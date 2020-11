Wil je een Amazon Echo-speaker kopen en ben je benieuwd wat je ermee kunt doen? In deze gids lees je alles over het gebruik van de Amazon Echo-speakers zoals de Echo Dot.

Amazon Echo in Nederland

Slimme speakers worden steeds populairder. Naast de HomePod en Google Nest-speakers is er nog een derde optie: Amazon Echo. Deze speakers zijn nu ook voor Nederlandse gebruikers rechtstreeks verkrijgbaar bij Amazon. Je kunt kiezen uit de Amazon Echo (€99,99) en Amazon Echo Dot (€59,99), die in 2020 zijn vernieuwd en een bolvolmig uiterlijk hebben gekregen. De Amazon Echo-speakers spreken geen Nederlands, maar ze passen hun antwoorden wel aan lokale omstandigheden aan.

Amazon Echo: wat is het?

De Amazon Echo is een slimme speaker die je vragen kunt stellen en waarmee je ook apparaten in huis kunt bedienen. Je kunt er muziek mee afspelen en berichten laten voorlezen. Alles werkt met stemcommando’s dankzij de spraakdienst Amazon Alexa. Je activeert de Amazon Echo door het woordje “Alexa!” te roepen. Mocht je al iemand in je omgeving hebben die Alexa heet, waardoor verwarring kan ontstaan, dan kun je ook kiezen voor een ander commando zoals “Echo!”.

De speaker staat altijd aan, zodat je op elk moment stemopdrachten kunt geven. Je kunt er allerlei apparaten aan koppelen, zoals de Philips Hue-lampen en de slimme Nest-thermostaat.

Bekijk ook Amazon Alexa in Nederland gebruiken: zo werkt het De Amazon Alexa-app is sinds december 2017 ook in Nederland en België te downloaden. Daardoor wordt het makkelijker om de Amazon Alexa spraakassistent te gebruiken. Maar wat heb je eraan?

Amazon Echo kopen in Nederland

De Amazon Echo-speakers waren aanvankelijk alleen verkrijgbaar in een beperkt aantal landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Inmiddels is Amazon Nederland gestart met de verkoop van twee modellen in de kleur houtskoolgrijs (antracietgrijs:

Amazon Echo: €99,99

Amazon Echo Dot: €59,99

Het gaat om de 2020-versies van deze slimme speakers. De Nederlandse taal wordt nog niet ondersteund en lokaal shoppen met stemcommando’s is nog niet mogelijk. Amazon raadt daarom aan om Alexa in te stellen op Brits Engels. Functies zoals timers en wekkers werken overigens wel en resultaten van zoekopdrachten zijn in beperkte mate aangepast aan lokale omstandigheden. Zo kun je vragen wie de huidige koning is en krijgt dan ‘Willem Alexander’ als antwoord.



In Nederland zullen de Echo en Echo Dot alleen in antracietgrijs verkrijgbaar zijn.

Van de Echo Dot zijn ook speciale uitvoeringen verschenen, namelijk eentje met ingebouwde klok en een Kids Edition met hoesjes in de vorm van een dier. Deze zul je in het buitenland moeten halen.



Deze Kids Edition komt voorlopig niet naar Nederland.

De normale Echo heeft een 3″-woofer en tweeters in twee richtingen. De speaker analyseert de eigenschappen van de ruimte en past de audio daarop aan. De HomePod doet dat overigens ook. De speakers werken voor de verbinding met Zigbee en Bluetooth Low Energy en je kunt ze ook voor smart home-toepassingen gebruiken. Binnenin zit een co-processor, de AZ1 Neural Edge, die door MediaTek is ontwikkeld. Net als de Neural Engine in de iPhones is deze co-processor bedoeld om machine learning en andere slimme toepassingen mogelijk te maken. In de Echo-speakers wordt de chip onder andere gebruikt om de spraakherkenning te verbeteren en te versnellen.

De Echo-modellen die in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn allemaal zonder scherm. Daarnaast is er nog de Echo Show 10, een model met smart screen. Deze is voorzien van een 10-inch scherm en roteert mee als de gebruiker beweegt. Er zit ook een 13-megapixel camera met groothoeklens in, om de omgeving te filmen.



In Nederland is deze Echo Show 10 niet verkrijgbaar.

Amazon Echo: welke moet ik hebben?

Zoek je een goedkope oplossing om de Amazon Echo eens te proberen of gaat het vooral om de functies als spraakassistent, dan adviseren we de Echo Dot. Dit is het goedkoopste model met een iets minder audiokwaliteit, waardoor het minder geschikt is voor het afspelen van muziek. Als digitale assistent is de Echo Dot echter prima te gebruiken.

Wil je muziek luisteren met de speaker, dan kun je kiezen voor de gewone Amazon Echo.

Amazon Echo speaker: het standaardmodel

Bolvormig design met plastic voet

15 cm diameter

Kleur: antracietgrijs (buiten Nederland ook in wit en lichtblauw)

Ingebouwde thermometer

3-inch driver

Verbeterde audiokwaliteit en spraakherkenning

Verbinding via Zigbee, WiFi en Bluetooth LE

Amazon Sidewalk-ondersteuning voor smart home-netwerk

Vervangt de 3e generatie Echo en de Echo Plus

Prijs: €99,99 bij Amazon



De binnenkant van de Echo, die in Nederland alleen in antracietgrijs verkrijgbaar is.

Amazon heeft de Echo-speaker in 2020 een compleet nieuw design gegeven. In plaats van een staande cilinder is de Amazon Echo nu een grote bol die meteen opvalt in je interieur. De audiokwaliteit is ook verbeterd en de spraakherkenning gaat sneller. Verder zit er een ingebouwde thermometer in, zodat je bijvoorbeeld Alexa-routines kunt uitvoeren op basis van de temperatuur.

Design: huiselijk uiterlijk

Het design van de Echo is een ronde bol met een diameter van 15 centimeter. De vorm is een bewuste keuze van Amazon. Het bedrijf zegt dat gebruikers gewend zijn geraakt aan slimme speakers en ze daarom op een prominentere plek in hun huis neerzetten. De slimme speaker moet dus een blikvanger worden. De bolvorm maakte het ook mogelijk om een 3″ woofer en twee tweeters in te bouwen. De buitenkant van de speaker is bekleed met textiel. Qua uiterlijk lijkt de Amazon Echo erg op de HomePod mini, die ook bolvormig is maar met een diameter van 8,5 centimeter beduidend kleiner is. Het onderste deel van de Amazon Echo is gemaakt van hard plastic.

Er zit een ronde lichtbalk rondom, die van kleur verandert als Alexa luistert. Deze lampjes zitten langs de onderkant en niet (zoals bij de HomePod) aan de bovenkant. Dit zorgt ervoor dat de tafel rondom de speaker meekleurt. Verder is er een aanraakgevoelig gedeelte aanwezig om op te tikken als je de speaker op stil wil zetten. Aan de achterkant zit een 3,5mm AUX-uitgang.

Audio: klinkt beter

De audio van de Amazon Echo is ook verbeterd, dankzij de 3-inch subwoofer en dubbele tweeters. Daardoor klinkt deze Echo beter dan zijn voorganger, de derde generatie Echo. Die had maar één woofer en één tweeter. Verder beschikt de 2020-uitvoering van de Echo over Dolby-geluid en wordt de audioweergave aangepast aan de akoestiek van de ruimte. Dit zat eerder al in de Echo Studio. Je kunt twee Echo’s met elkaar koppelen tot een stereopaar, of meerdere met elkaar verbinden om muziek in je hele huis te hebben.

Hardware: reageert sneller

Wat technologie betreft vind je binnenin de AZ1 Neural Edge co-processor en een module voor spraakherkenning. Deze zorgt ervoor dat Alexa enkele honderden milliseconden eerder reageert op spraakopdrachten. Voor de verbinding wordt gebruik gemaakt van Bluetooth LE en WiFi, maar er zit ook Zigbee in, om met je smart home-apparaten te verbinden. Zo kun je je slimme lampen koppelen met de Echo, zonder dat je een aparte hub nodig hebt.

Amazon Sidewalk

Er is ook ondersteuning voor Amazon Sidewalk, een gedeeld netwerk van Amazon voor slimme apparaten dat ervoor moet zorgen dat ze ook buitenshuis verbonden zijn met WiFi. Dit is nog niet officieel beschikbaar. Bestaande Amazon-apparaten zoals de Ring-deurbellen kunnen ook dienst doen als Amazon Sidewalk-bridge, via Bluetooth. De Echo werkt echter op de 900 MHz-frequentie en heeft een groter bereik. Onder andere de trackers van Tile gaan eraan meedoen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Amazon Echo is verkrijgbaar voor €99,99 in wit, grijs en lichtblauw. Deze speaker is sinds oktober 2020 verkrijgbaar in Frankrijk, Duitsland. Sinds november 2020 kun je dit model ook bij Amazon Nederland komen, maar alleen in een internationale uitvoering met Engelse spraakbediening.

Amazon Echo Dot: de kleinere variant

Bolvormig design, maar kleiner dan de gewone Dot

Diameter 10cm, iets groter dan HomePod mini

Kleur: antracietgrijs (wit en lichtblauw niet in Nederland verkrijgbaar)

1,6-inch driver

Geen speciale spraakmodule, geen thermometer

Audiokwaliteit identiek aan voorganger

Verbinding via WiFi en Bluetooth LE (geen Zigbee)

Geen ondersteuning voor Amazon Sidewalk

Vervangt de derde generatie Echo Dot

Prijs: €59,99

Voorheen was de Amazon Dot een soort hockeypuck, een plat rond schijfje bekleed met textiel. De 2020-versie van de Amazon Dot oogt heel anders. Dit is alweer de vierde generatie van de Amazon Dot en het design is compleet nieuw. Deze bolvormige speaker is een kleinere variant van de normale Echo. Naast de gewone uitvoering van de Echo Dot kun je ook kiezen voor een variant met ingebouwde klok en een speciale Kids Edition met dierenkoppen.



Dit is de lichtblauwe uitvoering van de Echo Dot, die niet in Nederland te koop is.

Design: groter dan HomePod

De Amazon Echo Dot heeft een diameter van 10cm en is daarmee een tikje groter dan de HomePod mini, die een diameter van 8,5cm heeft. Binnenin vind je een 1,6-inch driver die naar de voorkant is gericht. Ook zit er een 3,5mm AUX-uitgang op. Met vier microfoons weet je in ieder geval dat je spraakopdrachten goed aankomen.

De nieuwe Echo Dot is kleiner dan zijn voorganger, maar heeft een opvallender design. Amazon wil dat je deze Echo-speaker duidelijk zichtbaar in je interieur neerzet. De ronde vorm heeft een wat vriendelijker uiterlijk en ziet er minder ‘technisch’ uit. Voorheen koos Amazon vooral voor functionaliteit en was het design minder belangrijk. De bekleding van textiel versterkt nog het huiselijke uiterlijk. De ring met ledlampjes zit ook hier aan de onderkant, zodat de verlichting reflecteert op de tafel. Zo kun je op grotere afstand zien of Alexa luistert. Er is ook een aanraakgevoelig gedeelte aanwezig, waarop je kunt tikken om de speaker stil te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als je de Echo Dot als wekker gebruikt. Er zitten ook fysieke knoppen op om het geluidsvolume aan te passen en de microfoons uit te schakelen.

Hardware: minder slim

Net als bij de normale Echo vind je ook bij de Echo Dot een AZ1-processor binnenin, maar de spraakmodule met neurale functies ontbreekt. De Echo Dot zal dus iets langzamer reageren op spraakopdrachten. De thermometer ontbreekt eveneens en er is geen ondersteuning voor Zigbee en Amazon Sidewalk.

Audio: hetzelfde gebleven

Amazon heeft de Echo Dot in 2020 een compleet nieuw design gegeven, maar de speaker binnenin is hetzelfde. Er is nog steeds sprake van een 1,6-inch driver, die naar de voorkant is gericht. Dit is een speaker die bedoeld is voor kleinere ruimtes en geen kamervullend geluid hoeft te produceren. Net als voorheen zitten er vier microfoons in. Dit is voldoende om vanuit de kamer een spraakopdracht te roepen. Je kunt deze microfoons uitschakelen als je privacy wilt.

Prijs en verkrijgbaarheid

Deze uitvoering is in Nederland alleen verkrijgbaar in donkergrijs en kost 59 euro. Voor de varianten in wit en lichtblauw zul je in het buitenland moeten zijn. Dit geldt ook voor de Kids Edition en de versie met klok, die een tientje duurder is.

Wat kun je in Nederland met een Amazon Echo?

De Amazon Alexa-app is gewoon in de Nederlandse App Store te vinden. Je hoeft dus geen moeite meer te doen via buitenlandse App Stores om de speaker werkend te krijgen. Wel moet je er rekening mee houden dat Nederlands niet wordt ondersteund en dat er weinig lokale Alexa-skills te vinden zijn. Je kunt dus geen pizza bestellen en je zult alle vragen en opdrachten in het Engels moeten stellen. Wel kun je gebruik maken van de duizenden internationale skills die ondertussen zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld voor het bedienen van je Philips Hue-lampen. Daarnaast kun je de Alexa-opdrachten uitbreiden met IFTTT.

Amazon Echo en privacy

Om een Amazon Echo-speaker te kunnen gebruiken moet de speaker constant luisteren. Ook verzamelt Amazon informatie van gebruikers, zodat ze een profiel kunnen opbouwen. Dit is te vergelijken met cookies op websites. Amazon weet welke muziek je luistert en wat je op je boodschappenlijst hebt gezet, welke andere slimme apparaten je in huis hebt en nog veel meer. Maar betekent het ook dat een Amazon Echo-speaker alles van je weet? Niet echt. Een Echo luistert altijd, maar pikt (als het goed is) alleen bepaalde woorden op. Het is wel een beetje te vergelijken met een hond: je kunt een gesprek voeren zonder dat je hond weet waar het over gaat. Maar op het moment dat je “brokjes!” of “stukje lopen?” zegt spitst de hond meteen z’n oren en weet heel goed waar het over gaat.

Er is natuurlijk wel een verschil: een hond doet verder niets met de informatie die hij eventueel heeft opgepikt. Amazon doet dat nadrukkelijk wel: alles wat je tegen de assistent wordt onthouden “om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn”. Dit houdt in dat er een profiel wordt opgebouwd, zodat Amazon precies weet wat jouw voorkeuren zijn en welke producten je het liefst koopt.

Overigens is het wel zo, dat de Echo pas in actie komt als het speciale commando wordt geroepen, bijvoorbeeld “Alexa” of “Echo”, al naar gelang je instellingen. De speaker luistert continu en filtert dit woord eruit. Meteen daarna begint de speaker gedetailleerder te luisteren. Dit is te herkennen aan de blauwe ring van licht. Op iPhones en iPads biedt ‘Hé Siri’ iets soortgelijks. Alle speakers beschikken over een schakelaar om de microfoons tijdelijk uit te schakelen.

Of overheidsdiensten en hackers de Echo-speakers ook kunnen gebruiken om mensen af te luisteren of jou te bespioneren kunnen we niet met zekerheid zeggen. Vind je privacy belangrijk, dan kun je beter geen slimme speakers en smart TV in huis halen.

Amazon Echo alternatieven

Wil je geen Amazon Echo-speaker, maar wil je wel de Alexa-assistent gebruiken, dan heb je heel veel alternatieven. Tientallen fabrikanten hebben de Alexa-functies ingebouwd. Een probleem waar je tegenaan kan lopen is dat een speaker van een ander merk niet de Amazon ESP-technologie gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de juiste speaker geactiveerd wordt op het moment dat je een opdracht geeft. Heb je meerdere Alexa-geschikte speakers in huis, dan kan het gebeuren dat meerdere speakers reageren. Ook kan het gebeuren dat een speaker niet dezelfde muziekdiensten ondersteunt die je op de Echo wel tot je beschikking hebt. Spotify is meestal wel aanwezig, maar Apple Music niet.

Sonos is het bekendste merk met ondersteuning voor Amazon Alexa. Je kunt op de Sonos Beam (review) en de Sonos One (ca. 200 euro) ook spraakopdrachten geven. Het geluid is beter dan van de Amazon Echo-speakers en je hebt ook wat meer flexibiliteit omdat je het systeem verder kunt uitbreiden. Sonos One werkt bovendien met AirPlay 2, Siri en Google Assistent, die wel in het Nederlands te bedienen zijn.

Daarnaast heb je speakers van Marshall, Bose, Libratone en andere fabrikanten die ook met Amazon Alexa samenwerken. Apple’s HomePod werkt alleen met Siri en niet met andere assistenten zoals Alexa.

Elk jaar tijdens Amazon Prime Day kun je goedkope deals voor de Echo-speakers vinden, maar ook op andere momenten prijst Amazon de speakers regelmatig af.