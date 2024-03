Het AirPods serienummer staat aan de binnenkant van het doosje, maar is nauwelijks leesbaar. Gelukkig is er een slimmere manier om het serienummer en modelnummer van je AirPods te achterhalen. Wij leggen het uit.

AirPods serienummer

Apple’s AirPods zijn in korte tijd erg populair geworden. De draadloze witte oortjes zijn bijna net zo iconisch als de witte oordopjes met kabel, die niet weg te denken waren bij de iPod. Soms kan er iets misgaan met de AirPods en heb je het serienummer nodig. Omdat de AirPods zelf niet beschikken over een schermpje zul je deze informatie ergens moeten opzoeken of opvragen. Hieronder leggen we uit hoe je het modelnummer, de hardware-versie en het serienummer achterhaalt. Dit laatste kan van pas komen als je gebruik moet maken van de garantie.

AirPods: serienummer opzoeken

Zo check je het AirPods serienummer:

Doe de AirPods in je oren. Open de Instellingen-app op je iPhone. Als het goed is zie je meteen de AirPods in beeld. Zo niet, dan blader je handmatig naar Bluetooth en tik je op de (i) achter de gekoppelde AirPods. Je ziet nu een scherm met allerlei instellingen voor de AirPods. Blader omlaag. Je ziet nu het serienummer, dat voor elk product verschillend is. Ook zie je modelnaam fabrikant (Apple), modelnummer, firmwareversie en hardwareversie.

Lukt het niet om de AirPods te vinden? Dan moet je ze eerst weer opnieuw koppelen met je iPhone. Dit kun je doen door naar Instellingen > Bluetooth te gaan en op de AirPods te tikken. Het helpt ook om het doos je te openen en sluiten in de buurt van de iPhone, of door de AirPods even opnieuw in je oor te stoppen.

Overigens kun je het serienummer ook terugvinden in de klep van de oplaadcase, maar de minuscule lettertjes zijn niet echt makkelijk leesbaar.

Hetzelfde geldt voor het modelnummer van elk oortje: dit vind je op de steeltjes. Als je scherpe ogen hebt, kun je het nummer wellicht aflezen. Je kunt ook een macrofoto maken en er vervolgens op inzoomen.

AirPods modelnummer opzoeken

Wil je het modelnummer van de AirPods weten, dan kan dat ook. Volgens de stappen hierboven blader je naar het scherm waar je het AirPods-serienummer kunt vinden. Een alternatieve route is via Instellingen > Algemeen > Info > AirPods. Je ziet dan de volgende informatie:

De modelnummers zijn verschillend per AirPods-generatie. Hieronder zie je in een tabel welke modelnummers je kunt verwachten:

De oplaadcase heeft een eigen modelnummer, zoals je kunt zien. Deze is verschillend voor de normale oplaadcase en de draadloze variant. Je checkt het modelnummer van de oplaadcase binnenin het klepje. Het modelnummer van elk oortje staat op de AirPod zelf. Je vindt de kleine lettertjes aan de onderkant van het oorgedeelte, vlakbij het stokje.

We hebben nog meer tips over de AirPods, bijvoorbeeld over het gebruik van Zoek mijn AirPods en over de AirPods resetten naar de fabrieksinstellingen. Of check hoe je handmatig de firmware van de AirPods bijwerkt.

We hebben aparte tips over het opzoeken van het iPhone of iPad serienummer en het Apple Pencil serienummer.

