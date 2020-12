AirPods schoonmaken

Klinken je AirPods, AirPods Pro of AirPods Max de afgelopen tijd minder luid? Of lijkt één oortje duidelijk minder geluid te geven dan de andere? Misschien is het tijd om eens te kijken of er vuil in het oortje zit met deze tip over AirPods schoonmaken, waarbij we ook meteen naar vuil in het oplaaddoosje kijken. Ook leggen we uit hoe je de AirPods Max kan schoonmaken.



In deze tip lees je over:

AirPods schoonmaken: regelmatig even doen

Als de AirPods gaandeweg anders gaan klinken, denk je misschien dat ze langzamerhand bezig zijn om kapot te gaan. Maar dat hoeft niet het geval te zijn; het kan ook gewoon vuil zijn, dat zich heeft opgehoopt in het oortje. Het geluid klinkt niet meer zo luid of is vervormd.

De AirPods schoonmaken doe je het beste met een borsteltje, bijvoorbeeld een zachte tandenborstel die je toch niet meer gebruikt of een nagelborstel. Dit werkt op dezelfde manier als bij de bekabelde EarPods, die Apple standaard bij de iPhone levert. Bij de AirPods moet er luchtcirculatie mogelijk zijn tussen het roostertje aan de achterkant en de ooropening. Je kan ook een droog wattenstaafje gebruiken om de microfoon en het luidsprekergaas schoon te maken.

Een andere oplossing is om kneedgum te gebruiken, bijvoorbeeld Tesa Tack. Met kneedgum haal je oorvuil zoals oorsmeer gemakkelijk uit de AirPods, zodat ze er weer als nieuw uit zien. Je kan ook een zachte, pluisvrije doek gebruiken voor de buitenkant. Tot slot kun je de microfoon en het luidsprekergaas schoonmaken met een droog wattenstaafje.

Hou ook rekening met de volgende dingen:

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de openingen terecht komt.

Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende materialen.

AirPods Pro schoonmaken

Wil je AirPods Pro schoonmaken? Dat gaat wat makkelijker. Je kunt namelijk de rubberen oortip van de AirPod halen. Vervolgens kun je de oortip onder de kraan houden en droogmaken met een microvezel doekje. Als de oortip weer droog is klik je hem eenvoudig weer op de AirPod. Het kan helpen om de oortip een paar minuten in een badje met zeep te leggen, zodat het vuil alvast wat wordt losgeweekt. Even afspoelen is daarna voldoende.

De AirPods Pro zijn ook IPX4-waterbestendig. Het is dus geen ramp als er water op de oortjes komt.

AirPods Max schoonmaken

De AirPods Max schoonmaken gaat iets ingewikkelder dan de andere AirPods, omdat de hoofdtelefoon uit meerdere onderdelen bestaat. Wil je de buitenkant van de AirPods Max reinigen, dan doe je het volgende:

Gebruik een zachte, droge, pluisvrije doek om de buitenkant af te nemen. Je kan met diezelfde doek ook de binnenkant van de oorschelpen afnemen nadat je de oorkussens verwijderd hebt.

Zijn je AirPods Max blootgesteld aan zeep, parfum, zonnebrand, olie of andere vloeistoffen, maak de hoofdtelefoon dan schoon met een doek die licht bevochtigd is met schoon water. Maak hem vervolgens droog met een zachte, droge, pluisvrije doek.

Laat de AirPods Max volledig drogen voordat je hem weer gebruikt.

Zorg ervoor dat er geen vocht in de openingen komt. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen om de AirPods Max schoon te maken.

Je kunt eventueel een wattenstaafje gebruiken om bij de moeilijk bereikbare plekken te komen.

Oorkussens en hoofdband schoonmaken

Voor het reinigen van de AirPods Max oorkussens en hoofdband, volg je deze stappen:

Haal de oorkussens van de AirPods Max. Wil je de hoofdband schoonmaken, hou de AirPods Max dan ondersteboven. Meng 5 milliliter vloeibaar wasmiddel met 250 milliliter water in een schone bak. Dep een pluisvrije doek in de vloeistof en wring de doek uit. Wrijf de vochtige doek zahctjes over de oorkussens en de hoofdband gedurende één minuut. Dep een aparte doek in schoon water en maak de oorkussens en hoofdband daarmee schoon. Gebruik een zachte, droge, pluisvrije doek om de onderdelen droog te maken. Laat de hoofdtelefoon minstens een dag drogen voordat je de oorkussens weer bevestigt.

Voor het schoonmaken van de Smart Case van de AirPods Max, gebruik je een zachte, droge, pluisvrije doek. Je kunt de doek deppen in een klein beetje schoonmaakalcohol om hardnekkig vuil te verwijderen.

Oplaadcase reinigen

In het opbergdoosje van de AirPods en AirPods Pro kan zich ook allerlei vuil ophopen. De twee openingen waarin je de AirPods steekt kun je leegblazen als er stofjes in zitten. Een wattenstaafje is daarvoor ook erg geschikt. Daarmee kun je ook meteen de vele richels binnenin het doosje schoonpoetsen. Als er vuil is aangekoekt helpt het om je wattenstaafje eerst in een warme zeepoplossing te steken. Sommige mensen gebruiken liever schoonmaakazijn of -alcohol, maar dan moet het vuil wel erg vastzitten. Voor de buitenkant kan je ook een microvezeldoek gebruiken, desnoods met een beetje alcohol van 70%.

Een houten tandenstoker kan helpen om de smalste richeltjes in het oplaaddoosje te bereiken. Zeker in combinatie met een nat reinigingsdoekje werkt dit erg effectief.

Hou wel rekening met de volgende punten:

Gebruik geen schurende materialen om de oplaadcase schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vloeistoof in de oplaadpoorten komt. Dit kan de case beschadigen.

Heb je nog geen AirPods of AirPods Pro? Lees dan alles over AirPods kopen in onderstaand artikel.