple niet. Wel heeft Google sinds 2019 de nadruk meer gelegd op privacy.

Lees ook onze uitleg over Google Nest in het algemeen, het smart home-platform van Google.