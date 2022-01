Tuya en Matter

Tuya maakt het mogelijk dat winkelketens zoals Lidl en Action hun ‘eigen’ slimme lampen kunnen uitbrengen. Tuya maakt alleen het softwareplatform, de fabricage gebeurt door partners elders in de wereld. Consumenten hebben vaak nog nooit van de naam Tuya gehoord, maar met 446,000 geregistreerde ontwikkelaars en meer dan 1.100 productcategorieën is Tuya een gigantische speler. Dat er nu ondersteuning voor Matter komt, is daarom goed nieuws. Matter is een initiatief van Apple, Google, Amazon, de Connectivity Standards Alliance (CSA) en anderen, met als doel om een algemene smart home-standaard uit te brengen dat ervoor zorgt dat apparaten en platformen moeiteloos met elkaar samenwerken. Een Nest-thermostaat kan dan op termijn ook met HomeKit-apparaten werken, zonder dat je speciale workarounds nodig hebt.



De merken die dankzij Tuya goedkope lampen op de markt brengen, kunnen in de loop van 2022 hun eerste Matter-geschikte producten laten maken. Het Matter-protocol is namelijk dit jaar volledig klaar. Tuya zit zelf in het bestuur van de CSA, de voormalige Zigbee Alliance, en was ook een van de eerste leden van de Matter Work Group. Het bedrijf heeft daarmee al vroeg belangstelling getoond voor meer open standaarden om IoT-producten met elkaar samen te laten werken. Als Matter eenmaal op stoom komt kunnen producten met Apple HomeKit , Google Assistent, Amazon Alexa en Samsung SmartThings allemaal met elkaar samenwerken.

In een persbericht meldt Tuya zich voortdurend te willen inzetten voor verbeterde compatibiliteit en het “transformeren van de toekomst van connectiviteit”. Da’s mooi, maar consumenten worden pas echt blij als ze een lamp met Matter-logo bij de Action zien liggen. De aankondiging werd gedaan op de techbeurs CES 2022, waar nog veel meer interessant nieuws te vinden is, ook voor Apple-gebruikers.