Steve Wozniak is een van de oprichters van Apple. Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de Apple I en Apple II, de eerste pc's van het bedrijf. Daarnaast staat Wozniak, ook wel 'Woz' genoemd, bekend om zijn filantropie en zijn inzet voor onderwijs.

Van een tienjarig jubileum is het nooit gekomen. Steve Wozniak verliet Apple in het begin van 1985, zo’n negen jaar na de oprichting van Apple. Lange tijd bleef hij nog wel verbonden aan het bedrijf in een wat meer ceremoniële rol. Hoewel Wozniak tot 2020 officieel nog in dienst was, had hij geen actieve rol meer in dagelijkse operationele verantwoordelijkheden en besluitvormingen. De ceremoniële rol kan gezien worden als erkenning voor zijn bijdrage aan het vroege succes van Apple.

Wie is Steve Wozniak?

Steve Jobs is voor veel mensen bekend als oprichter van Apple. Jobs richtte het bedrijf in 1976 op met Steve Wozniak en de minder bekende Ronald Wayne. Laatstgenoemde besloot al vroeg na de oprichting uit het bedrijf te stappen en zijn aandelen te verkopen. Dat deed hij uit angst voor financiële risico’s. Hoewel Wozniak niet net zo befaamd is als Jobs, is hij een belangrijke naam in de techwereld. Hij betekende veel voor het vroege succes van Apple.

Steve Wozniak ontwierp de Apple I vrijwel eigenhandig. Het was een van de eerste pc’s ooit en was uniek vanwege de volledig geassembleerde printplaat. In die tijd was dat nog ongebruikelijk. Een jaar later kwam de opvolger, de Apple II. Dit apparaat wordt gezien als de eerste succesvolle pc die op grote schaal geproduceerd werd.

De Apple II was een grote verbetering van de voorganger, onder meer door kleurenweergave en de mogelijkheid om externe apparaten te koppelen. Daarnaast was Wozniak verantwoordelijk voor de systeemsoftware en de programmeertaal van de pc. Ook ontwikkelde hij een floppydiskdrive voor de Apple II, genaamd Disk II. Deze was goedkoper dan andere oplossingen.

Dit deed Wozniak voor het Apple-tijdperk

Steve Wozniak groeide op in San Jose (in Silicon Valley in Californië) en studeerde computerwetenschappen en elektrotechniek aan de Berkeley Universiteit van Californië. Hoewel hij de studie in 1971 begon, onderbrak hij deze vroegtijdig vanwege financiële redenen. Uiteindelijk maakte hij de studie af na de oprichting van Apple. In 1986 behaalde hij zijn diploma. Vanwege zijn bekendheid gebruikte hij het pseudoniem Rocky Raccoon Clark.

Voor de oprichting van Apple was Steve Wozniak werkzaam voor Hewlett-Packard (HP), waar hij werkte aan de ontwikkeling van wetenschappelijke rekenmachines. In die tijd werkte hij ook aan de Apple I. Omdat HP geen interesse had in het project, leidde dat uiteindelijk tot de oprichting van Apple. Daarnaast was Wozniak betrokken bij de Homebrew Computer Club, een vereniging van computerhobbyisten in Silicon Valley. De club is cruciaal geweest in de ontwikkeling van Wozniak als computerontwerper.

Steve Jobs en Steve Wozniak.

Steve Wozniak en Steve Jobs ontmoetten elkaar in 1971 na een introductie door een gezamenlijke vriend, Bill Fernandez. Voordat Apple werd opgericht, werkten de twee samen aan een Blue Box-project. Dat was een (illegaal) apparaat waarmee gratis telefoongesprekken gevoerd konden worden door het manipuleren van telefoonnetwerken. Wozniak ontwierp en maakte de Blue Box, terwijl Jobs de apparaten verkocht. Het Blue Box-project zorgde voor de nodige ervaring op zowel technisch als zakelijk gebied, wat van pas kwam bij de oprichting en bijdroeg aan het uiteindelijke succes van Apple.

Waarom vertrok Steve Wozniak bij Apple?

Sinds 1985 had Steve Wozniak niet langer een actieve rol binnen Apple. Aan die beslissing liggen verschillende factoren ten grondslag. Na een vliegtuigongeluk in 1981 (hij vloog zelf) verloor Wozniak tijdelijk zijn geheugen, waardoor zijn focus verschoof naar andere interesses dan Apple. Wozniak voelde zich bovendien steeds meer vervreemd van de bedrijfscultuur, die sinds de oprichting in 1976 sterk was veranderd. Ook de dynamiek tussen hem en Steve Jobs veranderde. De medeoprichters hadden andere ideeën over de weg die Apple in moest slaan.

De dynamiek veranderde naar verluidt na de introductie van de Macintosch in 1984. Apple groeide sterk en werd steeds bureaucratischer. Dat sloot niet aan bij de hands-on mentaliteit van Steve Wozniak. Daarnaast was Wozniak voorstander van een open en toegankelijk computersysteem, waardoor de software en hardware van Apple makkelijker te begrijpen en aan te passen was. Ook zouden de apparaten van Apple eenvoudig te repareren moeten zijn. Verder geloofde Wozniak in een werkcultuur waarin positiviteit en inclusiviteit centraal stonden. Deze ideeën botsten met de visie van Steve Jobs, die juist meer gesloten systemen voor ogen had en een veeleisendere managementstijl had.

In de jaren ’80 maakte Steve Wozniak na zijn vliegtuigongeluk nog een uitstapje in de muziekwereld. Hij organiseerde twee muziekevenementen genaamd de US Festivals (US staat niet voor de Verenigde Staten, maar voor ‘ons’). De festivals trokken veel bezoekers en er traden grote namen op, zoals The Police, David Bowie en U2. Hoeveel de festivals in 1982 en 1983 qua bezoekersaantallen een groot succes waren, was het financiële plaatje minder rooskleurig. Wozniak zou een aanzienlijk deel van de festivals uit eigen zak gefinancierd hebben en forse verliezen hebben geleden.

Activiteiten na Apple

Na zijn vertrek bij Apple richtte Steve Wozniak in 1985 het bedrijf CL 9 op, wat staat voor Cloud Nine. Het bedrijf creëerde de eerste programmeerbare universele afstandsbediening, de CORE (Controller of Remote Equipment). Met de afstandsbediening konden meerdere apparaten bediend worden, zoals televisies, stereosystemen en videorecorders. In die tijd was de CORE een baanbrekend product. Erg lang hield het bedrijf echter geen stand. Drie jaar na de oprichting in 1985 werd CL 9 opgeheven. De verkoopcijfers van de innovatieve afstandsbediening vielen tegen door concurrentie van bedrijven die goedkopere alternatieven aanboden.

Sinds het sluiten van CL 9 in 1998 besloot Steve Wozniak zich te richten op andere activiteiten, hoewel hij ook actief bleef in de technologiewereld. Wozniak was betrokken bij verschillende (filantropische) projecten op het gebied van onder meer computerhardware, GPS-technologie en draadloze communicatie. Wozniak droeg niet alleen financieel bij, maar doneerde ook apparatuur om het technologieonderwijs te steunen. Ook ging hij zelf het onderwijs in om zijn kennis en passie voor technologie te delen met jonge mensen. Verder bracht Wozniak een digitaal leerplatform uit dat zich richt op computerwetenschappen en softwareontwikkeling, genaamd Woz U.

Boek van en over Steve Wozniak

Er zijn meerdere boeken geschreven over de prominente personen binnen Apple, zoals over medeoprichter Steve Jobs, Jony Ive en Tim Cook. Ook over Steve Wozniak is een boek geschreven. De autobiografie iWoz schreef hij in samenwerking met Gina Smith. Het verhaal beschrijft zijn jeugd, zijn besluit om te starten met computers bouwen en zit vol met belangrijke levenslessen.

