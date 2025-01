Smart home-fabrikant SwitchBot is net als vele anderen aanwezig op de CES, een van de grootste techbeurzen ter wereld. Tijdens de CES 2025 heeft SwitchBot in totaal vier nieuwe producten aangekondigd: de S20 Pro-robotstofzuiger, het Lock Ultra slimme deurslot, de Video Doorbell en de volledig nieuwe Multitasking Household Robot K20+ Pro.

SwitchBot op CES 2025

De S20 Pro is de opvolger van de S10-robotstofzuiger en heeft een verlengbare arm die beter bij de hoeken kan komen. Veel robotstofzuigers zijn rond en daardoor is het stofzuigen van hoekjes in de kamer een stuk lastiger. De nieuwe uitklapbare borstel maakt het makkelijker om dergelijke plekken alsnog stofvrij te maken. Behalve de borstel is er ook een uitklapbare dweil. De S20 Pro kan namelijk niet alleen stofzuigen, maar ook dweilen. De borstels zijn volgens SwitchBot verbeterd zodat de robotstofzuiger altijd kan blijven schoonmaken, met minder kans op vastlopers.

De S20 Pro komt in twee varianten, met twee verschillende basisstations. De gewone uitvoering heeft een standaard watertank voor de dweilfunctie, terwijl de meer uitgebreide versie een automatisch hervullingssysteem heeft. Je kunt de S20 Pro ook gebruiken met het waterstation van de S10. De S20 Pro werkt met de Matter-standaard. Daarvoor is geen hub vereist. Apple’s Woning-app ondersteunt vanaf iOS 18.3 Matter-stofzuigers, waaronder dus deze nieuwe SwitchBot.

De nieuwe SwitchBot Lock Ultra is een aanvulling naast de bestaande SwitchBot Lock Pro, die wij vorig jaar nog getest hebben. De SwitchBot Lock Ultra is kleiner en heeft een draaiknop om het slot aan de binnenkant makkelijk te ontgrendelen. Je plaatst het slot bovenop je huidige slot, met de sleutel erin. Hij is geschikt voor de meeste deursloten en dankzij het FastUnlock-systeem gaat ontgrendelen nog sneller. In totaal zijn er 16 ontgrendelmethodes, waaronder een vingerafdrukscanner, NFC-kaarten en stembediening met bijvoorbeeld Siri. Het slot ondersteunt niet Apple’s digitale huissleutels in de Wallet-app.

Het slot is op drie manieren van stroom te voorzien. Er zit een oplaadbare accu in die tot 9 maanden mee gaat, maar je kan ook kiezen voor een extra grote versie met een duur tot 12 maanden. Er zit ook een noodbatterij in, om ervoor te zorgen dat je niet buitengesloten bent als je een lange tijd van huis bent of als de gewone batterij door kou niet goed functioneert. Tot slot is er nog een ultieme noodaccu die het slot tot vijf keer van stroom kan voorzien. Het SwitchBot Lock Ultra-slot ondersteunt Matter via een SwitchBot Matter-hub.

Het derde nieuwe slimme apparaat is de SwitchBot Video Doorbell. Deze biedt 2K ultra-HD resolutie, nachtzicht in kleur en een kijkhoek van 165 graden. De deurbel wordt geleverd met een draagbaar scherm van 4,3-inch, die je bijvoorbeeld in de woonkamer kan zetten. Je kan hem zowel draadloos als bedraad aansluiten. De batterij zou zo’n 20 maanden mee moeten gaan. De gong kan een geluid tot 100 decibel produceren. Een groot nadeel is dat deze deurbel niet werkt met Apple HomeKit. Ondersteuning voor Matter is er ook niet, omdat de Matter-standaard nog geen camera’s ondersteunt.

SwitchBot huishoudrobot

Het meest opmerkelijk is de SwitchBot Multitasking Household Robot K20+ Pro (een hele mond vol). Deze stofzuigt niet alleen je huis, maar heeft ook een ingebouwde beveiligingscamera en luchtreiniger. Bovenop zit een plateau, waar je niet alleen officiële SwitchBot accessoires op kan zetten maar in principe elk apparaat op kan plaatsen. Denk aan een ventilator, waarna de robot door je huis rond gaat om de lucht te koelen. SwitchBot noemt dit de FusionPlatform met ClawLock-systeem, voor het vastzetten van accessoires. De robot kan zo ook andere objecten afleveren. Je kan er tot 8 kilogram aan gewicht op zetten, zodat de robot kan helpen bij huishoudelijke klusjes.

SwitchBot omschrijft de Multitasking Household Robot K20+ Pro als een DIY-apparaat: je kunt het zelf zo gek maken als je zelf wil. Dankzij het modulaire ontwerp kun je meerdere andere SwitchBot-apparaten combineren, zoals de SwitchBot Circulator Fan. Er zit ook een houder voor tablets op. Met de K20+ Pro Omni Ultimate Kit kun je alle SwitchBot-producten combineren en zo een uitgebreide huishoudrobot samenstellen.

De robot heeft diverse Lidar-sensoren en lasers om veilig in huis te kunnen navigeren. Er wordt een 1-op-1 plattegrond van de woning gemaakt, waardoor hij op centimeter nauwkeurigheid zijn weg kan vinden. De SwitchBot K20+ Pro ondersteund ook andere platformen en werkt samen met Siri. Hoe en op welke manier is nog niet helemaal duidelijk. Hij komt later dit jaar beschikbaar. Een prijs is nog niet gegeven.