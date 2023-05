Amazon brengt vandaag een grote Matter-update uit. Het nieuwe protocol is nu beschikbaar op meer dan 100 miljoen Echo-speakers en er is ook Thread-ondersteuning toegevoegd. Daarnaast werkt de Alexa-app voor iOS nu met Matter en heeft Eve een samenwerking aangekondigd.

Amazon is klaar voor Matter en Thread

Alle aankondigingen van vandaag zijn goed nieuws voor Apple-gebruikers, want het betekent dat meer smart home-accessoires met elkaar samenwerken. Amazon Alexa is vanaf nu klaar voor Matter en de tweede generatie speakers (Echo Plus, Echo Dot en Echo) hebben ook Matter-ondersteuning gekregen. Bovendien is de vierde generatie Echo-speaker nu te gebruiken als Thread Border Router. Dit maakt het makkelijker om je accessoires onderling te koppelen, ook als je voorheen geen fan van Alexa was. Amazon heeft gekozen voor een rustige overstap naar Matter, om zeker te weten dat alles goed werkt. De belangen zijn groot, want Amazon heeft miljoenen klanten.



Nu de Echo-speaker geschikt is als Thread Border Router, kun je er Thread -accessoires zoals de slimme stekkers van Eve en de lichtpanelen van Nanoleaf mee aansturen. Ook kun je je iPhone gebruiken om Matter-accessoires toe te voegen via de Alexa-app voor iOS . Voorheen was het alleen mogelijk op Android -telefoons. In totaal zijn er nu 20 speakers en schermen met Amazon Alexa , die klaar zijn voor Matter.

Marja Koopmans, Amazon’s directeur voor smart home, heeft in een blogposting uitgelegd wat het gaat betekenen. Ze wilde niet zeggen of de Matter-ondersteuning verder gaat dan de drie aangekondigde productcategorieën: slimme stekkers, lampen en schakelaars. Matter werkt ook met deursloten, thermostaten, gordijnen, bewegings- en contactsensoren en meer. Het zou mooi zijn als ook die ondersteuning krijgen.

Eve-accessoires voor het eerst geschikt voor Amazon

Eve werkte voorheen alleen met HomeKit, maar door de komst van Matter-ondersteuning zijn ze ook geschikt voor Matter. Eve is de afgelopen tijd al met veel accessoires overgestapt van Bluetooth naar Thread en dat betekent dat al die Matter-over-Thread producten nu ook geschikt zijn voor Alexa-gebruikers.

Tot slot biedt Amazon ook een Frustration Free Setup voor Matter-accessoires. Accessoiremakers zoals Aqara, Nanoleaf, TP-Link en Yeelight doen daaraan mee, waarbij Eve de primeur krijgt. Als je een Eve Energy, Eve Motion of Eve Door & Windows koopt en de FFS-optie kiest bij het afrekenen, zullen ze na het uitpakken en aansluiten automatisch verbinding maken met je netwerk.

Ben je enthousiast geworden? Lees dan onze gids over Amazon Echo-speakers zoals deze:

Maar let op: de Nederlandse taal wordt nog niet ondersteund en lokaal shoppen met stemcommando’s is nog niet mogelijk. Amazon raadt aan om Alexa in te stellen op Brits Engels.