Matter-organisatie belooft beterschap en focust in 2025 op bugfixes bij smart home-standaard

In het najaar van 2022 ging de smart home-standaard Matter van start. Het is een samenwerking van diverse grote partijen, waaronder Apple, Zigbee, Google en Amazon, met als doel om de smart home beter, betrouwbaarder en makkelijker te maken. Hoewel het mooie beloftes waren, is de standaard ruim twee jaar later nog niet wat het moet zijn. Het aanbod van producten komt nog steeds niet echt lekker op stoom, maar nog vervelender is dat de producten die er wel zijn, vaak geplaagd worden door een niet-betrouwbare verbinding. Maar daar gaat de organisatie iets aan doen, zo beloven ze in een interview met The Verge.

‘Problemen met Matter in 2025 opgelost’

The Verge sprak in een interview met drie kopstukken die bij Matter betrokken zijn: Tobin Richardson van de Connectivity Standards Alliance (CSA), Kevin Robinson van de Wi-Fi Alliance en Vividh Siddah, president van de Thread Group (en tevens werkzaam bij Apple in de software-afdeling). De Matter-standaard maakt gebruik van twee draadloze protocollen, namelijk wifi en Thread. Maar bij beide protocollen zijn er diverse problemen.

Voor apparaten met Thread heb je een Thread Border Router nodig (zoals een HomePod of Apple TV), maar ook sommige apparaten van derden zijn geschikt (maar dan weer niet voor Apple’s HomeKit). Thread maakt het vaak ingewikkeld, omdat je op meer dingen moet letten. Met meerdere Border Routers creëer je weer meerdere Thread-netwerken. En met Matter-over-wifi hebben wij ook bij diverse producten gemerkt dat de verbinding lang niet altijd betrouwbaar is. Een recent voorbeeld is de Yale Linus L2, waarbij de verbinding regelmatig wegvalt terwijl andere smart home-apparaten in huis naadloos werken.

Bekijk ook Wat is Matter, de wereldwijde smart home-standaard? Matter zorgt ervoor dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo’n 200 andere fabrikanten doen mee. Wat heb jij eraan?

Over 2025 zegt Richardson dat “het een jaar wordt waarin we focussen op het fixen van problemen met betrouwbaarheid en prestaties van Matter”. Siddha voegt toe dat “2025 cruciaal wordt om deze problemen op te lossen, zodat de productervaringen robuuster en betrouwbaarder zijn”. Hoe ze dat gaan doen? Er wordt aan diverse oplossingen gedacht. Bijvoorbeeld om Matter-software te integreren in routers, routers te voorzien van Thread-radio’s en een betere samenwerking tussen bedrijven als Apple en Google. Deze bedrijven gaan data delen over het daadwerkelijke gebruik van Matter en Thread, zodat fabrikanten het beter kunnen implementeren.

Tijdens de CES werd duidelijk dat het verkrijgen van een HomeKit-certificaat makkelijker wordt voor Matter-accessoires, omdat een product niet tweemaal gecertificeerd hoeft te worden. Uiteindelijk is het het doel om Matter te laten werken zoals beloofd: het eenvoudiger en betrouwbaarder maken van de smart home, waarbij het ook niet uit maakt aan welk systeem een product gekoppeld is.

Lees ook het volledige interview met de drie kopstukken om een kijkje achter de schermen te krijgen.