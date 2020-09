Geld terugvragen in de App Store: zo werkt een app refund

Heb je een iPhone- of iPad-app gekocht die bij nader inzien een miskoop is? Loopt de app om de haverklap vast, blijkt de support allang gestopt te zijn of heb je een andere reden waarom je niet tevreden bent? Dan kun je via Apple je geld terug te vragen voor de app. Dit geldt ook voor boeken, muziek en andere iTunes-content. Hieronder lees je hoe je het aanvragen van een app refund aanpakt.



Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je geld terug wilt na aankoop van een app. Bijvoorbeeld omdat beloofde functies niet aanwezig zijn of omdat een app achteraf toch niet is wat je verwacht had. Als je geld terugkrijgt, moet je er rekening mee houden dat je geen toekomstige app-updates meer zult ontvangen. Het is dus geen slinkse manier om goedkoop een app in bezit te krijgen. Wel kun je de app blijven gebruiken zolang deze op je toestel staat.

Ook kun je op een zwarte lijst terechtkomen als je te vaak gebruik ervan maakt. Je krijgt dan bij toekomstige uitgaven een melding dat het herroepingsrecht voor jou niet van toepassing is voor de aankoop die je wilt doen.

Optie 1: Geld terugvragen via Apple-website

Apple heeft voor het terugvragen van geld de webpagina reportaproblem.apple.com beschikbaar. Deze is bedoeld voor mensen die melding willen doen van een onbedoelde aankoop of niet werkende app. Na inloggen met je Apple ID kun je zien welke apps en meer je onlangs hebt gekocht. Klik op Meld om contact met Apple op te nemen. Je kunt één van de volgende redenen opgeven:

Ik wil restitutie aanvragen

Installeren of downloaden van apps werkt niet

App werkt niet of gedraagt zich niet zoals verwacht

Ik heb deze aankoop niet geautoriseerd

Ik wilde mijn abonnement niet verlengen*

Ik heb de content van het abonnement niet ontvangen*

Content van abonnement kan niet worden afgespeeld of heeft problemen*

Mijn abonnement doet het niet*

*Alleen beschikbaar bij app-abonnementen.

Kies een van de genoemde opties. Apple behandelt je verzoek en je krijgt vervolgens je aankoopbedrag terug. Op dezelfde manier werkt het ook voor muziek, films en meer.

Je kan deze stappen ook op de iPhone of iPad volgen, waarna je doorgestuurd wordt naar de website:

Open de App Store op je iPhone of iPad. Tik op je profielfoto rechtsboven en daarna op je naam. Scroll naar onderen en tik op Aankoopgeschiedenis. Zoek de desbetreffende app of andere aankoop op. Tik op het totaalbedrag. Tik daarna op de naam van de app, gevolgd door Meld een probleem.

De eerder besproken website wordt geopend en je kan vervolgens een reden opgeven waarom je je geld terug wil.

Optie 2: Geld terugvragen via Muziek-appof iTunes

Je kunt ook in iTunes of de Muziek-app op de Mac geld terugvragen:

Ga naar iTunes of de Muziek-app en log in met je iTunes-account. Klik rechtsboven in de menubalk op Account > Toon mijn account. Je ziet een overzicht van je accountgegevens. Halverwege de pagina zie je het kopje Aankoopgeschiedenis. Met de link Bekijk alles kun je zien wat je recent hebt aangeschaft. Je ziet een lijst met recent gekochte apps. Blader eventueel via de datumknoppen naar de juiste maand. Let op: de aankoop mag niet ouder dan 90 dagen zijn. Klik bij de app op Meer, gevolgd door Meld een probleem. Je komt op de website waar je je reden moet opgeven.

Refunds voor apps steeds gemakkelijker

In het verleden was het bij Apple lastiger om een refund te vragen voor een app. Alleen op uitzonderingsbasis kon je geld voor een app terugvragen, door een berichtje te sturen met uitleg. Apple bekeek per geval of ze het redelijk vonden om geld terug te geven. Deze werkwijze bleek erg arbeidsintensief. Vandaar dat Apple een simpele manier heeft bedacht waarbij je een keuze maakt uit een lijstje.

Sinds december 2014 zijn de regels voor geld terugvragen versoepeld bij Apple. Je hebt 14 dagen de tijd om geld terug te vragen voor een app, zonder dat er moeilijke vragen worden gesteld.

Een paar voorbeelden waarbij het terugvragen van geld van pas komt: