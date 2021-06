Met de Xtorm FS400 Fuel Series heb je een magnetische powerbank voor draadloos opladen. We hebben deze magnetische oplader getest, maar we vinden eigenlijk de Xtorm FS401 van dezelfde fabrikant een betere keuze. Je leest het in deze review!

Xtorm Fuel Series 4 powerbanks

Het heeft even geduurd, maar we zien steeds meer MagSafe-accessoires verschijnen. De Xtorm Fuel Series 4 magnetische powerbank die we hier bespreken is geen officieel MagSafe-accessoire, maar maakt wel gebruik van de magneten in de iPhone 12-serie. Het idee is dat je de iPhone op deze powerbank ligt en dat deze er dan vanzelf aan blijft vastplakken. Maar werkt dat ook? Je leest het in dit hands on-verslag!

Xtorm FS400 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Type: Xtorm FS400

Verkrijgbaar in grijs met grafisch patroon

Gewicht 132 gram

Afmetingen 1,5 x 6,5 x 14,4 cm

Output magnetische lader: 5 Watt

Output USB-C: 10,5 Watt

Geschikt voor: iPhone 12-serie en andere modellen via USB-C-poort

Batterijcapaciteit: 5000mAh

Ook verkrijgbaar: FS401 met 10000mAh capaciteit, zonder magneet

Te koop voor voor €39,95 via Xtorm

Design van de Xtorm Fuel Series 4 magnetische powerbank

The FS400 Magnetic Wireless powerbank is een compacte reservebatterij voor de iPhone 12-serie, waarmee je op twee manieren kunt opladen. Door de iPhone op het magnetische oppervlak te leggen kun je draadloos opladen. En heb je een ander type device, dan kun je die op de USB-C-poort aansluiten.

De powerbank valt meteen op door het grafische patroon aan de voorkant en het oranje merklogo. In de verpakking tref je de batterij aan, een USB-C-kabel en een korte handleiding, maar die heb je eigenlijk niet nodig: je sluit de kabel aan om de batterij op te laden en alles wijst zich vanzelf.

Wil je liever niet een magnetische lader of wil je meer capaciteit, dan zou je ook kunnen kiezen voor de Xtorm FS401, een 20 Watt powerbank in de Fuel Series met een capaciteit van 10.000 mAh. Deze heeft twee normale USB-A-poorten en een extra krachtige USB-C-poort voor opladen bij 20 Watt. Dit is voldoende om bijvoorbeeld een iPad Pro op te laden. Met een gewicht van 215 gram is deze ook nog goed mee te nemen in de vakantiekoffer.

Xtorm Fuel Series 4 magnetische powerbank in gebruik

Normaal gesproken vraagt een powerbank om weinig uitleg. Je sluit hem aan, drukt eventueel op een knop en het laden begint. Hoe snel dit gaat is afhankelijk van de specificaties. Bij deze magnetische powerbank is echter iets anders aan de hand: die plakt aan de achterkant van je iPhone 12 vast. Maar het is niet zoals onderstaand filmpje laat zien:

In het filmpje wordt de indruk gewekt dat je de iPhone kunt optillen met de batterij eraan vast. Maar dat is niet zo: de magneet is niet zo heel sterk. Pak je de iPhone op, dan blijft de batterij op je bureau liggen. Op zich is het handig dat het een beetje vastplakt waardoor het minder snel wegglijdt tijdens het opladen. Maar we hadden liever een sterkere magneet gezien, zodat het er echt aan vastplakt. Loop je op straat met de batterij vastgeplakt achterop je iPhone, dan moet je oppassen dat het niet wegglijdt.

Wel fijn is dat deze batterij is voorzien van een USB-C-poort in twee richtingen, dus voor input en output. Je kunt de batterij zelf ermee opladen en vervolgens een iPhone of ander apparaat aansluiten om te laden. Met een output van 10,5 Watt is dat snel genoeg voor op vakantie. Je kunt er een iPhone 12 anderhalf keer mee opladen, ook prima als je een dagtripje maakt.

Zoek je echter een powerbank waar je echt iets aan hebt, dan zou ik toch voor de Xtorm FS401 kiezen. Die is goedkoper, heeft een dubbele capaciteit van 10000mAh en heeft drie aansluitingen (2x USB-A en USB-C). Dat is veel praktischer. Bij mij gaat dan ook de FS401 in de koffer. Die is bovendien bij Coolblue momenteel voor 31 euro te koop en dat maakt de keuze nog makkelijker.

Score 7.8 Xtorm FS400 39,95 euro Voordelen + Compact formaat, makkelijk mee te nemen

Leuk design met grafisch patroon

USB-C-poort voor input en output Nadelen – Magneet is niet erg sterk, valt van de iPhone tijdens gebruik

De Xtorm FS401 is een betere deal

Conclusie Xtorm FS400 magnetische powerbank

Het idee van een magnetische powerbank is best goed: je plakt ‘m achterop je iPhone en als het goed is blijft het ook goed zitten en kun je laden terwijl je je toestel gebruikt. Het is een betere aankoop dan een batterycase, die je bij elke nieuwe iPhone-generatie weer moet vervangen. Maar we hadden liever gezien dat de FS400 iets meer plakte, zodat je niet bang hoeft te zijn dat hij er telkens vanaf valt. We slaan de Xtorm FS400 daarom liever nog even over en kiezen voor een traditionelere oplossing: de Xtorm FS401 met een hogere capaciteit en meer oplaadpoorten. Dan maar met een kabeltje.

