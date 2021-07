De MagSafe Battery Pack is een nieuw accessoires voor je iPhone. Het is een powerbank die je achterop je toestel plakt, waarna deze gaat opladen. Maar nu er meer details bekend zijn blijkt dat omgekeerd opladen ook mogelijk is. Beide apparaten kunnen worden geladen als de iPhone is aangesloten op een stroombron. De €109 kostende MagSafe Battery Pack kan een iPhone opladen via MagSafe als het is aangesloten op een 20 Watt stroomadapter. Daarbij wordt 15 Watt vermogen geleverd. Het blijkt echter ook mogelijk om de batterij op te laden via de iPhone. Dit werkt via dezelfde MagSafe-verbinding.



You can also charge both if you attach your MagSafe Battery Pack to your iPhone, then plug your iPhone into a power source. You might want to charge this way if you need to connect your iPhone to another device while charging, like if you’re using wired CarPlay or transferring photos to a Mac.

Veel geruchten over omgekeerd opladen

Het blijkt uit een supportdocument dat Apple gelijktijdig met de Battery Pack online zette. Daarin staat:

Apple merkt wel op dat de iPhone eerst tot 80% wordt opgeladen, voordat de Battery Pack aan de beurt is. Het is voor het eerst dat reverse charging daadwerkelijk mogelijk is. Sinds 2019 gingen er al geruchten over de iPhone 11, waarbij de indruk werd gewekt dat je je AirPods of zelfs je Apple Watch op deze manier zou kunnen bijladen. iFixit vond in de iPhone 11 onderdelen die voor reverse wireless charging bedoeld waren, maar die bleken niet actief. Uit documenten die bij de Federal Communications Commission zijn ingediend bleek vervolgens dat de iPhone 12 ook omgekeerd kon opladen, maar ook die mogelijkheid werd tot nu toe niet benut. In maart gingen geruchten over een MagSafe-powerbank met omgekeerd opladen en dat gerucht (van Jon Prosser) blijkt nu werkelijkheid te zijn geworden. In de code van iOS 14.5 waren er ook al aanwijzingen voor gevonden.

Reverse charging op de iPhone 12

Bij de iPhone 12 kan het nu wel, in combinatie met de MagSafe Battery Pack. Het gebruikt MagSafe-magneten in combinatie met NFC om te zorgen dat de verbinding goed is en op een hoger wattage opgeladen kan worden. Het opladen van de MagSafe Battery Pack kan dus op twee manieren: via de ingebouwde Lightning-aansluiting of door de powerbank achterop de iPhone te plakken als je deze aan het opladen bent. Apple levert echter geen Lightning-kabel mee (en uiteraard ook geen stroomadapter), dus daar zul je zelf voor moeten zorgen.

Reverse charging kan handig zijn als je je iPhone moet aansluiten, bijvoorbeeld als je bekabelde CarPlay gebruikt of als je bezig bent met het overzetten van foto’s naar een Mac, aldus Apple. De term ‘reverse charging’ wordt echter nergens expliciet genoemd en ook bij de aankondiging van de iPhone 12-serie repte Apple er met geen woord over.

Je kunt de MagSafe Battery Pack bestellen via de Apple-website en krijgt vanaf 19 juli geleverd. De levertijden lopen echter op.

