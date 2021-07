MagSafe Battery Pack teardown

De video is gemaakt door Charger Lab en laat zien hoe de nieuwe MagSafe Battery Pack intern in elkaar steekt. Maar eerst pakken ze de powerbank uit, om ‘m vervolgens uit elkaar te wrikken. Zoals te verwachten is het product niet bedoeld om te worden geopend of om te worden gerepareerd door een doorsnee consument. Er zijn dan ook geen schroeven gebruikt en het openmaken van de behuizing kostte nogal wat kracht en moeite. De twee delen blijken met lijm bij elkaar te worden gehouden. Binnenin achter het frontje vind je een spoel, verbonden met een andere spoel op de batterij zelf. Er is ook een NFC-spoel met bijbehorende chip om te detecteren welk toestel je erop hebt gelegd. NFC zorgt voor de juiste animaties en batterij-indicator in iOS.



Voor de magnetische werking is een ring van magneten aanwezig, zoals verwacht. Binnenin heeft Apple flink uitgepakt om te voorkomen dat de interne componenten te heet worden. De elektronica is aangebracht op een PCB, die verbonden is met een grote metalen plaat om de hitte te verspreiden.

Ook interessant: er zijn twee batterijcellen aanwezig die samen 11,13 Wattuur en 7,62 Volt leveren. De accu heeft een capaciteit van 1.460 mAh op 7,62 Volt, wat overeenkomt met 2.220 mAh en 5 Volt bij een conventionele powerbank. Op elke cel staat aangegeven: 5,733 Wh.

Apple heeft zelf weinig technische details over de MagSafe Battery Pack gegeven, dus we zijn afhankelijk van deze teardowns. Het enige wat (in héél kleine lettertjes) achterop de batterij staat, is “max 1460 mAh (7.62V, 11.13Wh)”. Daaruit is wel iets af te leiden qua werkelijke capaciteit. Er werd gespeculeerd dat er twee cellen in zaten en dat blijkt nu inderdaad het geval. Ze lijken overigens precies op de batterijcellen die Apple in de iPhones gebruikt.

Uit de teardown blijkt ook hoe netjes de componenten gerangschikt zijn in de behuizing. Verder wordt duit

delijk dat dit een ingewikkelder product is dan je op het eerste gezicht zou denken: het is veel meer dan een batterij.



De MagSafe Battery Pack is verkrijgbaar bij Apple voor €109 en is geschikt voor alle iPhone 12-modellen. Je kunt er ook eerdere toestellen (vanaf de iPhone 8) of een AirPods-doosje op leggen. Vind je het te duur, dan zijn er diverse alternatieven met MagSafe die een hogere capaciteit hebben en goedkoper zijn. Maar dan mis je wel de Apple-uitstraling en enkele functies, zoals omgekeerd opladen.