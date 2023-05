Matter 1.1 lost vooral bugs op

Bij zo’n grote update verwacht je wel dat er ook wat nieuwe apparaatcategorieën worden toegevoegd. De Connectivity Standards Alliance (CSA), die de standaard regelt, voegde in april 2023 nog diverse apparaten toe zoals lampen en lichtschakelaars, slimme stekkers en stopcontacten, sloten, thermostaten en andere klimaatregelaars, rolgordijnen, sensoren voor contact en beweging, televisies en streaming videospeler, draadloze toegangspunten en bridges.



Wat nog ontbreekt zijn huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en robotstofzuigers. Dit is iets waar Apple -gebruikers erg naar zitten uit te kijken, aangezien deze categorieën nog niet in HomeKit zitten. De verwachting was dat ze in het voorjaar van 2023 zouden worden toegevoegd. Maar helaas, het zit niet in Matter 1.1. Ook wachten we nog op beveiligingscamera’s voor thuis, garagedeuropeners, luchtkwaliteitsensoren voor binnen, luchtreinigers, rookmelders en CO-melders. Die staan op de roadmap van CSA om binnenkort te worden toegevoegd. Maar zover is het nog niet. Er wordt ook gekeken naar functies voor energiebeheer en sensoren voor aanwezigheid en beweging.

Toch iets nieuws in Matter 1.1

De eerste grote update van Matter is dus wat teleurstellend. Het bevat alleen bugfixes en algemene tweaks voor ontwikkelaars. De gisteren verschenen update iOS 16.5 bevat wel een kleine verbetering om gemakkelijker Matter-devices te kunnen toevoegen. Eén klein lichtpuntje konden we nog wel ontdekken in de Matter 1.1-update: het zorgt ervoor dat accessoires op batterijen beter werken:

Matter 1.1 enhances support for a category of devices that apply to many smart home products — Intermittently Connected Devices (ICDs). Sometimes called ‘sleepy devices,’ these are typically battery-powered devices like contact, motion, and temperature sensors as well as door locks and switches that need to conserve power for optimal operation and lifespan. The additional support reduces the likelihood that a device will be reported as offline when users or platforms interact with it. These improvements mean developers will find it easier to optimize their products and create better user experiences.

Het zorgt er dus voor dat accessoires die vaak in slaapstand staan, zoals deursloten en contactsensoren, minder snel offline lijken te zijn wanneer er interactie plaatsvindt.

In het persbericht van CSA wordt verder melding gemaakt van een nieuw testcentrum in Portland (Oregon).