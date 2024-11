Twee jaar geleden kwam de Matter-standaard uit, bedoeld om het gebruik van smart home-apparaten makkelijker te maken. Een apparaat hoeft dan alleen maar Matter te ondersteunen om te kunnen werken in zowel Apple’s HomeKit als systemen van Google en Amazon. Het aanbod van Matter-accessoires loopt nog niet altijd storm, maar in de achtergrond worden er wel regelmatig verbeteringen voor de standaard doorgevoerd. Matter 1.4, de nieuwste versie, is vanaf nu beschikbaar voor producenten van smart home-apparaten.

Matter 1.4 officieel

Er zijn drie punten waarop Matter 1.4 belangrijke verbeteringen doorvoert: verbeterd netwerkbeheer met routers en toegangspunten, synchronisatie tussen smart home-platformen, functies voor energiebeheer en ondersteuning voor meer verschillende accessoires. Routers en set-top boxen kunnen nu uitgerust worden voor een betere ondersteuning voor Matter-accessoires. Dergelijke nieuwe apparaten kunnen ook de functie van een Thread Border Router overnemen. Door routers te verbeteren met Matter-ondersteuning, moet het makkelijker worden om Matter-producten aan je smart home (en dus je eigen netwerk) toe te voegen. Deze nieuwe toevoeging krijgt in de loop der tijd ook de verbeteringen van de Thread 1.4-standaard.

Als je smart home-accessoires niet alleen in HomeKit maar bijvoorbeeld ook in Google Home wil gebruiken, dan moet je een dergelijk accessoire meerdere keren aan de verschillende platformen toevoegen. Dat moet beter kunnen en dankzij Matter 1.4 zou dat een stuk soepeler moeten gaan. Je hoeft voor een product slechts een maal toestemming te geven om hem aan meerdere smart home-platformen toe te voegen dankzij de synchronisatie tussen deze platformen.

In Matter 1.3 is al ondersteuning toegevoegd voor accessoires die stroomverbruik doorgeven, maar in Matter 1.4 is dit nog verder verbeterd. Er komt ondersteuning voor meer producten, zoals zonnepanelen, batterijen, warmtepompen en meer. Ook voor het opladen van elektrische auto’s komen er verbeteringen, zodat je je oplaadvoorkeuren kan opgeven. Thermostaten die met Matter werken krijgen ondersteuning voor schema’s en standaard modi zoals een vakantiemodus. Inbouwschakelaars kunnen beter geconfigureerd worden, zodat ze niet alleen als lichtknop gezien worden. Tot slot wordt ook de batterijduur verbeterd voor accessoires die op accu’s werken.

Wanneer komt Matter 1.4 beschikbaar?

Matter 1.4 is vanaf nu te implementeren door fabrikanten van Matter-producten, maar het zal nog wel even duren voordat deze specificatie daadwerkelijk te gebruiken is in bijvoorbeeld de Woning-app. Bedrijven als Apple en Google moeten de nieuwe versie van de Matter-standaard integreren in hun besturingssystemen, zoals iOS, om ervoor te zorgen dat de nieuwe mogelijkheden gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld de Woning-app. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren, maar we verwachten dat dat pas op z’n vroegst in de loop van 2025 gaat gebeuren.