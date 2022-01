Als je een draadloze Qi-lader hebt, dan wil je die natuurlijk ook kunnen gebruiken met je AirPods. Maar als het een verticale lader is, gaat dat niet zomaar. Wij leggen je uit hoe je hem toch kan gebruiken.

AirPods op verticale oplader

Heb je een draadloze oplaadmat die horizontaal ligt, dan kun je de AirPods-case vaak zonder moeite opladen. Bij verticale draadloze opladers is er echter een probleem. Ze zijn ontworpen voor smartphones en daarom zit het oplaadpunt vrij hoog. Door het kleine formaat van de AirPods-case komen de spoelen niet dicht genoeg bij elkaar. Toch kun je met een slimme truc toch zo’n verticale draadloze oplader gebruiken. We hebben het getest op een aantal modellen en het bleek te werken!

Met deze truc werkt het vaak wel!

Er is een truc om alsnog je draadloze AirPods-case op te laden met een verticale draadloze oplader. Om te zorgen dat de spoelen in de case en de draadloze oplader elkaar raken moet je de AirPods-case ondersteboven of op de zijkant neerzetten. De kans bestaat dat de twee spoelen elkaar dan net raken, waardoor het opladen zal starten. Hieronder laten we zien hoe dit werkt.

Helaas kunnen we niet garanderen dat het elk model draadloze oplader werkt. Het kan zijn dat jij net een bepaald model hebt die de spoel nog wat hoger heeft zitten. In dat geval zou je een lucifersdoosje of ander klein voorwerp onder de AirPods kunnen zetten als verhoging.

Geen probleem bij MagSafe-opladers en nieuwere AirPods

Er zijn ook verticale MagSafe-opladers beschikbaar, waarbij je je iPhone magnetisch tegen de oplader bevestigd. Vanwege de magneten zit er aan de onderkant geen ondersteuning waar je iPhone op rust. Het trucje uit dit artikel werkt dan niet in combinatie met AirPods. Maar als je de AirPods 3 (2021) of de verbeterde AirPods Pro met MagSafe-oplaadcase hebt, is ook geen trucje nodig. De AirPods-case van deze modellen heeft namelijk ook magneten, waardoor je hem gewoon aan de oplader vast kan plakken.

Populaire verticale opladers

Populaire verticale opladers zijn bijvoorbeeld de Belkin Boost, Mophie Charge Stream en Zens Ultra Fast. Je vindt ze in onze round-up van draadloze opladers. Soms bieden ze de mogelijkheid om de plaat waar de smartphone tegenaan leunt naar beneden te klappen, zodat je alsnog een platte oplaadplaat krijgt, maar dat is lang niet bij alle modellen het geval.

Uiteraard heb je hiervoor wel de AirPods met draadloze oplaadcase of de AirPods Pro nodig. Heb je al een ouder setje AirPods, dan kun je ook de losse oplaadcase kopen, waarmee je je bestaande oortjes voor €89 geschikt maakt voor draadloos laden. Je vindt deze oplaadcase ook bij allerlei winkels, eveneens voor €89.