Netatmo, bekend van diverse smart home-accessoires, kondigt haar eerste product met Matter én Thread aan. De Smart Security Sensor ziet niet alleen of een raam of deur open is, maar heeft ook nog iets extra's.

De komende jaren gaan we nog veel horen van zowel Matter als Thread. Thread is een verbindingsmethode voor smart home-apparaten, dat zorgt voor een betrouwbare verbinding en een groter bereik. Met Matter werken smart home-accessoires beter met elkaar samen. Vandaag heeft Netatmo bekendgemaakt dat ze beide systemen gaan ondersteunen dankzij de nieuwe Smart Security Sensor.



Netatmo Smart Security Sensor met Matter en Thread

De nieuwe Netatmo Smart Security Sensor is in de eerste plaats een standaard deur- en raamsensor. Daarmee kan je zien of een raam of deur open of gesloten is. Je kan dan bijvoorbeeld een melding krijgen als een raam geopend wordt en koppelen met andere accessoires en dit dus gebruiken als een soort beveiligingssysteem voor je huis. Maar deze sensor heeft ook nog een ingebouwde bewegingssensor dankzij infrarood. Je kan de sensor dus ook gebruiken om het licht aan of uit te zetten.

Deze sensor werkt dus met Thread en Matter. Thread is inmiddels al een tijdje beschikbaar en vereist een zogenaamde border router om het bereik en netwerk met accessoires te vergroten. Een voorbeeld van zo’n border router is een HomePod mini of een Apple TV 4K, maar ook andere accessoires kunnen deze rol overnemen.

Het is niet bekend wanneer de Smart Security Sensor beschikbaar komt en wat de prijs wordt.

Matter komt in de loop van dit jaar beschikbaar. In iOS 15 en andere recente software-updates heeft Apple al ondersteuning toegevoegd voor Matter. Accessoires die met Matter werken, zijn dan ook geschikt om te gebruiken in de Woning-app en met Siri. De afgelopen tijd zijn er al diverse bedrijven geweest die ondersteuning voor Matter aangekondigd hebben, waaronder ook Aqara.