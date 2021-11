Misschien is het je al eens gebeurd: je zit met je AirPods rustig naar muziek te luisteren en ineens klinkt het geluid heel anders. Je hoort plotseling ineens alleen maar muziek in je linker oortje zodra je met je hoofd naar rechts draait: je hebt de dynamische hoofdtracking ontdekt. Dit is een functie van de AirPods bij het luisteren van ruimtelijke audio bij geschikte apps. Als je het vervelend vindt of juist zo vaak mogelijk wil gebruiken, lees je hier hoe je het uitschakelt of juist instelt.

Wat is dynamische hoofdtracking?

De functie dynamische hoofdtracking (ook wel Dynamic Headtracking genoemd) is een onderdeel van ruimtelijke audio bij de AirPods-oordopjes en -hoofdtelefoon. Met de functie zorgt je iPhone, iPad, Mac of Apple TV ervoor dat de audio altijd vanuit dezelfde richting komt en dus niet met je hoofd meedraait. Dankzij de samenwerking tussen de sensoren in de AirPods en de positie van je iPhone, iPad, Mac en Apple TV, weten de AirPods of je nog naar voren kijkt of juist wegkijkt van het scherm of de startpositie van je luistersessie. Dit zorgt ervoor dat het geluid altijd van voren komt, zelfs als je dus met je hoofd naar links of rechts draait. Met een gewone set oordopjes of hoofdtelefoon beweegt het geluid altijd met je mee, maar bij de AirPods wordt de situatie gesimuleerd waardoor het geluid altijd vanuit dezelfde richting komt.

In de praktijk betekent dit dat tijdens het luisteren muziek de stem van een zanger of zangeres meer uit het linker oortje klinkt als je je hoofd naar rechts draait. Hierdoor word de illusie gewekt dat de zanger of zangeres altijd voor je staat. Alsof je er dus live bij bent. Ook tijdens het kijken van een film of serie wordt het geluid als het ware vastgezet bij het beeld, zelfs als je wegkijkt van het scherm.

Deze AirPods-modellen zijn geschikt

De dynamische hoofdtracking bij AirPods werkt niet met alle modellen. Alleen op deze AirPods (en Beats) kun je de functie gebruiken:

AirPods (3e generatie, 2021)

AirPods Pro (1e generatie, 2019)

AirPods Max (1e generatie, 2020)

Beats Fit Pro (2021)

De functie komt het beste tot zijn recht als je luistert naar content in ruimtelijke audio. Dat kan bijvoorbeeld met content van Apple Music, Apple TV+, maar ook Netflix en Disney+. Maar het werkt ook bij content in stereo, bijvoorbeeld met Spotify. Je kan het gebruiken op iPhone, iPad en Apple TV.

Dynamische hoofdtracking instellen of uitschakelen op de AirPods

Het uitschakelen of instellen van de dynamische hoofdtracking bij de AirPods is heel eenvoudig. Dat doe je zo:

Speel iets af op je iPhone of iPad. Open het Bedieningspaneel. Hou de volumeregelaar ingedrukt. Tik onderaan op Ruimtelijke audio. Met Hoofd getrackt schakel je de hoofdtracking in. Kies voor Vast om met ruimtelijke audio te luisteren, maar zonder de hoofdtracking. Wil je helemaal geen ruimtelijke audio, kies dan voor Uit.

Uit onze ervaring blijkt dat de hoofdtracking het beste tot zijn recht komt bij het kijken van films en series en niet zozeer bij het luisteren naar muziek. Bij het luisteren naar muziek ben je vaker wat beweeglijker, waardoor de audio wat verwarrend kan klinken.

Als je meer wil weten over ruimtelijke audio, dan lees je daar alles over in onze tip. Behalve via AirPods kun je ook naar spatial audio luisteren via de ingebouwde speakers op je iPhone.