Zens MagSafe Powerbank: kies uit 4 varianten

Zens heeft al een paar MagSafe-geschikte producten uitgebracht, waaronder de Zens 4-in-1 MagSafe-lader, waarbij je zelf voor je MagSafe-lader moest zorgen. Bij deze powerbanks zitten de magneten er al standaard in. Het is een MagSafe-compatibel product, dus geen door Apple goedgekeurd (MFi-)product maar dat hoeft in dit geval niet zo’n probleem te zijn. Zens maakt altijd kwalitatief goede producten, dus je kunt er op vertrouwen dat je hiermee ook veilig kunt opladen. Bovendien krijg je 3 jaar garantie.

Dit zijn de powerbanks waaruit je kunt kiezen:

ZEPP01M powerbank 4000mAh zonder stand: €49,99

ZEPP02M powerbank 4000mAh met stand: €59,99

ZEPP03M powerbank 4000mAh dual met stand: €69,99

ZEPP04M powerbank 10.000mAh met stand: €69,99

De schuingedrukte variant hebben wij getest en is voorzien van een voetje om ‘m op zijn kant te zetten en drie manieren om te laden: aan de bovenkant met MagSafe, aan de onderkant als gewone Qi -lader en via de USB-C-aansluiting met een normale kabel.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De powerbank is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant. Niet alle producten vragen om een uitgebreide review. Voor kabels, powerbanks en andere kleine accessoires hebben we de kortere ‘iCulture bekijkt’ reviews.

Design en uiterlijk van de Zens MagSafe Powerbank

Qua design valt er bij deze nieuwe powerbanks niets buitenissigs te ontdekken. Het zijn zwarte rechthoekige blokjes met een rubberachtige coating. Terwijl de eerder gereviewde Xtorm MagSafe-powerbank voorzien is van een grijs geometrisch patroon, heeft Zens het zo simpel mogelijk gehouden. Is dat erg? Wat ons betreft niet: de meeste mensen kopen een powerbank vanwege de functionaliteit en het uiterlijk is dan minder belangrijk. Zwart doet het altijd goed. Je krijgt er een zwart gevlochten USB-C-kabel mee om de batterij weer op te laden. Voor de stroomadapter moet je zelf zorgen.

Het model dat wij hebben getest is voorzien van een erg praktische stand. In feite is dat niet meer dan een plastic staafje, dat je uitsteekt. Het is op twee standen te gebruiken: rechtop of in landscape. Ik had me eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat dit handig kan zijn. Als je onderweg bent heb je vaak geen dock of stand bij je, terwijl je wel film wil kijken (bijvoorbeeld in een vliegtuig). Maar ook als je even ergens gaat zitten om op je laptop te werken is het handig om de iPhone rechtop ernaast te zetten, om meldingen te kunnen aflezen of te videobellen. Normaal heb je daar een vrij grote en zware dock voor nodig, maar met deze simpele oplossing werkt het prima. En het is ook nog stabiel genoeg. We hadden alleen graag gezien dat deze ‘stand’ op elke Zens powerbank aanwezig was, want nu voelt het wat gek om €10 extra te betalen voor iets wat in feite niet meer is dan een plastic staafje.

Zens MagSafe Powerbank in gebruik

De Zens MagSafe Powerbank heeft een capaciteit van 4000 mAh en verslaat met gemak de pas aangekondigde MagSafe Battery Pack van Apple, die een veel lagere capaciteit heeft. Wie dat wil kan ook een variant met 10.000 mAh aanschaffen, maar voor mijn situatie is dat overdreven. Ik heb een periode gehad dat ik graag een zo krachtig mogelijke powerbank meenam, waarmee je zelfs MacBooks kunt opladen en je iPhone-accu tot wel zes keer kunt vullen. Maar gaandeweg kwam ik erachter dat het alleen zin heeft als je dagenlang van huis bent en bijvoorbeeld drie dagen op een muziekfestival bent. Maak je alleen dagtrips en ben je ‘s avonds weer thuis of terug in je hotel, dan wil je eigenlijk iets dat genoeg capaciteit heeft en toch nog licht van gewicht is. Rond de 4000 tot 5000 mAh is dan meestal wel voldoende. Je kunt er 1,5 tot 2 keer je iPhone mee bijladen. Vaak is opladen tot 80% wel voldoende en kun je de resterende batterijlading gebruiken voor een later moment.

Het bijzondere van het model dat wij hebben getest, is dat het zowel aan de voor- als aan de achterkant een oplaadfunctie heeft. Je legt de powerbank met de MagSafe-kant op een iPhone 12-toestel en kunt dan aan de andere kant nog iets anders opladen. Bijvoorbeeld je AirPods of een tweede iPhone. Omdat an de Qi-zijde geen magneet zit moet je wat meer heen en weer schuiven totdat het goed erop ligt.

Het vastplakken met MagSafe werkt het beste als je een naakte iPhone hebt of Apple’s MagSafe-hoesjes gebruikt. Zens belooft dat hoesjes met een maximale dikte van 3mm ook werken, maar als er geen magneten in de hoes zitten zal de magneetwerking wat minder sterk zijn. Zens geeft geen specs over de output, maar we vermoeden dat dit rond de gebruikelijke 5 tot 7,5 Watt zal liggen.

Eventueel kun je via de USB-C-poort nog een derde apparaat aansluiten. De USB-C-poort werkt dus in twee richtingen: voor het opladen van de powerbank en voor het opladen van je devices.

Score 8 Zens MagSafe Powerbank dual Vanaf €49,99 Voordelen + Drie manieren om op te laden

Praktische stand voor portrait en landscape

Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen

Neutraal uiterlijk in zwart met 'soft touch' Nadelen – 10 euro voor een plastic stokje is vrij prijzig

Conclusie Zens MagSafe Powerbank

De Zens MagSafe Powerbank is extra praktisch door het feit dat je aan beide kanten kunt laden en ook nog een kabel kunt aansluiten. Qua design ziet de powerbank er vrij gewoontjes uit, al kun je je afvragen of mensen bij dit soort producten echt zitten te wachten op opvallend design. Het pootje om de iPhone rechtop te zetten is slim bedacht: vaak wil je je iPhone opladen en tegelijk een filmpje kijken of videobellen en dan heb je niet altijd een dock bij je. Een minpuntje is dat Zens €10 extra vraagt voor een reepje plastic. We hadden dit liever als standaardfunctie gezien.

Zens MagSafe Powerbank kopen

Je kunt terecht bij een beperkt aantal winkels, waaronder Coolblue en Belsimpel. Ook verkoopt de fabrikant ze als partner via Bol.com. Het goedkoopste model is vanaf €49,99 verkrijgbaar en de duurdere modellen kosten €69,99.