Installatie van de SwitchBot Curtain 3

Als je eenmaal een SwitchBot Curtain aan de rails hebt gehangen is het een eitje om toekomstige gordijnrobots te installeren. In het midden zit de centrale behuizing met de motor, met aan weerszijden twee afneembare zijkanten die je in de gordijnrail klemt. Je haalt één van de zijkanten eraf, duwt de wieltjes in de rails, draait de behuizing een kwartslag en klikt alles weer in elkaar.

Mocht je meer hulp nodig hebben, dan vind je in de app geschreven instructies en video’s. Als je weet wat je moet doen is dit in een minuut gelukt, maar inclusief koppelen en alles werkend krijgen moet je toch wel een kwartier uittrekken. Als nieuwe gebruiker kan het allemaal wat ingewikkeld overkomen, zeker omdat er allerlei wieltjes zijn bijgeleverd. Bij de eerste generatie Curtain was ik nog wat overdonderd: zou het wel passen? En welke wieltjes heb ik dan nodig? Inmiddels weet ik dat het beste is om de robot gewoon maar in de gordijnrails te hangen: grote kans dat het gewoon past. Mochten de wieltjes toch te groot of te klein zijn, dan kun je ze altijd nog verwisselen.

SwitchBot Curtain 3 ophangen: de ene zijkant van de gordijnrobot hangt al. Nu de rest nog.

Een grote verbetering ten opzichte van de originele Curtains is dat er nu een veermechanisme in zit. Daardoor kun je ze meteen in de gordijnrails hangen en klemmen ze zich goed vast. Voorheen moest je op bepaalde knoppen drukken om te zorgen dat de armen door een motortje werden uitgeschoven, waarna ze opnieuw met een druk op de knop ineenschoven. Het scheelt weer een extra stap in de handleiding: dit werkt zonder dat je instructies nodig hebt.

Na het ophangen van de SwitchBot Curtain moet je ze via Bluetooth toevoegen aan de app, samen met de eventuele accessoires die je erbij hebt gekocht. Dit is een kwestie van product uitkiezen, even wachten tot het herkend wordt en vervolgens kalibreren, zodat de robot weet wat open en dicht is. Daarnaast kun je aangeven dat er twee gordijnen aan de rails hangen, zodat ze in het midden mooi bij elkaar komen als ze gesloten zijn. Minpunt is dat je altijd de app van SwitchBot zelf nodig hebt, waarin je een account moet aanmaken. Dit is waarschijnlijk nodig omdat gordijnen kalibreren niet een taak is die je door HomeKit kunt laten doen.

SwitchBot Curtain toevoegen aan de app.

Nieuw bij de SwitchBot Curtain 3 is dat je kleine magneetjes krijgt meegeleverd, die je op de metalen gordijnrails kunt bevestigen om gemakkelijker te kunnen kalibreren. Hiermee geef je aan hoe ver het gordijn maximaal geopend of gesloten moet worden. Het voorkomt dat de robot blijft trekken of duwen tot het niet verder gaat. Dit is op zich geen probleem, maar kost onnodig energie. Door het magneetje aan te brengen weet je zeker dat de robot altijd op een vaste plek stopt.

SwitchBot Curtain 3 met magneetjes op de gordijnrails.

Bij normaal gebruik reageert de Curtain 3 snel en maakt nauwelijks geluid, terwijl er wel een zwaardere motor in zit, die 16 kg aan gordijnen kan wegschuiven. Gebruik je de QuietDrift-modus dan hoor je vrijwel niets meer (25 dB) en moet het lukken om ’s ochtends de gordijnen te laten openen, zonder dat je ervan wakker wordt. Dit gaat heel langzaam (27 cm per minuut) en kost wat meer energie. Sneller openen kan ook met de Curtain 3, zonder dat het echt storend is.

Als uitbreiding is er een verbeterd zonnepaneel (ca. 25 euro) beschikbaar voor de Curtain 3. Die heeft een andere vorm gekregen en is wat groter uitgevoerd. Het zonnepaneel hangt aan de onderkant van de Curtain 3, waar het met een plastic klem wordt aangesloten op de usb-c-poort. Aan de onderkant zit een scharnier waarmee je het zonnepaneel onder een hoek kunt zetten voor het meest directe inval van zonlicht. Ze zijn dan in ongeveer drie uur volledig geladen.

Bij dunne vitrages zie je de zwarte, rechthoekige zonnepanelen echter wel erg goed zitten en als je de zonnepanelen gebruikt voor een gordijn op de begane grond, zie je ze vanaf de de buitenkant van het huis ook wat duidelijker hangen. Maar misschien heb je dat er wel voor over, omdat het ook meer gemak biedt. Je hoeft je nooit meer druk te maken of de batterij van de gordijnrobot nog wel voldoende vol is.

Het alternatief is dat je de batterij om de ca. 8 maanden moet opladen (afhankelijk van het gebruik). Dat kan op meerdere manieren: je hangt een powerbank in de gordijnen, trekt een kabel van stopcontact naar gordijnrails of je haalt de robot simpelweg even uit de gordijnrails om ze op te laden. De volgende ochtend hang je ze er weer in, net zoals we ook al doen met het Nuki-deurslot.

Wij kozen ervoor de zonnepanelen niet te gebruiken, om een simpele reden: overdag willen we dat de gordijnen helemaal open zijn en de zonnepanelen zouden dan tussen de vouwen van het gordijn verdwijnen en zitten bovendien half achter het kozijn. De kans dat ze dan wat zonlicht opvangen, is nihil. SwitchBot heeft hier overigens wel iets slims voor bedacht: de app kan op basis van de zonnestand een optimaal moment bepalen om de gordijnen een stukje te openen, zodat ze overdag de maximale hoeveelheid zon krijgen.