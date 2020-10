Er ontstond nogal wat boosheid toen bleek dat de 18 Watt-oplader niet geschikt is voor snelladen van de iPhone 12. In de reacties onder dat artikel is te lezen dat veel lezers zich bekocht voelen. We zijn daarom aan het testen gegaan, om te kijken of het echt veel verschil maakt. En wat blijkt? Die 20 Watt-adapter is helemaal niet nodig! Snelladen op 18 Watt werkt ook prima.



iPhone 12 opladen met kabels en draadloos

Hieronder kun je onze testresultaten zien. We hebben hiervoor twee identiek ingerichte exemplaren van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro gebruikt, die beide een batterijcapaciteit van 2815 mAh hebben. Telkens hebben we de batterij tot 0% laten leeglopen en vervolgens hebben we de iPhone precies 30 minuten aan de lader gelegd.

Oplaadmethode Wattage Percentage na 30 minuten laden MagSafe 18 Watt 27% MagSafe 20 Watt 32% Qi oplader 7,5 Watt 14% Opladen met kabel 5 Watt 20% Snelladen met kabel 18 Watt 55% Snelladen met kabel 20 Watt 59% Snelladen met kabel 30 Watt 57% Snelladen met kabel 60 Watt 56%

Apple zegt dat je voor snelladen van de iPhone 12 minimaal een 20 Watt-adapter van 25 euro nodig hebt. Maar dat is klinkklare onzin. De 18 Watt oplader zou niet geschikt zijn, maar uit onze metingen blijkt dat het helemaal niet zoveel scheelt. Als je een USB-C-adapter van 18 Watt gebruikt haal je daarmee ongeveer dezelfde resultaten dan met een zwaardere adapter. Het eindigt allemaal in de buurt van 55%-59%.

OK, de meting met de 20 Watt-adapter haalt de hoogste score, maar het verschil is niet zo groot dat je daarvoor je 18 Watt-adapter in de prullenbak moet gooien. Dat laatste raden we sowieso af, want met elk type adapter kun je nog prima laden. Het gaat alleen niet altijd op topsnelheid.

Hieronder zie je de resultaten in een grafiek:

Draadloos opladen met MagSafe gaat half zo snel

Wat onze metingen ook mooi laten zien, is dat het opladen met MagSafe half zo snel gaat. Terwijl je met een kabel eindigt rond de 60% kom je met MagSafe rond de 30% uit. Ook bij die meting is duidelijk dat de 20 Watt-oplader beter presteert dan die van 18 Watt. Maar veel verschil is er niet.

Apple zegt in een vannacht gepubliceerd supportdocument dat het opladen met een minder krachtige adapter dan 20 Watt zal resulteren in langere oplaadtijden. Daarmee liegen ze niet. Maar we hadden liever het hele verhaal gelezen: dat het ook niet zoveel verschil uit maakt dat je nu per se die 20 Watt-adapter moet hebben.

Dat de adapters van 30 Watt en 60 Watt geen opmerkelijk betere resultaten laten zien, heeft ermee te maken dat Apple het vermogen voor snelladen heeft gemaximaliseerd op rond de 20 Watt. Een zwaardere adapter is niet schadelijk (omdat er beveiligingen zijn ingebouwd), maar het gaat ook niet sneller.

Waarom is draadloos trager dan met kabel?

Een vraag die we regelmatig krijgen, is waarom draadloos opladen zoveel langzamer gaat. Je gebruikt in beide gevallen een 20 Watt oplader, maar het resultaat verschilt een factor twee. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Ten eerste treden bij een kabel minder verliezen op, waardoor er bij het opladen bijna de volledige 20 Watt gebruikt kan worden en het opladen sneller gaat. Een ander punt is dat je weliswaar een 20 Watt-adapter kunt gebruiken, maar dat MagSafe maximaal op 15 Watt kan opladen. Je haalt dus niet de volledige 20 Watt uit de adapter.

Een magnetische oplader zoals de MagSafe Charger heeft wel als voordeel dat de iPhone altijd precies goed op de spoelen ligt, zodat het opladen efficiënter kan plaatsvinden.



Deze draadloze oplader gebruikten we voor het testen van Qi. Foto: Zens.

Qi half zo snel als MagSafe

Wat uit onze metingen ook goed te zien is, is dat Qi half zo snel gaat als MagSafe.

Voor het opladen met een Qi-lader hebben we gebruik gemaakt van de Zens Dual + Watch Fast Wireless Charger. Die laadt je iPhone met een vermogen van 7,5 Watt op.

Toen we de iPhone na een halfuur van de lader haalden twijfelden we even of de iPhone wel goed erop had gelegen. Slechts 14%? Dat is een erg slecht resultaat. Maar het is wel te verklaren als je bedenkt dat Qi-laden bij de iPhone gemaximaliseerd is op 7,5 Watt. We haalden nog niet de helft van de meting die we met MagSafe hebben gedaan.

Wat je in de tabel ook ziet, is dat je beter je trage 5 Watt-adapter kunt aansluiten dan een Qi-lader.

Warmteontwikkeling bij MagSafe-laden

In het eerder genoemde supportdocument waarschuwt Apple dat de iPhone en MagSafe Charger warm kunnen worden tijdens het opladen. Daar hebben we tijdens het testen inderdaad wel iets van gemerkt – maar dit treedt ook op bij Qi-laden.

Het heeft te maken met warmteontwikkeling en met het feit dat draadloos opladen minder efficiënt gebeurt. Apple heeft daar iets op verzonnen. De software zal zorgen dat de batterij niet boven de 80 procent wordt opgeladen, om schade aan de accu te voorkomen. Het laden gaat verder op het moment dat de temperatuur weer is gedaald. Je kunt zelf ook iets hieraan doen: leg je iPhone en lader op een koelere locatie, bijvoorbeeld op een wat donkerder plek in huis in plaats van in een zonnige serre.

Verdere plannen om te testen

We wilden deze resultaten alvast met jullie delen, omdat we wat verontwaardigd zijn dat Apple zonder verdere toelichting je ervan probeert te overtuigen dat je écht een 20 Watt-adapter nodig hebt. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. We hebben nu de belangrijkste oplaadmethoden voor de iPhone 12 getest, maar we zijn ook nog benieuwd of het opladen via MagSafe mét of zonder hoesje verschil maakt. Ook willen we weten of er verschil is tussen verschillende Qi-laders en powerbanks.

Heb jij nog suggesties wat we zouden kunnen testen? Laat ze dan weten in de reacties! We hebben uiteraard niet alle opladers en adapters van exotische merken liggen, maar we komen een eind 😉

Tot slot nog een interessant weetje: ben je je iPhone draadloos aan het laden en sluit je ook een Lightning-kabel aan, dan zal Lightning voorrang krijgen.