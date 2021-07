Hoe luister je muziek met de AirPods op je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV? In deze tip lees je alles over het beluisteren van muziek via je AirPods.

De AirPods zijn op nagenoeg elk apparaat met Bluetooth te gebruiken. Maar hoe luister je naar muziek?

Voordat je de AirPods kunt gebruiken om muziek te luisteren, moet je deze eerst koppelen met het apparaat waarmee je de muziek wil afspelen. Meer over hoe je de AirPods koppelt aan iPhone , iPad, Mac Apple TV en andere apparaten, lees je in onze aparte tip.

Luisteren met AirPods op de iPhone en iPad

Zodra je de AirPods gekoppeld hebt met je iPhone of iPad en je ze uit de oplaadcase haalt, zijn ze meteen klaar om te gebruiken zodra je ze in je oor stopt. Dankzij oordetectie schakelt de muziek meteen over naar de gekoppelde AirPods.

Als je de laatste keer op een ander apparaat geluisterd hebt, moet je de AirPods handmatig verbinden met je iPhone of iPad:

Open de oplaadcase van de AirPods en stop de AirPods in je oren. Open het Bedieningspaneel vanaf de hoek rechtsboven naar beneden te vegen (iPad en iPhone zonder thuisknop) of door vanaf de onderkant naar beneden te vegen. Tik op het AirPlay icoontje met de drie boogjes, rechtsboven bij de mediaspelers. Kies de AirPods in het lijstje apparaten.

Luisteren met AirPods op de Apple Watch

Heb je de AirPods gekoppeld aan een iPhone, dan zijn ze automatisch ook klaar om te gebruiken met de Apple Watch. Je kunt dan de muziek die opgeslagen staat op je Apple Watch besluiten via de AirPods, zodat je geen iPhone nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld handig als je een rondje wil hardlopen. Je kunt handmatig kiezen om je muziek af te spelen via de AirPods door het Apple Watch Bedieningspaneel te openen en het AirPlay-icoontje te kiezen. Kies daarna voor AirPods om de muziek af te spelen via je Apple Watch. Meer over hoe je muziek op je Apple Watch zet, lees je in onze aparte tip.

Luisteren met AirPods op de Mac

Om de AirPods te gebruiken met je Mac, moet je deze eerst koppelen. Heb je ze al gekoppeld met je iPhone, dan zijn ze automatisch klaar voor gebruik met je Mac. Verbinding maken doe je als volgt:

Open de oplaadcase van de AirPods. Klik in de menubalk op het speaker-icoontje. Klik daarna op de AirPods die in het rijtje verschijnen.

Lees meer in onze tip over AirPods met de Mac gebruiken.

Luisteren met AirPods naar de Apple TV

Sinds tvOS 11 koppelen de AirPods automatisch met de Apple TV als je ze al met je iPhone gekoppeld hebt. Om de AirPods te selecteren, doe je het volgende.

Start een video of audiofragment, zoals een radiostation. Veeg naar beneden met de Siri Remote als je een filmpje kijkt. Bij een video kies je voor Audio > AirPods. Luister je alleen muziek, veeg dan omhoog en kies voor het AirPlay-icoontje. Selecteer daar je AirPods.

Luisteren met AirPods naar de computer of andere apparaten

Om de AirPods te gebruiken met andere Bluetooth-apparaten, ga je naar de desbetreffende Bluetooth-instelling. Je haalt de AirPods uit de oplaadcase, stopt ze in je oren en ze verschijnen in de Bluetooth-instellingen van je toestel. Waar je de Bluetooth-instelling vindt, verschilt per apparaat.