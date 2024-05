Review: Tado thermostaat V3+ met radiatorknoppen, energie besparen zonder omkijken

De Tado thermostaat V3+ is een energiebesparende kamerthermostaat met HomeKit-ondersteuning. In deze review kijken we naar de Tado V3+ en de bijbehorende radiatorknoppen. We vertellen over onze ervaringen bij het installeren en in het gebruik.

Tado is een smart home-merk dat zich vooral richt op verwarmen en koelen, met als belangrijkste product de Tado-thermostaat. Daarnaast heeft Tado radiatorknoppen en een slimme aircobediening, die we al eens besproken hebben. Omdat al deze producten samenwerken met HomeKit is het een interessant merk voor Apple-gebruikers; vandaar dat het hoog tijd werd om deze slimme thermostaat eens uitgebreid te testen. In deze review lees je al onze ervaringen.

Waarom nu deze review over de Tado V3+? Omdat de Tado X is aangekondigd als goedkopere opvolger en je je misschien afvraagt of de Tado V3+ nog wel een goede aankoop is. Veel winkels hebben dit bestaande model namelijk afgeprijsd.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in februari 2023 t/m mei 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. We hebben twee situaties getest: een draadloze thermostaat, draadloze unit (Extension Kit) in combinatie met drie radiatorknoppen en een eveneens draadloze thermostaat in combinatie met vloerverwarming op kantoor. Deze producten zijn op eigen kosten aangeschaft.

Introductie Tado V3+ review

Een thermostaat vervang je niet zomaar, omdat het aardig wat geld kost en omdat de installatie niet zo eenvoudig is als het inpluggen van een slimme stekker. Toch loont het de moeite: de Duitse fabrikant belooft dat je zo’n 30% op je stookkosten kunt besparen door de verwarming beter te regelen. Tado is zo’n beetje het standaard advies geworden als iemand op zoek is naar een slimme thermostaat. Er zijn meer aanbieders, zoals Google Nest, Netatmo, Honeywell en Bosch, maar voor Apple-gebruikers is Tado een vrij voor de hand liggende keuze: het werkt met HomeKit en het ziet er goed uit. Het assortiment bij Tado is redelijk overzichtelijk: een thermostaat, radiatorknoppen, draadloze ontvanger en draadloze uitbreiding. Daarnaast is er de Tado Heat Pump Connector voor je warmtepomp en sinds kort is er ook Tado X, een nieuwe productlijn die met Thread en Matter werkt.

Ondanks dat overzichtelijke assortiment kan het in de winkel nog knap verwarrend worden, met soms wel wel 85 verschillende productcombinaties. Tado wordt vaak in bundels verkocht: meerdere losse knoppen, een thermostaat met losse knoppen en allerlei combinaties daarvan, soms zelfs in bundels met Google-speakers en Ring-deurbellen. Er zijn regelmatig Tado-aanbiedingen waarmee je flink kunt besparen door meteen een complete bundel te kopen waarmee je in één keer klaar bent. Via @iCultureDeals op X en Instagram besteden we er regelmatig aandacht aan.

De thermostaat zelf is verkrijgbaar in een draadloze en bedrade variant. De witte versie is het meest bekend, maar er is ook een zwarte thermostaat verkrijgbaar, voor als dat beter in je interieur past. Wij hebben de witte Tado-thermostaat met drie radiatorknoppen getest, maar voor elke andere combinatie zijn de ervaringen uiteraard hetzelfde.

Tado gebruikt je locatie om te bepalen of de verwarming omhoog of omlaag moet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gps en andere locatie-informatie van je iPhone. Dit heet ‘geofencing’ en werkt alleen goed als alle bewoners meedoen. Zo kun je zorgen dat het binnen warm blijft als één persoon thuis blijft terwijl de rest van het gezin de deur uit is. De verwarming voor het hele huis wordt geregeld via de thermostaat, terwijl je met de radiatorknoppen voor elke kamer apart de verwarming kunt in- en uitschakelen. Uiteraard kun je ook handmatig aangeven of je thuis of afwezig bent, zodat de verwarming zich daarop automatisch kan aanpassen. Maar het beste werkt het als je alles automatisch laat regelen. Zeker bij vloerverwarming heeft het geen zin om de verwarming continu in en uit te schakelen. Het opnieuw opwarmen van een afgekoeld huis kost vaak meer energie dan het op een continue temperatuur houden.

Installatie van de Tado-thermostaat

Sommige mensen zullen hun hand er niet voor omdraaien om de thermostaat te verwisselen. Tado biedt hiervoor verschillende instructiegidsen en -video’s. Omdat bij ons de situatie wat complexer was en de standaardinstructies niet overeen kwamen met onze installatie, haalden we er een professional bij. De verwarming is immers een belangrijk systeem in je huis en we wilden zeker weten dat alles zo optimaal mogelijk is aangesloten. Bovendien ga je er jarenlang plezier van hebben, dus waarom zelf je tijd hierin investeren.

Het vinden van de juiste professional was nog wel een klus. Onze normale cv-onderhoudsmonteur kon ons daarbij niet helpen, omdat hij niets weet van smart home. Andere cv-bedrijven bieden wel de installatie van slimme thermostaten aan, maar doen dat alleen als ze een compleet verwarmingsssysteem kunnen leveren. Sommige domoticabedrijvn kunnen je ook helpen, maar zijn vaak gericht op ‘compleet ontzorgen’ van niet-technische mensen die in wat duurdere villa’s wonen. Terwijl wij liever iemand zoeken waarmee je daadwerkelijk kunt overleggen over de best mogelijke oplossing.

We kwamen terecht bij Serge van Nerds.nl, een smart home-expert met brede kennis van alle smart home-platformen. Hij wist onze bestaande draadloze Google Nest-thermostaat in no-time te vervangen door de Tado en gaf ook nog allerlei aanvullende tips, zonder daarbij een bepaalde oplossing op te dringen. Dit kost je tussen de 100 en 150 euro. Je kunt ook hulp op afstand krijgen, als je tijdens de installatie iemand wil laten meekijken. Dit is op uurbasis een stuk goedkoper, maar kan ook langer duren omdat je meer moet overleggen en uiteindelijk zelf alle handelingen moet uitvoeren. Er zijn op internet diverse aanbieders te vinden die de Tado-installatie uit handen kunnen nemen, maar we ze niet allemaal hebben uitgenodigd weten we natuurlijk niet hoe deskundig zij zijn.

Installatie van de thermostaat in de woonkamer.

Heb je een standaard thermostaat hangen, dan is het ook goed mogelijk om de Tado-thermostaat met de instructies op de website zelf aan te sluiten. Heb je een bedrade thermostaat (digitaal of analoog), dan vervang je deze door de bedrade Tado-thermostaat (ca. 150 euro). Bij een draadloze thermostaat heb je naast de draadloze Tado-termostaat (ca. 200 euro) ook nog de draadloze ontvanger nodig. Daarnaast is er nog een bridge die je op je router aansluit via een Ethernet-kabel.

Installatie van de draadloze unit in de cv-kast.

Je installeert de (draadloze) Smart Thermostaat meestal in de woonkamer, terwijl je de draadloze unit in de cv-kast plaatst. De twee apparaten zijn draadloos met elkaar verbonden. Eventuele andere apparatuur die de boiler aanstuurt moet je verwijderen, want dat neemt Tado over. Soms kun je voor wat lastige keuzes komen te staan. In ons geval is bijvoorbeeld een warmwater-boiler aanwezig, die zelf al voorzien is van slimme regeling. Moet je dit dan door de draadloze ontvanger van Tado laten regelen (Tado heeft zelf namelijk ook in de app aparte instellingen voor dergelijke boilers), of moet de ketel het zelf regelen. In ons geval blijft de ketel het zelf regelen. We vonden het handig dat we hier advies over kregen, zonder zelf urenlang op internet de voors en tegens af te weten.

Wat compatibiliteit betreft hoef je je geen zorgen te maken, want Tado werkt met 95% van alle verwarmingssystemen. En dus ook met onze Intergas HR-ketel uit 2021.

Het installeren van de radiatorknoppen is weer een heel ander verhaal. Je krijgt er verschillende ringen bij om ze te bevestigen en het is maar een gok of jouw (oude) radiator of designradiator wel de juiste aansluiting heeft. Serge van Nerds.nl zag al op vijf meter afstand welke aansluiting het was. Ook hier geldt: je kunt zelf gaan zitten puzzelen met verschillende ringen, maar iemand die het vaker heeft gedaan is in een minuut klaar.

Tado thermostaat V3+ in gebruik

Nadat de Tado is aangesloten kun je aan de slag. Je kunt het systeem bedienen via de thermostaat, maar meestal zul je gebruik maken van de Tado-app of de Woning-app op je iPhone. Bedienen via Siri kan uiteraard ook. Selecteer de gewenste temperatuur, druk op start en de thermostaat gaat zorgen dat de gekozen temperatuur in huis wordt bereikt.

Via de app kun je een schema aanmaken, met tijdblokken en de gewenste temperatuur. Doe je vervolgens niets, dan zal automatisch het schema worden gevolgd. Maar je kunt ook op elk moment ervoor kiezen om de temperatuur handmatig aan te passen. Deze temperatuur blijft gelden totdat het volgende tijdslot begint.

Omdat Tado met HomeKit werkt, hoef je bijna niets te doen. Voeg Tado toe aan de Woning-app en je kunt de thermostaat voortaan meenemen in je automatiseringen en scènes. Ook kun je met Siri vragen wat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de kamer is, of met een spraakopdracht de gewenste temperatuur aangeven. Dit doe je op de iPhone, Apple Watch, HomePod en elk ander apparaat dat met Siri werkt. Verdere automatiseringen zijn mogelijk met IFTTT, slimme knoppen en dergelijke.

Tado is zelflerend, dus het systeem optimaliseert zichzelf op basis van je dagelijkse gewoontes en de eigenschappen van je huis. Zo leert Tado hoe lang het duurt om je woning op te warmen in verschillende situaties, rekening houdend met de buitentemperatuur en andere weersomstandigheden. Ook de luchtvochtigheid wordt daarbij meegenomen, want de Tado bevat hiervoor een speciale sensor. De temperatuur kan de eerste dagen een beetje ‘doorschieten’ waardoor het tijdelijk wat te warm of te koud is, maar dat herstelt zich na verloop van tijd vanzelf. Daarna zal de temperatuur veel nauwkeuriger het ingestelde schema volgen.

Verder kan Tado reageren op veranderingen, zoals het tijdelijk uitschakelen van de verwarming als er een raam of deur openstaat. Alle genoemde functies zijn in te stellen via de Tado-app en de Tado-website en het werkt daarbij erg intuïtief en logisch. Via HomeKit en Siri kun je basisfuncties regelen, zoals “Zet de thermostaat op 22 graden” of “Zet de thermostaat hoger”. Voor schema’s en dergelijke moet je in de Tado-app zijn, maar ook die is erg overzichtelijk. Dit is typisch een product waar je geen omkijken naar hebt. Dat geldt trouwens ook voor de drie radiatorknoppen die we hebben laten installeren. Op basis van een schema kun je bijvoorbeeld zorgen dat in de badkamer alleen ‘s ochtends wordt verwarmd als iedereen gaat douchen en niet de rest van de dag. Je kunt eraan draaien om handmatig aan te passen als je toch een keer ‘s avonds wilt gaan douchen, maar eigenlijk doen we dat nooit.

Betaalde Auto-Assist functies

Met Auto-Assist kun je zorgen dat allerlei functies automatisch gaan, waardoor je energie en geld kunt besparen. Auto-Assist kost overigens wel geld (€3,99 per maand of €29,99 per jaar). Voor veel gebruikers is dit niet echt de moeite. Auto-Assist kan op basis van geolocatie en Open Raam Detectie automatisch de verwarming aanpassen, om onnodig energieverbruik te voorkomen. De Open Raam Detectie klinkt misschien nuttig, maar hoe vaak laat je nou eigenlijk een raam openstaan? Zodra het gebeurt geeft Tado je sowieso een notificatie, waarna je handmatig de verwarming wat lager kunt instellen.

Geofencing werkt in de gratis versie van Tado ook met een notificatie, waarna je kunt bevestigen dat je inderdaad niet thuis bent, zodat de temperatuur lager ingesteld wordt. Bij het betaalde abonnement Auto-Assist gebeurt dit automatisch. Overigens heeft dit alleen zin als je langere tijd afwezig bent en een vrij grote straal hebt ingesteld van 25-50 km. Ben je in je eigen woongebied even naar een bouwmarkt, dan heeft het uiteraard geen zin om meteen de temperatuur omlaag te gooien. En als je van vakantie terug komt is het een kleine moeite om een uur voor aankomst alvast de temperatuur te verhogen, in plaats van te wachten tot je binnen het aangegeven woongebied bent.

Met Auto Assist krijg je ook notificaties bij onverwacht gedrag en met Energy IQ krijg je meer inzicht in je energieverbruik. Ben je erg met energieverbruik bezig, dan kan het zin hebben om voor deze functies te betalen. We vroegen smart home-expert Serge ook naar het nut van de Auto Assist-functie en hij gaf eveneens aan dat het voor de meeste mensen niet nodig is.

Waarom een Tado thermostaat?

Tado heeft wat ons betreft een aantal voordelen ten opzichte van andere merken. Ten eerste het minimalistische uiterlijk, dat minder opvalt dan de metalen Google Nest of het ‘Starck-design’ van de Netatmo. Ook handig is dat Tado alle benodigde onderdelen verkoopt. Bij Google kun je alleen een thermostaat kopen en geen radiatorknoppen of temperatuursensor voor de verschillende kamers. Bij Tado heb je dat wel: je kunt veel nauwkeuriger per kamer regelen of de verwarming aan moet staan en je systeem gaandeweg uitbreiden met extra sensoren en knoppen.

Je hebt bovendien keuze uit allerlei starterkits en bundels, die vaak in de aanbieding zijn waardoor je voor iets meer dan 150 tot 200 euro klaar kunt zijn. Met radiatorknoppen erbij, kan het wel snel oplopen tot 500 euro of meer. Maar dan heb je ook je hele huis voorzien van allerlei uitbreidingen en ben je zeker voor de komende tien jaar klaar. Tado is namelijk zo’n grote speler dat je niet bang hoeft te zijn dat het plotseling stopt of geen updates meer krijgt. Het enige risico wat je loopt is dat het bedrijf wordt overgenomen door een techreus zoals Google en de technologie vervolgens wordt gebruikt “om de Nest-thermostaat te verbeteren”. Die kans achten we niet zo groot en denken dan ook dat Tado een goede investering is voor de langere termijn.

Tado geeft via de app inzicht in je kosten. Wil je een nog beter zicht houden op je energieverbruik, dan raden we aan om de P1 Energy Meter te installeren, die we ook gereviewd hebben.

Score 5.3 Tado V3+ thermostaat €149 Voordelen + Eenvoudig in gebruik

Betrouwbaar en stabiel systeem

Zelflerend, de temperatuurregeling en energiebesparing wordt steeds beter

Eenvoudig schema's instellen

Werkt moeiteloos met HomeKit

Uit te breiden met radiatorknoppen en sensoren

Uitstekende en app Nadelen - Duurder dan de nieuwe Tado X thermostaat

Auto-Assist abonnement vaak onnodig

Installatie kost wat meer moeite

Voor wie is de Tado V3+ thermostaat?

De Tado V3+ is nog steeds een goede keuze als je een goede en betrouwbare thermostaat kost. De producten zijn een stuk goedkoper geworden sinds de Tado X is aangekondigd, maar die heeft voor jou als HomeKit-gebruiker niet zoveel voordelen. Tado werkt namelijk al prima met HomeKit, dus de toevoeging van Matter voegt dan niet zoveel toe: je kunt alles al gemakkelijk regelen met de Woning-app en Siri. Het kan wel verschil maken als je veel verschillende smart home-protocollen in je huis gebruikt en bijvoorbeeld ook via Amazon Alexa en Google Home wilt aansturen.

Een ander verschil is de verbinding. De X-lijn werkt uitsluitend via Thread, terwijl de Tado V3+ werkt op het eigen 868MHz-protocol en daarvoor is een eigen bridge vereist. Voor producten uit de X-lijn heb je voldoende aan een HomePod mini of andere geschikte Thread Border Router. Het klinkt misschien interessant om voor het nieuwste te kiezen, maar van de Tado V3+ kun je verwachten dat Tado dit ook nog lange tijd blijft ondersteunen. Het is een beproefd systeem waarmee je nog zeker tien jaar vooruit kan.

Qua prijs zijn ze wel aan elkaar gewaagd: de huidige Tado V3+ kost rond de 150 euro, terwijl de Tado X thermostaat voor 135 euro in de winkel ligt. De Tado X heeft echter ook beperkingen: hij is er alleen in het zwart en is alleen bedraad te gebruiken. Zoek je een draadloze oplossing of een witte behuizing, dan ben je hoe dan ook aangewezen op de Tado V3+, die wat ons betreft ook nog steeds een prima keuze is.

Conclusie Tado thermostaat V3+ review

Nu we de Tado-thermostaat in twee woningen langere tijd in gebruik hebben (respectievelijk 1 en 1,5 jaar), hebben we een goed indruk gekregen van de mogelijkheden en de beperkingen. Nadelen zijn er eigenlijk niet zoveel. Het systeem werkt stabiel en betrouwbaar en is gaandeweg steeds beter in staat om de temperatuur precies op het juiste moment in te stellen. Hoeveel we daadwerkelijk hebben bespaard ten opzichte van een niet-slimme thermostaat is moeilijk te berekenen, omdat onze eerdere Google Nest-thermostaat ook al besparingen beloofde.

Als de installatie eenmaal achter de rug is, is de Tado-thermostaat eenvoudig in gebruik, ook voor mensen die technisch niet zo handig zijn. Met de overzichtelijke app kun je alles regelen, waarbij functies logisch zijn ingedeeld. De koppeling met HomeKit werkt moeiteloos en het feit dat je met Siri alles kunt bedienen is ook erg prettig. Wat ons betreft is Tado de beste keuze als je Apple-gebruiker bent en een goede thermostaat zoekt.

Tado thermostaat V3+ kopen

Een starterkit met Tado V3+ Smart Thermostat is verkrijgbaar voor rond de 150-200 euro en voor een professionele installatie ben je nog eens 100-150 euro kwijt. De kosten zijn verder afhankelijk van jouw installatie en hoeveel radiatorknoppen en sensoren je nodig hebt.

Heb je een bedrade thermostaat en een combi-boiler, dan ben je het goedkoopst uit: alles wat je nodig hebt is de Tado Wired Smart Thermostat (150 euro), die je in de woonkamer installeert. Deze is een stuk goedkoper geworden sinds de Tado X is aangekondigd.

Heb je geen bekabeling, dan heb je de Tado Wireless Smart Thermostat (ca. 200 euro) nodig. Wie slim is koopt meteen een bundel waar de draadloze ontvanger al bij in zit, mocht je die nodig hebben. Dan ben je namelijk goedkoper uit.

Wat je moet meenemen in de prijs is zijn de mogelijke besparingen. De besparingen door slimmer te verwarmen zijn naar schatting gemiddeld 20% oplopend tot zo’n 30%. Zeker met de huidige hoge energiekosten heb je de kosten er in een jaar uit. Laat je de thermostaat door een professional installeren (met bijkomende kosten) dan heb je de kosten na zo’n twee jaar terugverdiend. Dat klinkt als een no-brainer.