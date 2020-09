Actiefoto’s maken met burstmode

Met de burstmode is het mogelijk om snel meerdere foto’s achter elkaar te maken. Daardoor mis je geen moment van een snelle actie met veel beweging. Hoe nieuwer je iPhone, hoe meer foto’s je per seconde in de burstmodus kunt maken. In deze tip leggen we uit hoe de camera burstmode werkt, want dit is anders in iOS 14 en op de iPhone 11 en nieuwer.

Je leest hieronder over:

Burstmodus in iOS 14

Sinds iOS 13 werkt de burstmodus net iets anders op de iPhone 11-toestellen (zie verderop). Daardoor mis je de gemakkelijke mogelijkheid om burstfoto’s te maken door de sluiterknop ingedrukt te houden. In iOS 14 doet Apple er iets aan door de burstmodus weer wat toegankelijker te maken.

Zo wijs je de burstmodus toe aan de volumeknop in iOS 14:

Open de Instellingen-app op je iPhone.

Tik op Camera.

Zet de schakelaar aan bij Gebruik ‘Volume omhoog’ voor burst.

Bij het openen van de Camera-app kun je meteen de actie vastleggen door op de volume omhoog-knop ingedrukt te houden.

Burstmodus op de iPhone 11

Op de iPhone 11-serie is de burstmodus nog steeds aanwezig. Het werkt alleen even iets anders dan we hieronder beschrijven voor alle overige modellen. Normaal gesproken moest je je vinger op de sluiterknop houden voor een burstfoto, maar op de iPhone 11-serie wordt er dan een video gemaakt.

Op de iPhone 11 (Pro Max) moet je naar links over de sluiterknop vegen om een burstfoto te maken. Je zit hoeveel foto’s er gemaakt zijn. Laat de sluiterknop los als je vindt dat er genoeg foto’s zijn gemaakt. Je moet het vegen over de sluiterknop wel snel doen, want anders wordt QuickTake geactiveerd, een andere nieuwe functie op de iPhone 11-serie. Daarmee kunt je vanuit de fotomodus snel een video maken.

Burstmode op de iPhone gebruiken (iPhone 5s t/m iPhone XR/XS)

Sinds de iPhone 5s is het mogelijk om foto’s te maken in de burstmode. Hiermee maak je snel meerdere foto’s achter elkaar, waardoor je niet dat ene unieke moment mist. Daardoor is het vooral geschikt voor het fotograferen van beweeglijke mensen en dieren, want er zit altijd wel een foto tussen van het juiste moment. Sinds de iPhone 5s maakt de camera 10 foto’s per seconde, die gegroepeerd in de Foto’s-app verschijnen zodat jij de beste kunt uitkiezen. Heb je nog een iPhone 5, dan kun je ook meerdere foto’s achter elkaar maken, maar op dit toestel zijn het slechts 3 per seconde.

Hoe gebruik je burstmode op de iPhone?

Burstmode is standaard geactiveerd in iOS. Het enige wat je hoeft te doen is de cameraknop even ingedrukt te houden. Dit geldt voor alle toestellen vanaf de iPhone 5s tot en met de iPhone XS (Max). Je hoort dan een sluitergeluid en de iPhone maakt meerdere foto’s achter elkaar. Je ziet tijdens het maken van de foto’s een teller. Zodra je de cameraknop loslaat stopt de iPhone met het maken van foto’s. Je kunt vervolgens in de Foto’s-app kijken welke foto’s zijn gemaakt.

Burstfoto’s bekijken

De foto’s die je met de burstmode maakt worden in de Foto’s-app gegroepeerd opgeslagen. Dit voorkomt dat je hele filmrol vol staat met dezelfde foto’s. Na het maken van de burstfoto kun je de beste foto’s uitkiezen en de rest verwijderen:

Open de Foto’s-app. Ga het tabblad Foto’s of naar het album Alle foto’s. Open de gewenste foto. Burstfoto’s zijn te herkennen aan het stapel-icoontje. Tik op Selecteer.

Apple heeft alvast het voorwerk gedaan, want de beste foto uit de reeks is al geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar zaken als scherpte, belichting, helderheid en dergelijke. Door naar links en rechts te vegen kun je door alle burstfoto’s bladeren en de beste selecteren door erop te tikken. Er verschijnt dan een blauw vinkje op de foto, om aan te geven dat je deze als favoriet hebt geselecteerd.

Druk je op Gereed, dan kun je alle andere foto’s uit de reeks weggooien, maar je kunt ze eventueel ook bewaren. Om te voorkomen dat je iPhone-opslag vol raakt kun je het beste alleen de favorieten bewaren en de rest weggooien.

Burstfunctie uitschakelen

Het is niet mogelijk om de burstmode uit te schakelen. Dat is ook niet zo vreemd, want je bepaalt zelf of je de burstmodus gebruikt door de cameraknop wat langer ingedrukt te houden. Heb je moeite met je motoriek waardoor je de burstmode vaak ongewild activeert dan kun je ervoor kiezen om een andere methode te gebruiken om foto’s te maken. In ons artikel 15 tips voor mobiele foto’s bespreken we zes manieren om de sluiterknop van de iPhone-camera te activeren, bijvoorbeeld via je Apple Watch of de knoppen van je oordopjes.

Omgekeerd kan de burstmode ook handig zijn als je niet zo’n vaste hand hebt en dat ene unieke moment niet wilt missen. Door heel veel foto’s achter elkaar te maken weet je zeker dat er altijd een goede tussen zit.

Wanneer gebruik je burstmode?

Burstmode is vooral handig als mensen springen, skateboarden of onder water zwemmen. In het laatstgenoemde geval zul je een waterdicht hoesje voor je iPhone moeten hebben om goed te kunnen fotograferen. Het geheim is dat je al begint te fotograferen voordat de persoon in beweging komt of door het beeld beweegt. Zo heb je het volledige moment vastgelegd, van het begin tot het einde. Eventueel zou je ze kunnen omzetten naar een geanimeerde gif.

In plaats van een reeks foto’s in burstmode zou je ook een Live Photo kunnen maken.

Tips voor mooiere burstfoto’s

Wil je mooie actiefoto’s op de iPhone maken dan heb je geen professionele DSLR nodig. Burstmode is dan je vriend, maar je kunt op nog veel meer punten letten. Benadruk hoe hoog iemand met een skateboard of crossmotor springt door vanaf een laag punt te fotograferen. De juiste hoek kan net het verschil maken tussen een gewone foto en eentje waarbij de actie echt van het scherm spat. Soms zul je daarvoor op de vloer moeten liggen.

Voldoende belichting is ook belangrijk om een mooie foto te maken en dat kan bij een actiefoto lastig zijn. Je bent immers afhankelijk van de omstandigheden en kunt vaak niet een extra lamp plaatsen. Gelukkig kan de iPhone steeds beter omgaan met slechte lichtomstandigheden en doet dit door de sluitersnelheid te verlagen, zodat er meer licht op de sensor komt. Dat is slecht nieuws als je actiefoto’s wilt maken, want de langere sluitertijd veroorzaakt dan te veel blur (hoewel dat in sommige situaties ook wel weer mooi kan zijn). Bij bewolkt en druilerig weer zien de foto’s er helaas wel wat minder mooi uit. Eventueel kun je de foto’s later bewerken met een app zoals Snapseed, waarmee je de ruis kunt verminderen.

Spreek daarom liever af op een zonnige dag. Bij mooi weer en voldoende licht kan de iPhone een hogere sluitersnelheid gebruiken waardoor de persoon echt lijkt stil te staan in de lucht.

Met vignette en oplichtende kleurenfilters kun je zorgen dat de persoon iets meer wordt uitgelicht.

Probeer ook eens wat dichterbij te komen, zodat de achtergrond minder afleidt. Zo kun je bijvoorbeeld duidelijker zien hoe gespannen de persoon kijkt tijdens het uitvoeren van een stunt. Maar pas op dat je niet geraakt wordt door een skateboard en zorg dat je niet in de weg staat. Als de stunt mislukt en iemand een noodlanding moet maken wil je niet dat iemand bovenop jou landt.

Je kunt ook wat verder weg gaan staan, zodat je de actie in context kunt zien. Zo kan het mooi zijn om een skateboarder op een bijzondere locatie te fotograferen, zoals een monument of belangrijk gebouw. In een parkeergarage kun je de leegte benadrukken door een etage te kiezen waar geen auto’s staan. En in een lelijke industriële omgeving zou je wat meer op gekleurde accenten kunnen letten, zoals een felgekleurde afvalbak. Door vanuit een andere hoek te fotograferen krijg je die opvallende elementen wel of niet in beeld, net wat jij mooi vindt.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht.