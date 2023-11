Meestal wil je een robotstofzuiger die zo krachtig mogelijk is. Bij de K10+ heeft fabrikant SwitchBot er echter voor gekozen om een kleinere versie te maken, die dankzij z’n kleine diameter van 25 cm ook in de kleine hoekjes past. Volgens de fabrikant is het de kleinste robotstofzuiger op de markt. De K10+ werkt met […]

Meestal wil je een robotstofzuiger die zo krachtig mogelijk is. Bij de K10+ heeft fabrikant SwitchBot er echter voor gekozen om een kleinere versie te maken, die dankzij z’n kleine diameter van 25 cm ook in de kleine hoekjes past. Volgens de fabrikant is het de kleinste robotstofzuiger op de markt. De K10+ werkt met Siri Shortcuts maar is ook te bedienen met de SwitchBot-app. Hoe goed bevalt zo’n kleine stofzuiger? Wij hebben ‘m voor je getest!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in oktober/november 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De robotstofzuiger is beschikbaar gesteld door SwitchBot.

SwitchBot K10+ in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+:

Miniatuur robotstofzuiger voor kleinere huizen

Afmetingen stofzuiger: 25 centimeter diameter, 10 cm hoog

Basisstation met afzuiging: 20 cm diep, 33 cm hoog, 23 cm breed

Zuigsterkte: max. 2500 Pascal

Stofzak van 4 liter, gaat 70 dagen mee

Kan ook dweilen met natte doekjes

Werkt met Siri Shortcuts, Alexa, Google Assistent en IFTTT

Werkt met LiDAR

Verbinding 2,4GHz wifi

Gewicht 11,5 kilo

Geluid: 48 decibel in stille modus

Te gebruiken op meerdere verdiepingen (maar basisstation moet wel op dezelfde vloer staan)

Verkrijgbaar voor 399 euro (klik op de €100 korting-knop)

Introductie SwitchBot K10+

SwitchBot is vooral bekend van de SwitchBot Curtain gordijnmotoren, maar is de afgelopen tijd bezig om het assortiment te verbreden met onder andere een slim deurslot, knoppen en meer. Daar hoort ook ondersteuning voor Matter bij, zodat de producten interessant worden voor HomeKit-gebruikers. Een ander interessante ontwikkeling is dat SwitchBot nu robotstofzuigers maakt. Er zijn al heel wat fabrikanten, maar SwitchBot probeert toch wat nieuws toe te voegen. De K10+ is het meest compact, bedoeld voor kleinbehuisden en beginnende gebruikers. Daarnaast is er de luxere SwitchBot S10, die je kunt aansluiten op de vaste waterleiding en waterafvoer. Deze kan zelf water bijvullen, het vuile water afvoeren en de dweilen reinigen en drogen.

Wij hebben de Switchbot Mini Robot Vacuum getest (K10+), die het allemaal wat simpeler aanpakt. De K10+ kan weliswaar dweilen, maar maakt daarbij gebruik van natte doekjes die je erop moet plakken. Aan het begin van de dweilbeurt zal het doekje nog redelijk nat zijn, maar een paar minuten later droogt deze steeds verder op. Je weet dan ook wat je koopt: dit is een handige mini robotstofzuiger die je bijvoorbeeld in een studiowoning, in de slaapkamer of een andere (kleinere) ruimte kunt gebruiken. Hij wordt geleverd met een basisstation die het stof kan afzuigen, waardoor je niet met je vingers de stofnesten uit het apparaat hoeft te plukken.

SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ design en uiterlijk

Met z’n diameter van 25 cm is de SwitchBot K10+ een stuk kleiner dan de meeste andere robotstofzuigers. De hoogte van de stofzuiger zelf is zo’n 8 cm. Bovenop zit een soort uitkijkpost (voor de sensoren) die de totale hoogte op zo’n 10 cm brengt.

Het in gebruik nemen van de K10+ verliep heel gemakkelijk. Ik had de SwitchBot-app al eerder geïnstalleerd voor de gordijnrobots en kon daarin eenvoudig de robotstofzuiger toevoegen. Hij verschijnt daarin als ‘Veegmachine K10+’ en is met knoppen in de app te starten en te stoppen. Ook kun je met een druk op de knop zorgen dat het stof wordt afgezogen op het basisstation. Dit gebeurt overigens ook automatisch als de SwitchBot klaar is met schoonmaken. Verder kun je in de app aangeven over 1x of 2x gereinigd moet worden, no-go zones instellen en wisselen tussen stille modus, normaal, sterk of maximale zuigkracht.

De K10+ maakt een kaart van de woning en laat met strepen zien welke route hij heeft afgelegd. Je moet dit niet te letterlijk nemen: hij ziet soms rare uitstulpingen die er niet zijn, bijvoorbeeld als hij achter een deur of raam nog meer kamers vermoedt. Achteraf kun je op de kaart zien dat de stofzuiger op die plaatsen nooit is geweest. Uiteraard zitten er ook wat rare uitstulpingen in omdat er obstakels staan.

SwitchBot K10+ in gebruik

Ik heb de K10+ op een verdieping van ongeveer 50m2 neergezet, bestaande uit een slaapkamer en werkkamer (en-suite) met aangrenzende badkamer. Met de drempel naar de badkamer heeft de SwitchBot geen probleem, maar bij de diepe rails van de suitedeuren loopt elke robotstofzuiger vast. Ik heb dit opgelost door tijdens het stofzuigen een deurmatje neer te leggen, zodat de SwitchBot gemakkelijker de kloof kan overbruggen. Ik had de rails ook als no-go zone kunnen markeren, maar dan kan de stofzuiger niet meer het basisstation bereiken. En een permanente oplossing door de rails af te dekken met een stuk plaatmateriaal of drempel, leek me geen goed idee bij een huis met mooie originele details.

Na een paar weken testen ben ik best tevreden over deze robotstofzuiger. Hij doet redelijk geruisloos zijn werk (zeker in de Quiet-stand) en navigeert moeiteloos om schoenen, stoelpoten en andere obstakels heen. Omdat we een elektrisch verstelbaar bed hebben zitten en nogal wat laaghangende onderdelen met stroomkabel onder het bed, waardoor het helaas niet mogelijk is om overal onder het bed te stofzuigen. Toch komt de SwitchBot op opvallend veel plekken en klimt er desnoods overheen met een soort sprongetje. Hij heeft bijvoorbeeld geen moeite met een weegschaal aan doen. Een poging om over een opgerolde yogamat te klimmen mislukte, maar de K10+ wist zich toch weer uit de benarde situatie te bevrijden. Ik heb dan ook niet één keer meegemaakt dat deze robotstofzuiger ergens op was vastgelopen – en dat is vrij knap.

De SwitchBot heeft een ‘klikkende’ voorzijde, die bij contact met een obstakel wordt ingedrukt. Daardoor maakt hij nooit harde botsingen, waardoor schade zou kunnen ontstaan.

Na ongeveer een uur is de SwitchBot klaar met stofzuigen van de verdieping, gaat terug naar zijn basisstation en voert het stof af. Alles verdwijnt met veel kabaal in de stofzak, die je ongeveer elk halfjaar moet vervangen. De enige keer dat ik vieze handen kreeg, was toen ik de stofzuiger de eerste paar keer gebruikte en er nogal wat rondslingerende haren in de borstel terechtkwamen. De rubberen borstel is gelukkig gemakkelijk los te halen en de haren die erom heen gewikkeld zijn kun je eventueel losknippen. Op latere momenten zat er veel minder haar in. Hoe dan ook: heb je een huisdier dat nogal wat haar verspreidt, dan is het goed om te weten dat je die gemakkelijk uit de borstel kunt halen.

Met obstakels kan de SwitchBot ook goed omgaan. De stofzuiger draait er strak omheen en probeert ook langs de randen nog wat vuil weg te halen. Tijdelijke obstakels zoals schoenen zijn ook geen probleem. Hij klimt zelfs op de (Withings-)weegschaal en komt er zelfstandig weer vanaf. Die behendigheid maakt deze stofzuiger erg geschikt voor volle ruimtes met veel kasten, tafels en andere obstakels. Je kunt maximaal 10 kaarten opslaan.

Met Siri Shortcuts geef je aan dat de schoonmaakbeurt moet beginnen, maar je kunt ook een schema maken voor eenmalig, dagelijks, op bepaalde weekdagen of tijdens het weekend.

Dweilen met SwitchBot

Dweilen met deze kleine stofzuiger is heel anders dan je gewend bent. De meeste dweilstofzuigers hebben een waterreservoir die ervoor zorgt dat de vloer nat wordt gemaakt, terwijl er ondertussen met een dweil van textiel overheen geveegd wordt. Bij de eerder geteste Dreame-stofzuigers zijn het zelfs ronde schijven die na het dweilen automatisch worden gereinigd en gedroogd, terwijl je de dweilen van de Roborock regelmatig handmatig moet verwisselen en wassen. Bij SwitchBot hebben ze een andere oplossing gekozen: in het basisstation zit een plastic opzetstuk, waar je een nat doekje omheen moet vouwen. Dit natte doekje veegt de vloer schoon. Dat klinkt als een extra verdienmodel, maar dat valt mee: SwitchBot zegt dat je ook andere natte schoonmaakdoekjes kunt gebruiken.

Dit is even een andere aanpak, die er wat primitiever uit ziet. Maar het werkt op zich wel goed en het is wel zo hygiënisch als je na het schoonmaken meteen het vieze doekje weggooit. De herbruikbare dweilen van andere stofzuigermerken zijn wat milieuvriendelijker maar zien er na verloop van tijd erg smoezelig uit.

Wat me opviel is dat andere reviewers de dweilfunctie vaak niet eens hadden ontdekt. Blijkbaar is dit toch wat verborgen, door het (vakkundig weggewerkte) accessoire in het afzuigstation.

SwitchBot K10+ tijdens het dweilen: met no-go zone (rood) en no-mop zone (blauw).

Je kunt in de SwitchBot-app schakelen tussen Vacuum mode en Mop mode. Dit gebeurt trouwens ook automatisch als je de dweilplaat aanbrengt. Het is mogelijk om naast de no-go zones ook no-mop zones aan te geven op de kaart, al had ik daar wel wat moeite mee. Je kunt namelijk niet precies zien waar de vloerkleden liggen, dus je moet een beetje gokken met het gevaar dat je toch een stuk tapijt dweilt, of een stuk vergeet. Ik heb de SwitchBot daarom de badkamer laten dweilen, waarbij je precies kan zien welk patroon er is afgelegd.

De K10+ is relatief stil: 48dB belooft de fabrikant en dat klopt wel met onze metingen. We konden tijdens het stofzuigen nog gewoon een film op tv kijken, als blijft het constante gezoem natuurlijk wel wat storend.

Score 7.8 SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ ca. €399 Voordelen + Erg compact en maar 10 cm hoog

Wordt geleverd met afzuigstation

Behoorlijk goede zuigkracht

Verschillende zuigstanden, waaronder stille modus en maximaal

Kan ook goed met obstakels omgaan Nadelen – Dweilmodus met doekjes is wat primitief

Conclusie SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ review

De SwitchBot K10+ heeft ons positief verrast. Dit is een mooie compacte oplossing voor een wat kleiner (vakantie)huis of een bepaald gedeelte zoals een slaapverdieping. Hij is krachtig genoeg als stofzuiger en heeft een eigen basisstation waarvan je de stofzak maar eens per halfjaar hoeft te verwisselen. Deze stofzuiger is vooral handig voor huizen met tapijten en harde vloeren, die niet zo vaak gedweild hoeven te worden. De SwitchBot K10+ kan namelijk wel dweilen, maar is er niet in gespecialiseerd. Via de SwitchBot-app kun je alles regelen, waaronder het overschakelen naar stille modus en het maken van een schema.

SwitchBot K10+ kopen

De SwitchBot K10+ is in Nederland momenteel alleen verkrijgbaar via Amazon. Daar krijg je bovendien tijdelijk €100,- introductiekorting op de normale prijs van €499,- (vergeet niet om de coupon aan te vinken). Je betaalt dan €399,- en dat is een heel redelijke prijs voor een compacte robotstofzuiger met afzuigstation.