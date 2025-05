De smart home-standaard Matter is vooral in het leven geroepen om alles omtrent smart home overzichtelijker te maken. Als een apparaat Matter ondersteunt, werkt het met zowel Apple Home als Google Home en Amazon Alexa. Fabrikanten hoeven daardoor niet elk smart home-platform aparte te integreren. Maar in de praktijk heeft Matter alles nog niet per se eenvoudiger gemaakt. Zo moet Apple de nieuwste Matter-versies wel integreren in de Woning-app, iets wat vaak met een flinke vertraging gebeurt. Zo kwam ondersteuning voor robotstofzuigers pas dit voorjaar, terwijl dat al ruim een jaar door Matter ondersteund wordt. Nu komt Matter alweer met de volgende versie, namelijk versie 1.4.1. Daarin zitten vooral wijzigingen in de manier waarop je apparaten kunt koppelen.

Matter-apparaten koppelen via NFC en meer

Op dit moment moet je meestal een Matter-code scannen met de camera van je toestel om het apparaat toe te voegen aan je smart home-platform naar keuze. Als alternatief kun je ook de Matter-cijfercode handmatig invoeren, bijvoorbeeld als het apparaat geen scanbare Matter-code heeft. Met versie 1.4.1 wordt het ook mogelijk om een apparaat via NFC te koppelen dankzij de tap-to-pair-optie. Je hoeft dan alleen maar je iPhone tegen het NFC-punt op het apparaat te houden om de koppeling met Matter (en de smart home-app naar keuze) in te stellen.

Apple biedt voor HomeKit al langer deze NFC-methode, maar dat wordt in de praktijk eigenlijk nog maar nauwelijks gebruikt. De meeste apparaten koppel je nog steeds met een code. Dat heeft ook enkele nadelen. De code staat vaak gedrukt op de handleiding, verpakking of als sticker op het product zelf. Als deze (om wat voor reden dan ook) niet meer goed te lezen is, wordt het koppelen een stuk lastiger. Met de NFC-optie heb je dit probleem niet, omdat het gewoon een kwestie is van je iPhone naast het apparaat houden. Hopelijk wordt de NFC-koppeling de komende jaren vaker gebruikt, nu de Matter-standaard dit ook aan gaat bieden.

De tweede verbetering is het scannen van een enkele QR-code om meerdere apparaten tegelijk te koppelen. Dit zal vooral voor lampen, slimme stekkers en dergelijke accessoires van toepassing zijn. Soms zijn dergelijke accessoires in multipacks verkrijgbaar, waarbij elke lamp of stekker zijn eigen QR-code heeft. Je moet het koppelingsproces daardoor meerdere keren doorlopen. Met de multi-device Setup QR-code hoef je slechts een code te scannen om meerdere apparaten in te stellen.

Tot slot komt er een Enhanced Setup Flow. Soms is het nodig om de voorwaarden te accepteren voordat je een apparaat in gebruik kunt nemen. Deze voorwaarden worden dan getoond in de app van de desbetreffende fabrikant, maar dat betekent ook dat je verplicht bent om die app eerst te downloaden. Met Matter 1.4.1 kunnen die voorwaarden ook getoond worden in zogenaamde commissioner apps. Dat zijn de apps van de smart home-platformen zelf, zoals de Woning-app van Apple of de Google Home-app. Je kunt de voorwaarden dan gewoon daar accepteren, waardoor je het instellen helemaal via bijvoorbeeld de Woning-app kunt starten en afronden.

Hou er wel rekening mee dat Apple’s Woning-app de nieuwe Matter 1.4.1-versie moet ondersteunen voordat je deze functies daarin kunt gebruiken. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.