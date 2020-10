Stel je bent op je iPad een muziekje aan het luisteren via je AirPods of AirPods Pro. Plotseling gaat de telefoon, die je beantwoordt op je iPhone. Vanaf iOS 14 maken je AirPods dan automatisch verbinding met de iPhone, zodat je handsfree het gesprek kan voeren op je iPhone. Dat is in veel situaties erg handig, helemaal omdat je AirPods bij het ophangen van het telefoongesprek automatisch weer wisselen naar je iPad en je verder kan gaan met het luisteren naar je muziek. Maar als je met twee apparaten tegelijk werkt, kan het juist onhandig zijn dat je AirPods telkens van het ene apparaat naar het andere gaan. Met deze stappen kun je het automatisch wisselen van je AirPods uitschakelen.

Geschikte apparaten voor automatisch wisselen met AirPods

Wat vooraf goed is om te weten, is dat je voor het automatisch wisselen van AirPods bepaalde apparaten en software-versies nodig hebt. Het werkt alleen als je deze spullen gebruikt:

Het automatisch wisselen werkt dus alleen als je één van bovenstaande audio-producten gebruikt in combinatie met de geschikte softwareversies. Gebruik je een oudere versie van iOS, iPadOS of macOS, dan werkt het automatisch wisselen naar dat apparaat niet. De AirPods maken alleen verbinding met de apparaten die ingelogd zijn met dezelfde Apple ID.

Automatisch wisselen van AirPods uitschakelen

Er zijn twee manieren waarop je kan voorkomen dat je AirPods automatisch naar het verkeerde apparaat schakelen: door het wisselen ongedaan te maken of door de functie per toestel uit te schakelen.

Optie 1: wisselen ongedaan maken

Zodra je AirPods automatisch wisselen van bijvoorbeeld je iPhone naar je iPad, verschijnt er bovenop je iPhone een melding waarin het wisselen wordt bevestigd. Tik vervolgens bovenin op de knop met het pijltje naar links om dit wisselen ongedaan te maken en je AirPods weer te laten verbinden met je huidige apparaat.

Optie 2: automatisch wisselen uitschakelen

De tweede optie is om de functie helemaal uit te schakelen. Dit kun je per apparaat doen: als je niet meer wil dat je AirPods automatisch naar je iPad gaan, maar nog wel naar je Mac, schakel je het dus alleen op je iPad uit. Dit doe je als volgt:

Verbind de AirPods met het apparaat waarop je het automatisch wisselen wil uitschakelen. Ga naar Instellingen > Bluetooth. Tik op het i’tje achter de verbonden AirPods. Tik op Verbind met deze iPhone/iPad. Zet het vinkje nu bij Bij laatste keer verbonden met deze iPhone/iPad.

Met deze instelling zorg je ervoor dat de AirPods alleen naar de iPhone of iPad gaan als ze daar de laatste keer handmatig mee verbonden zijn. Ze wisselen niet meer automatisch naar het desbetreffende apparaat als daar muziek op afgespeeld wordt.

Handmatig verbinden doe je door het Bedieningspaneel te openen en rechtsboven op het AirPlay-icoontje te tikken. De AirPods verschijnen in het overzicht van Bluetooth-apparaten zodat je ermee kan verbinden. Lees ook ons artikel over het koppelen van je AirPods. Wil je je AirPods met je Mac gebruiken, dan kan dat uiteraard ook.