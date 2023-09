Na het eerdere uitstel is de Matter-update voor de Philips Hue-bridge nu eindelijk beschikbaar. Hoewel je daar als Apple-gebruiker niet per se profijt van hebt, kunnen er redenen zijn om toch de Matter-update uit te voeren.

Update 20 september 2023: De ondersteuning voor de smart home-standaard Matter is nu beschikbaar voor Philips Hue. Daarmee wordt eindelijk voldaan aan de belofte die Signify ruim een jaar geleden al deed. Voor de meeste gebruikers die uitsluitend Philips Hue-lampen en accessoires via HomeKit of de Hue-app gebruiken, verandert er niets. Het is dan ook niet nodig om Matter voor Philips Hue te activeren. Het heeft als Apple-gebruiker eigenlijk alleen zin als je ook Zigbee-lampen van andere merken aan de Hue-bridge hebt gekoppeld.



Matter activeren bij Philips Hue

De ondersteuning voor Matter zorgt ervoor dat ook lampen van derden die gekoppeld zijn aan de Hue-bridge, in de Woning-app te bedienen zijn. Voorheen was dat niet het geval: alleen Philips Hue’s eigen lampen en accessoires verschenen in HomeKit. De Matter-update voegt daarom niet zoveel toe als je uitsluitend Hue via HomeKit gebruikt. Immers werkt Philips Hue al standaard met HomeKit en Siri.

Als je toch Matter wil activeren, omdat je bijvoorbeeld andere lampen aan de Hue-bridge gekoppeld hebt, dan doe je dat zo:

Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Hue-app en de Hue-bridge software hebt. Je checkt de bridge-update via Hue > Instellingen > Software-update. Ga in de Hue-app naar Instellingen > Smart home. Tik op het plusje en kies voor Andere apps. Het Matter-logo verschijnt in beeld. Tik op Volgende en volg de verdere stappen.

Hou er rekening mee dat je ook een Apple-hub nodig hebt, namelijk een Apple TV of HomePod (mini) om de Hue-producten via Matter te kunnen bedienen. Als je overschakelt naar Matter, kun je mogelijk enkele HomeKit-specifieke functies verliezen (denk aan Adaptive Lighting).

Hieronder volgt ons eerdere artikel van 31 augustus 2023

Afgelopen november ging Matter officieel van start en Philips Hue was één van de bedrijven die op het speciaal georganiseerde event in Amsterdam van de partij was. Maar de beloofde streefdatum voor het eerste kwartaal werd niet gehaald. Vandaag kondigt de maker van slimme verlichting aan dat gebruikers vanaf september 2023 een software-update kunnen verwachten die Matter toevoegt aan de Hue-bridge. Maar wat heb je daar als Hue-gebruiker aan?

Philips Hue krijgt Matter in september 2023

Signify laat in het persbericht weten dat de ondersteuning voor Matter betekent dat er een ‘vereenvoudigde ervaring te zien is’ bij het verbinden van het Hue-systeem aan andere Matter-geschikte smart home-apparaten en -apps. Philips Hue heeft echter al standaard ondersteuning voor HomeKit en Siri, de Google Assistent en Amazon Alexa. Voor mensen met Philips Hue heeft de Matter-update op het eerste gezicht dan ook niet meteen voordelen.

Toch is er een concreet voordeel: heb je third party Zigbee-devices gekocht, die je in de Philips Hue-app hebt gekoppeld, dan verschijnen ze normaal gesproken niet in de Woning-app. Je kunt in de Woning-app alleen de originele Philips Hue-accessoires zien die je met de bridge hebt gekoppeld. Met een Matter-update is dat opgelost. Een extra pluspunt is dat je meerdere Hue Bridges in Google Home of Amazon Alexa kunt hangen. Kortom: we zijn blij dat Philips Hue nu eindelijk over de bridge komt!

Bekijk ook Wat is Matter, de wereldwijde smart home-standaard? Matter zorgt ervoor dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter gaan samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo'n 200 andere fabrikanten doen eraan mee. Wat heb jij eraan?