Heb je een nieuwe MacBook Pro in huis en kun je maar niet wennen aan de uitsnede bovenin het scherm? Er zijn apps die de notch voor je kunnen verbergen.

We hebben drie goede apps verzameld die voor jou de notch op je MacBook kunnen verbergen. In feite doen ze in de basis allemaal hetzelfde: ze maken je menubalk zwart. Hierdoor valt de notch een stuk minder op. Apple heeft zelf ook een oplossing om de notch te verbergen bij apps die daar moeite mee hebben, namelijk door zwarte balken rondom te vertonen.

Forehead: verberg je notch met deze Nederlandse app

Forehead is ontwikkeld door Jordi Bruin, een Nederlandse ontwikkelaar die regelmatig handige apps uitbrengt. Deze app, waarvoor je mag betalen zoveel je wil, pakt je wallpaper en voegt een zwarte balk ter hoogte van de menubalk toe. Omdat het macOS een doorzichtige menubalk heeft, wordt deze overal donker getoond dankzij de zwarte balk op je wallpaper.

De MacBook Pro 2021 heeft afgeronde hoeken, zowel linksboven als rechtsboven. Vanwege de aanpassing in je menubalk merk je daar niets meer van. Om toch de afgeronde hoeken te zien, kan Forehead deze simuleren ónder de menubalk. In een toekomstige update wil Jordi Bruin het mogelijk maken om de notch juist te tonen op oudere MacBooks. Deze zal geen functie hebben, maar het ziet er wel geinig uit.

Je kunt Forehead downloaden op Gumroad. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt.

TopNotch: ook getest voor meerdere schermen

Gebruik je meerdere schermen met je Mac en wil je graag dat alles er overal hetzelfde uit ziet? Dan is TopNotch een goede optie. Deze app kan niet alleen de notch op het scherm van je MacBook verbergen, maar het verandert ook het uiterlijk op externe monitoren. Daar valt uiteraard niets te verbergen, maar het ziet er wel consistent uit.

Daarnaast biedt TopNotch vrijwel dezelfde functies als Forehead. Beide apps kunnen de afrondingen van het scherm nabootsen. TopNotch is ontwikkeld door het team van CleanShot, een populaire app om screenshots mee te maken.

Je kunt TopNotch gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar. De website biedt een handige optie om te zien wat het effect zal zijn.

NotchCam: open snel de camera vanuit je notch

Zoals je verwacht van een app in dit artikel, kan NotchCam ook de notch van je MacBook verbergen. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de overige apps. Dat is echter niet de hoofdfunctie van NotchCam. Deze app heeft als interessantste functie de mogelijkheid om snel je camera te openen door je muiscursor onder je notch te schuiven. Wat je eraan hebt? Misschien niet heel veel. Maar voor $1 is het een leuke extra.

Je kunt NotchCam voor $1 downloaden op Gumroad.

De-Notch-ifier: een variant op ‘Boring Old Menu Bar’

Kende je Boring Old Menu Bar al? Deze app deed eigenlijk al jaren wat de bovenstaande apps sinds kort kunnen. Wil je een volledig witte menubalk, dan kan dat. Wil je afgeronde hoeken op een rechthoekig scherm, dan kan dat ook. De makers van deze app hebben ook De-Notch-ifier uitgebracht. Eigenlijk is dit een vooraf ingestelde versie van Boring Old Menu Bar.

Het nadeel is dat deze app maar liefst €9,95 kost. We raden deze app dan ook alleen aan als je graag de extra kleuren ook wil kunnen instellen.

Je kunt De-Notch-ifier downloaden (14 dagen gratis uitproberen) op de website van de ontwikkelaar.