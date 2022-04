MagSafe Battery Pack kan nu met 7,5 Watt opladen

In een supportdocument legt Apple uit dat de firmwareversie 2.7.b.0 ervoor zorgt dat de batterij van 5 Watt naar 7,5 Watt is gegaan. Toen de magnetische batterij in juli 2021 verscheen voor 109 euro waren veel gebruikers teleurgesteld dat het opladen zo traag ging in vergelijking met andere powerbanks. En in vergelijking met de normale 15 Watt voor andere MagSafe-accessoires was het helemaal een lachertje. Die snelheid kan het MagSafe Battery Pack ook aan, maar alleen als hij met een stroomkabel verbonden is. Gelukkig heeft Apple nu wel iets aan de eerdere klachten gedaan, door het vermogen iets op te schroeven.



Het updaten van het MagSafe Battery Pack is een proces dat wel wat tijd kan kosten. Je plakt de batterij achterop een iPhone en wacht vervolgens af. Het kan tot een week duren, voordat de update in gang wordt gezet. Het gaat sneller als je de Battery Pack aansluit op een Mac of iPad Apple adviseert om de batterij met een Lightning-kabel aan te sluiten op de usb-poort van een Mac of iPad om het updaten sneller te laten verlopen. In dat geval kun je binnen vijf minuten klaar zijn.

Je kunt controleren welke firmware-versie jouw MagSafe Batterij Pack heeft door het op de iPhone te plakken en naar Instellingen > Algemeen > Info te gaan. Tik vervolgens op MagSafe-Batterijpakket en je zult zien wat de exacte versie is. Mensen die hun batterij zelden hebben gebruikt kunnen nog op de allereerste versie 2.0.2c.0 zitten, zoals hieronder te zien is.

Iets waar je bij het toekomstige opladen op moet letten, is of de iPhone niet te heet wordt. Bij de huidige 5 Watt kon het al gebeuren dat er iets meer warmteontwikkeling plaatsvond dan prettig is om in je hand te houden. Nu de afgifte omhoog is gegaan naar 7,5 Watt kan het nog iets warmer in de hand worden. Dat Apple eerder voor 5 Watt koos te maken met die warmteontwikkeling, maar ook om de levensduur van de batterij te sparen. De nooit verschenen AirPower-oplader zou last hebben gehad van sterke warmteontwikkeling en het is te begrijpen dat Apple met dit nieuwe accessoire geen risico wilde lopen.

We voerden eerder een test uit om de oplaadsnelheid van het MagSafe Battery Pack te vergelijken met andere oplaadmethoden. Daaruit bleek dat het opladen niet veel verschilde met een simpele 5 Watt-oplader en met concurrerende draadloze powerbanks. Dat zal nu een stuk hoger liggen, met een snelheid die vergelijkbaar is met een willekeurige Qi-lader van 7,5 Watt.

Het MagSafe Battery Pack is vooral handig voor mensen met een iPhone 12 mini of iPhone 13 mini, omdat deze een wat kortere batterijduur hebben. De batterij past precies achterop en steekt niet uit.

Meer informatie over het MagSafe Battery PackMagSafe Battery Pack lees je in ons overzicht.