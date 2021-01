Met Safari-extensies kun je de Safari-browser op de Mac verder uitbreiden met nieuwe functies. In de loop van de jaren is het gebruik van extensies wel iets gewijzigd, maar je kunt ze nog steeds gebruiken.

Handige Safari-extensies

Safari is de standaardbrowser op de Mac, die gaandeweg steeds meer functies heeft gekregen. Een functie die er al een tijdje in zit, zijn de extensies waarmee je de mogelijkheden naar eigen inzicht verder uitbreidt. Met de komst van Safari 14 heeft Apple Safari-extensies nieuw leven ingeblazen. Het is nu voor ontwikkelaars mogelijk om bestaande Chrome- of Firefox-extensies over te zetten naar Safari. Dat blijkt nog niet zo heel veel te gebeuren, dus misschien vraag je je af welke Safari-extensies dan wél de moeite waard zijn. Nou, deze!

Je installeert nieuwe extensies via de Mac App Store. Als je op Safari > Safari-extensies klikt, wordt je ook doorgestuurd naar de Mac App Store. Je bekijkt en beheert reeds geïnstalleerde extensies via Safari > Voorkeuren > Extensies.

#1 DuckDuckGo

Met de veilige zoekmachine DuckDuckGo kun je zoeken op het web, zonder dat je sporen achterlaat. De resultaten leveren volgens de makers meer bruikbare links op en je kunt ook het zoekvak van Safari gebruiken voor DuckDuckGo. Daarnaast ondersteunt de extensie de donkere modus en geeft het een duidelijk overzicht over hoeveel dataverkeer de extensie tegenhoudt.

#2 1Password

Gebruik je 1Password, dan is deze extensie een van de handigste die je kunt installeren. 1Password is een populaire wachtwoordmanager waarmee je veilig kunt inloggen op websites. Je kunt ook sterke wachtwoorden aanmaken en ze automatisch opslaan met deze extensie. Om deze extensie te gebruiken, moet je wel 1Password 7 gebruiken.

#3 Save to Pocket

Wie regelmatig veel tabbladen open heeft staan, maar er eigenlijk geen een wil sluiten kan het beste Save to Pocket installeren. Hiermee kun je gemakkelijk websites, artikelen of video’s te bewaren en op verschillende plekken terug te lezen. Naast de Safari-extensie is er ook een iOS-app, waar je je opgeslagen content kunt terugvinden. Daarnaast werkt de app ook offline.

#4 Todoist

Ben je gefocust bezig in Safari, maar schiet je ineens iets te binnen wat je echt nog moet doen? Met de Todoist-extensie kun je direct in Safari je to do-lijst aanvullen en inzien. Ook kun je direct de site opslaan mocht je die nodig hebben voor je taak of gewoon later verder willen lezen. Het is een goede aanvulling voor de app-gebruikers, want de lijsten zijn overal te raadplegen. Naast een iOS-app, werkt Todoist ook met Apple Watch.

#5 Popcorn for Safari

Iedereen scrolt wel eens doelloos door het Netflix-aanbod, niet wetende welke film of serie er gekeken moet worden. Met Popcorn for Safari krijg je een duidelijk overzicht welke films of series nu echt de moeite waard zijn. Je ziet namelijk welke score een film op IMDB heeft gekregen, evenals een Metascore. Zo ben je niet afhankelijk van het promopraatje van Netflix, maar weet je zeker of een film de moeite waard is.

#6 Honey for Safari

Met de Honey-extensie voor Safari heb je altijd je kortingscode bij de hand. De extensie levert de beste kortingscodes. Hoewel de interface volledig in het Engels is, werkt de extensie ook voor Nederlandse sites als Bol.com. Ook kun je hiermee een eigen prijsvergelijker bijhouden, door een product op te slaan die je graag wil.

#7 Wayback Machine

Websites veranderen continu van layout en uiterlijk. Soms is het gewoon leuk om een trip down memory lane te doen en te bekijken hoe je favoriete sites er jaren terug uitzagen. Met de Wayback Machine-extensie is dat mogelijk. Deze extensie is een digitaal archief opgericht door het Internet Archive, een non-profitbibliotheek in San Francisco. Met deze extensie kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen op iCulture.nl uit 2016.





#8 PiPifier

Met deze extensie kun je bijna elke HTML5-video als picture-in-picture weergave bekijken. Als je een video bekijkt, zoals op YouTube kun je de extensie aanklikken en vervolgens een klein venster ervan maken. Dit werkt ook bij websites die normaal deze mogelijkheid niet bieden.

