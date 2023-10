Matter 1.2 is aangekondigd en dat betekent dat er support komt voor diverse huishoudelijke apparaten, zoals vaatwassers, koelkasten, wasmachines, stofzuigrobots en dergelijke. Wat er nog niet in zit is ondersteuning voor beveiligingscamera's.

Matter 1.2 officieel aangekondigd

We wisten al dat Matter 1.2 eraan zat te komen en dat er diverse huishoudelijke apparaten zouden worden ondersteund. Met de officiële aankondiging weten we nu precies om welke apparaten het gaat. En het is ook goed nieuws voor Apple HomeKit-gebruikers, want je kunt nu bijvoorbeeld je wasmachine, robotstofzuiger, wijnkoeler en vaatwasser aansturen vanuit de Woning-app. Met de ondersteuning van huishoudelijke apparatuur wordt Matter ook interessant voor niet-technische gebruikers.

Deze apparaten vind je in Matter 1.2

Hier zijn alle producttypes die de CSA heeft aangekondigd in de specificatie van Matter 1.2:

Koelkasten en diepvriezers

Wasmachines

Vaatwassers

Robotstofzuigers

Airconditioners

Ventilatoren

Rook- en koolmonoxidemelders

Sensoren voor luchtkwaliteit

Luchtreinigers

Hieronder bespreken ze in wat meer detail.

Koelkasten

Werkt voor koelkasten, diepvriezers en gespecialiseerde koelkasten voor bijvoorbeeld wijn en kimchi. Je kunt dankzij Matter de temperatuur regelen en bewaken.

Wasmachines

Dankzij Matter kun je voortgangsmeldingen ontvangen, bijvoorbeeld wanneer een wascyclus klaar is. Wasdrogers zullen in een toekomstige Matter-release worden ondersteund.

Vaatwassers

Vaatwasser-functies omvatten onder andere het starten op afstand en voortgangsmeldingen geven. Ook krijg je meldingen over watertoevoer en -afvoer, temperatuur en deurvergrendelingsfouten.

Robotstofzuigers

Een erg gewilde productcategorie, die tot nu toe nog nauwelijks door smart home-platformen werd ondersteund. Functies omvatten onder andere het op afstand starten en stoppen, voortgangsmeldingen en foutmeldingen doorgeven. Daarnaast biedt het ondersteuning voor functies zoals schoonmaakstanden (stofzuigen en nat dweilen) en statusdetails over de accustand en de conditie van de borstels.

Airconditioners

Je kunt de temperatuur en ventilatorsnelheid regelen bij standalone airconditioners. In HomeKit is het al mogelijk om airco’s op afstand aan te sturen, bijvoorbeeld met accessoires van Netatmo en Tado.

Ventilatoren

Je kunt met Matter de beweging van de ventilatorkop instellen, bijvoorbeeld zwenken en het aanpassen van de richting van de luchtstroom (vooruit en achteruit). Ook is er ondersteuning voor speciale standen zoals ‘natuurlijke wind’ en ‘briesje’.

Rook- en koolmonoxidemelders

Bij deze sensoren is er ondersteuning voor meldingen, hoorbare en zichtbare alarmen, waarschuwingen over de batterijstatus, meldingen over het einde van de levensduur en zelftests. Bij koolmonoxidemelders is het ook mogelijk om de concentratie CO te meten.

Sensoren voor luchtkwaliteit

Ondersteunde sensoren kunnen de volgende stoffen meten en rapporteren: PM1, PM 2,5, PM 10, CO2, NO2, VOC, CO, ozon, radon en formaldehyde. Matter-apparaten kunnen ook informatie over de luchtkwaliteit (Air Quality Index, AQI) geven op basis van locatie.

Luchtreinigers

Luchtreinigers kunnen in Matter gekoppeld worden aan een luchtkwaliteitssensor (zie hierboven) voor detectiegegevens. Ze kunnen ook de functionaliteit van andere apparaattypes zoals ventilatoren en thermostaten gebruiken. Ook kan de status van filters (HEPA en actieve koolstoffilters) worden geraadpleegd.

Matter 1.2 voor gewone huishoudelijke apparaten

Met de komst van Matter 1.2 wordt het mogelijk om nog veel meer apparaten te bedienen via Apple HomeKit, Apple Home en Amazon Alexa. Je hebt dan niet meer de app van een specifieke fabrikant nodig. Connectivity Standards Alliance (CSA), de organisatie achter de Matter 1.2 specificatie, meldt trots dat er al 675 leden zijn die zich bij Matter hebben aangesloten. Aanvankelijk waren het nog vooral techbedrijven en sensoren, maar gaandeweg zijn er meer consumentgerichte bedrijven bijgekomen zoals Whirlpool (eigenaar van KitchenAid), Panasonic en Haier. Eerder werden al lampen en lichtschakelaars, stekkers en stopcontacten, thermostaten, rolgordijnen en bridges ondersteund.

De meeste standaardfuncties voor huishoudelijke apparaten worden ondersteund, zoals het starten en stoppen, temperatuur aanpassen en meldingen krijgen als het apparaat klaar is. Toch valt er nog wel iets te wensen. Grill- en bakovens worden bijvoorbeeld nog niet ondersteund in Matter en bij stofzuigers zou het handig zijn als je er ook ondersteuning is voor plattegronden, zodat je de stofzuiger naar een bepaalde plek kunt sturen.

Nieuwe apparatuur laat nog op zich wachten

Daarnaast zou het handig zijn als er met terugwerkende kracht ook aan bestaande apparatuur toegevoegd kan worden, want een wasmachine is niet iets wat je elke drie jaar vervangt. Als we afhankelijk zijn van nieuwe producten, dan kan het wel even duren voordat de fabrikanten slimme wasmachines uitbrengen die Matter-geschikt zijn. Matter zou de ontwikkeling van nieuwe producten wel iets kunnen versnellen. Voor de fabrikanten heeft Matter als voordeel dat ze zich kunnen richten op de producten zelf en geen rekening hoeven te houden met meerdere protocollen of smart home-systemen. Ze hoeven zelfs geen eigen app meer te maken.

HomeKit niet automatisch geschikt

Een ander punt van aandacht is dat alle functies die je binnenkort met Matter kan aansturen, niet altijd in Apple’s HomeKit worden ondersteund. Zo kan Matter bijvoorbeeld wel de conditie van de stofzuigerborstels registreren, maar het is niet een waarde die in HomeKit te zien en te gebruiken zal zijn.

Een oplossing kan zijn om Home Assistant te gebruiken, waarvan de maker al is begonnen met het testen van Matter 1.2 functies. CSA verwacht dat de nieuwe productcategorieën ervoor gaan zorgen dat er meer interactie tussen apparaten kan plaatsvinden. Als een sensor voor luchtkwaliteit iets detecteert kan dat reden zijn om de luchtreiniger te starten.

