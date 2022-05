Bijna iedereen gebruikt Gmail om e-mailberichten te versturen. Zoek je een alternatief voor Gmail, dan heb je diverse mogelijkheden. In dit artikel zetten we ze voor je op een rij.

Gmail-alternatieven

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een alternatief voor Google zoekt. Misschien sluiten de functies niet meer aan op je behoeften of vertrouw je Google niet met jouw gegevens. Wat je reden ook is: er zijn genoeg alternatieven voor Google die óók geen geld kosten.

iCulture adviseert: Apple iCloud

Bij gratis e-maildiensten worden vaak advertenties getoond. Dat is eigenlijk logisch: de kosten om dergelijke diensten en de bijbehorende infrastructuur in de lucht te houden zullen ergens vandaan moeten komen. Welke opties heb je als je Gmail aan de kant wilt zetten? Dat lees je in onze round-up van alternatieven!

Als Apple-gebruikers hebben we een geweldig alternatief onder onze neus liggen: Apple’s eigen maildienst die onderdeel is van Apple’s iCloud. Je hebt toch al een Apple ID met een iCloud-adres, dus die kun je meteen gaan gebruiken.

Apple toont geen advertenties bij je e-mail, scant je berichten niet en is nogal principieel als het om beschermen van je privacy gaat. Het enige nadeel is dat je maar 5GB opslag krijgt, maar voor een klein bedrag per maand (€0,99) kun je dit opvoeren naar 50GB opslag. Dan is het niet meer gratis, maar privacy is ook wel iets waard.

Vind je [email protected] niet mooi en heb je al jarenlang een Apple ID, dan kun je vaak ook het wat neutralere [email protected] gebruiken. De beschikbare domeinnamen zijn afhankelijk van het moment waarop je je Apple ID hebt aangemaakt. Voor zakelijk gebruik ziet een iCloud-adres er vaak wat professioneler uit dan een Hotmail-adres.

Betaal je toch al voor een iCloud-uitbreiding, stap dan over van Gmail naar iCloud. Omdat Apple geld verdient met hardware, kunnen ze hun e-maildienst gratis aanbieden, zonder dat er addertjes onder het gras zitten.

Bekijk ook 14 handige tips voor de Mail-app op je iPhone en iPad Gebruik je de standaard Mail-app op je iPhone en iPad? Dan hebben we een aantal handige tips voor je. Met deze tips voor de Mail-app ga je razendsnel door alle e-mails heen.

#2 Mailbox bij je provider

Bij de meeste internetproviders kun je een eigen mailbox aanmaken. Zit je bijvoorbeeld bij XS4ALL, dan kun je meerdere mailboxen aanmaken die maximaal 25GB groot mogen zijn. Verder kun je bij deze provider nog allerlei extra e-mailadressen (aliassen) aanmaken, waarvan de berichten in dezelfde mailbox terechtkomen.

Zo kun je dus het hele gezin voorzien van eigen mailadressen. Voor het lezen en beantwoorden van je e-mail kun je dan programma’s zoals Thunderbird of Apple’s Mail-app gebruiken. Het werkt meestal met POP en IMAP, twee protocollen die de meeste e-mailapps wel ondersteunen.

Nadeel is wel dat je bij het wisselen van provider (wat de meeste mensen gelukkig niet zo vaak doen) ook meteen je e-mailadres moet wijzigen. Daarom is het minder ideaal. Maar ook hiervoor is een oplossing: registreer een eigen domeinnaam en laat de mail doorsturen, zodat je niet meer afhankelijk van het mailadres van je provider. Een eigen domeinnaam kost uiteraard wel geld.

#3 ProtonMail

ProtonMail is een in Zwitserland gevestigde maildienst die heel privacyvriendelijk is. Het biedt versleuteling en kan je e-mailberichten na verloop van tijd automatisch vernietigen. Omdat ProtonMail geen advertenties toont en je gedrag niet analyseert hebben ze geen aanvullende inkomstenbronnen. Vandaar dat een gratis account bij ProtonMail maar beperkte opslag biedt: slechts 500MB. Dit is prima als je niet zo heel veel gebruik maakt van e-mail en alles regelmatig opruimt. De makers hopen uiteraard dat je gaat upgraden naar de betaalde dienst, zoals Proton Mail Plus met 15GB opslag of Proton Unlimited met 500GB opslag. Dit is een bundel met 15 e-mailadressen, 3 eigen domeinen, geavanceerde functies en extra opslag. Het is zowel voor consumenten als voor zakelijke gebruikers geschikt. Je Proton-mailadres eindigt op @proton.me.

#4 Tutanota

Tutanota belooft ’s werelds veiligste e-maildienst te zijn. Wat ons positief opvalt is dat de website Nederlandstalig is – ideaal als je bijvoorbeeld iets zoekt voor je minder technische vrienden of mensen die het Engels niet zo machtig zijn. Het e-mailaccount van Tutanota is versleuteld en de dienst is open source. Je kunt versleutelde e-mails op al je apparaten gebruiken via de desktop, e-mailapp of mobiele app. Er zijn zelfs apps voor Linux en macOS. Een ander pluspunt: geen reclame. En het hoofdkwartier bevindt zich in Duitsland.

Tutanota is Latijn voor “beveiligd bericht” en is vooral gericht op mensen die privacy belangrijk vinden. Het basisaccount is gratis maar je kunt ook voor een redelijke prijs upgraden. Tutanota verdient geld met premium bundels en donaties.

Je kunt hiermee anonieme e-mail versturen, versleutelde kalenders geheren en gebruik maken van allerlei handige functies zoals out-of-office-berichten. Je krijg tniet de volledige suite aan apps en diensten zoals je bij Google vindt, maar je kunt toch veel hiermee doen. De tweefactorauthenticatie zorgt ervoor dat niemand in je mail kan. En mocht je toch ooit weer willen opstappen: er is een handige exportfunctie voor je mail. Bij het gratis account krijg je 1GB opslag.

#5 Zoho Mail

Zoho Mail is vooral gericht op zakelijke gebruikers, maar je kunt er als consument ook een gratis account aanmaken. Je krijgt daarbij 5GB opslag voor je berichten. Wil je meer opslag, dan stap je over naar het betaalde account en krijg je nog een paar extra functies. Je krijgt bij Zoho Mail dus dezelfde hoeveelheid opslag als bij Apple’s iCloud en de uitbreiding is minder gunstig. Kortom: bij Apple zit je zo gek nog niet.

Zoho heeft een beheerpaneel voor alle instellingen en aanpassingen. Dankzij e-Discovery kun je belangrijke e-mail gemakkelijk herkennen. En je kunt commentaar in e-mailgesprekken zetten, bestanden delen, taken beheren en collega’s taggen. Ook kun je het integreren met Zoho CRM, een Customer Relationship Management-oplossing voor het beheer van je sales en klantenbestand. Ideaal dus als je later nog wilt upgraden naar meer zakelijke functies.

#6 Microsoft Outlook

De meeste mensen hebben wel eens een Hotmail-adres aangemaakt (tenzij je als verstokte Apple-fan van het eerste uur allergisch voor Microsoft bent). De naam wisselde in de loop van de tijd naar MSN Mail, Live Mail, Hotmail en Exchange, maar tegenwoordig houdt Microsoft het iets overzichtelijker door wat consequenter de naam Outlook te gebruiken. Ook de bijbehorende mobiele app heet zo. Toegegeven: met een Hotmail-adres maak je een niet erg professionele indruk, terwijl een Outlook-adres heel wat serieuzer klinkt. Je kunt een gratis Outlook-account aanmaken en krijgt dan 15GB opslag. Er staat reclame tussendoor, maar Microsoft belooft dat ze daarvoor je berichten niet scannen.

Wil je geen reclame zien, dan lees je de Outlook-mail gewoon in via de Mail-app op je iPhone, iPad of Mac. Als je betaalt voor meer opslag ben je meteen een paar tientjes kwijt, terwijl je bij Apple voor nog geen €12 per jaar een bruikbare mailbox hebt. Afhankelijk van het type Office 365-abonnement krijg je 50GB of 2TB opslag. Dat laatste is natuurlijk het fijnst, want dat betekent dat je nooit meer je e-mail hoeft op te ruimen en gigantische bijlagen gewoon in je mailbox kunt laten staan. Het betekent echter wel dat je elk jaar een paar tientjes moet uitgeven om die mailbox in de lucht te houden.

Andere aanbieders

iCulture-lezers meldden ons nog een aantal andere alternatieven, al voldeden ze niet altijd aan de criteria van gratis en liefst zonder reclame. Verder is het voor sommige mensen belangrijk dat een maildienst in Europa gevestigd is, zodat je wat betere garanties hebt over je privacy. Amerikaanse overheidsdiensten kunnen de mailberichten van niet-Amerikanen eenvoudig doorzoeken.

Mailfence: Een e-mailaanbieder uit België met sterke wortels in online beveiliging. Mailfence verkoopt je data niet aan derde partijen, biedt tot 500MB opslag en 500MB voor documenten.

GMX: GMX (Global Mail eXchange) is een e-mailaanbieder die je een gratis mailbox met reclame laat aanmaken. Je kunt je GMX Mail lezen via webmail, POP3 en IMAP4. Verder kun je bijlagen tot 50MB versturen en met drag-and-drop je kalender beheren, een online adresboek bijhouden en meer. Mail is te filteren met regels die je zelf bedenkt.

Mail.com: Deze dienst noemt zichzelf ‘het beste gratis e-mailalternatief’. Je krijgt 65GB e-mailopslag en kunt kiezen uit 200 domeinnamen, dus ook iets wat aansluit op jouw beroep of hobby. De dienst heeft ook een antivirustool.

Soverin: “Voor de prijs van een kopje cappuccino per maand heb je een veilige mailbox op je eigen domein.” Nederlandse aanbieder, is echter niet gratis en vereist een eigen domeinnaam. Heeft geen iOS- of macOS-app.

FastMail: Nadruk op beveiliging. Je kunt 30 dagen gratis proberen en moet daarna vanaf €3 per maand betalen. Je krijgt 2GB opslag bij het goedkoopste abo. Heeft ook apps voor macOS en iOS, maar is dus niet gratis.

Posteo: Duitse milieuvriendelijke aanbieder van mail, agenda, adresboek en notities. Je krijgt 2GB opslag. Kost echter 1 euro per maand dus niet gratis. Beveiligd en zonder reclame.

Mailbox.org: Eveneens Duits, richt zich wat meer op mail en groupware. Af te sluiten vanaf 1 euro per maand en dus ook niet volledig gratis.

Waarom toch Gmail gebruiken?

Google krijgt wel eens kritiek omdat ‘alles’ van je gescand en getrackt wordt. Veel mensen zijn dan ook bang dat Gmail je e-mailberichten doorleest, om gerichte advertenties te kunnen tonen. Maar grappig genoeg beloofde het bedrijf jaren geleden al daarmee te stoppen: het scannen van e-mailberichten hoeft niet meer omdat Google toch al voldoende profielinformatie kan opbouwen. Zelfs als je geen account hebt. Google weet precies wie je bent, wat je hobby’s zijn en wat je zoekt. Toch kan het voor veel mensen een vervelend idee zijn dat Google zoveel van je weet. Vandaar dat we in dit artikel eens zijn gaan kijken naar goede Gmail-alternatieven. Oftewel: e-maildiensten die ook gratis zijn en die liefst niet je privacy ondermijnen door berichten te scannen.

Het scannen van e-mailberichten door Google zou ook handig kunnen zijn. Zo kan Google je waarschuwen als je vlucht vertraagd is, afspraken in je agenda zetten of suggesties geven voor snelle antwoorden op e-mail. Ook kan Google je vertellen als er file op de route staat. Met kunstmatige intelligentie kan Google bijvoorbeeld je geplande reizen inlezen. Handig! Maar voor al die slimmigheidjes moet je soms ook iets van je privacy opgeven.

E-mail zonder reclame

Wil je een (gratis) e-maildienst gebruiken zonder reclame, dan kun je er ook voor kiezen om de e-mailberichten te laten binnenstromen in de Mail-app van Apple of een van de vele third party-apps voor mail. Denk aan Spark, Edison en Newton Mail. Deze werken bijna altijd met Gmail, maar vaak ook met IMAP-mailboxen (Internet Message Access Protocol). Dit is de vervanger van het vroegere POP3 (Post Office Protocol).

Je kunt e-mailberichten downloaden via de apps, maar ze blijven ook op de server staan totdat je ze handmatig verwijdert. Dit biedt als voordeel dat je op alle apparaten toegang hebt tot je e-mailberichten en dus kunt antwoorden op het moment dat jij tijd hebt.

In onze lijsten met beste mailapps voor macOS en beste mailapps voor iOS lees je meer over bruikbare apps om je e-mail te lezen.

Bekijk ook Dit zijn de beste e-mail apps voor de Mac Wat zijn de beste e-mailapps voor de Mac? Wil je meer functies dan de standaard Mail-app biedt? Wij zetten de beste macOS mail-apps voor je op een rij, zowel gratis als betaald. Bekijk ook Dit zijn de beste e-mailapps voor iPhone en iPad Wat is de beste e-mail app op iPhone en iPad? Welke mailapp past het beste bij jou? We zetten de toppers op een rij en laten zien welke onze favorieten zijn. Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!