Laadsnelheid MagSafe Battery Pack

Er is op papier heel wat verschil tussen de MagSafe-powerbanks die tot nu toe zijn verschenen. De capaciteit, spanning en andere specs lopen sterk uiteen. Maar ben je bij de één beter af dan met de andere? We hebben het getest door een iPhone 12 op vier manieren op te laden:

De powerbanks van Xtorm en Zens hebben we eerder getest en met een review van de MagSafe Battery Pack zijn we nog bezig.



Testomstandigheden

We hebben getest met een nieuw ingerichte iPhone 12 van twee maanden uit, waarop geen apps op de achtergrond actief waren. De mobiele functies stonden aan, het scherm was uit. Verder hebben we ervoor gekozen om op te laden vanaf 20%, aangezien je op dat moment de waarschuwing krijgt van Apple en geneigd bent om te gaan opladen. Er zijn maar weinig mensen die hun batterij steeds volledig leeg laten lopen.

Vervolgens hebben we na 30, 60, 90, 120 en 150 minuten de batterijstatus afgelezen. Het resultaat zie je in onderstaande grafiek:

Deze staafgrafiek geeft dezelfde data op een wat andere manier weer:

Wat valt op?

Wat ons opvalt aan de resultaten is dat de laadsnelheid van de MagSafe-powerbanks niet zoveel verschilt: ze komen uiteindelijk allemaal op 78%-81% uit. Dat Apple’s MagSafe Battery Pack bij 78% stopte heeft ermee te maken dat de batterij op dat moment volledig leeg was. Als de capaciteit iets hoger was geweest, was het laden misschien doorgegaan tot 80% of 81%, zoals bij de twee andere powerbanks. Duidelijk is wel dat ze uiteindelijk allemaal met ongeveer hetzelfde vermogen opladen (ca. 5 Watt). Apple heeft geen intelligente trucjes uitgehaald om het opladen sneller te laten verlopen.

Wat ook opvalt is dat er eigenlijk weinig verschil is met gebruik van een 5 Watt-stekkertje en kabel. Vooral in de eerste anderhalf uur loopt de 5 Watt-lader redelijk gelijk met de powerbanks. Aan het einde neemt de 5 Watt-lader een eindsprint naar 89%. Het was te verwachten dat er bij MagSafe-opladen iets meer verlies optreedt, maar uiteindelijk is het verschil niet erg groot.

Hoe vaak kun je een iPhone opladen met de MagSafe Battery Pack?

Helaas, het antwoord is minder dan 1x.

Veel mensen zijn benieuwd hoe vaak je je iPhone kunt opladen met Apple’s powerbank. Eenmaal? Anderhalf? Helaas is de werkelijkheid iets minder rooskleurig: toen we de test-iPhone hadden opgeladen van 20% naar bijna 80% was de MagSafe Battery Pack helemaal leeg. Je kunt de standaard iPhone 12 dus minder dan 1x volledig opladen.

Met de andere geteste powerbanks kan dat wel: die waren na 2,5 laden nog lang niet leeg.

Dat je de iPhone 12 minder dan 1x kan opladen is wel te verwachten, als je naar de specs kijkt:

iPhone 12 batterij: 2815 mAh / 10,75 Wh / 3,81 Volt

MagSafe Battery Pack: 1460 mAh / 11,13 Wh / 7,62 Volt

Zoals Charger Lab heeft becijferd komt de MagSafe vanwege het hogere voltage overeen met een 2220 mAh powerbank (dit is 78% van 2815). Dat onze eindmeting ook op 78% uitkomt is echter toeval. We zijn immers bij 20% begonnen, dus in werkelijkheid is de prestatie iets minder.

De iPhone 12 mini met een batterijcapaciteit van 2227 mAh komt verrassend in de buurt van de (berekende) capaciteit van 2220 mAh van de MagSafe Battery Pack en zou dus wél ongeveer 1x opgeladen kunnen worden.

Is de MagSafe Battery Pack een goede aanschaf?

Of de MagSafe Battery Pack iets voor jou is, hangt van je persoonlijke omstandigheden en je verwachtingen af. Wil je regelmatig even je iPhone bijladen, dan maakt het niet uit welke powerbank je neemt. Erg veel verschil met een 5 Watt-stekker is er ook niet. Gaat het om snel opladen of meermaals opladen, dan kun je beter naar andere oplossingen kijken, bijvoorbeeld snelladen via het stopcontact of een zware powerbank met hoge capaciteit. In de meeste dagelijkse situaties heb je echter aan de MagSafe Battery Pack genoeg, al zullen veel mensen wel aanhikken tegen het prijskaartje.

