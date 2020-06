Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen

Alles over snelladen

Met snelladen kun je de iPhone sneller opladen dan normaal. Het scheelt soms wel een factor twee! In deze tip lees je wat je nodig hebt voor iPhone snelladen, op welke toestellen het werkt en welke opladers je ervoor nodig hebt. In een aparte tip bespreken we hoe iPad snelladen werkt, zodat ook dat apparaat no-time weer een volle accu heeft!

Je leest hieronder over:

iPhone snelladen: hoe werkt het?

Alle iPhones die sinds 2017 zijn verschenen zijn geschikt voor snelladen. Dit houdt concreet in dat de volgende iPhones snelladen ondersteunen:

Alle toekomstige iPhones zijn geschikt voor snelladen, maar het werkt alleen als je een geschikte oplader gebruikt. Die levert Apple niet standaard mee.

Bij de iPhone 11 Pro (Max) krijg je wel een 18 Watt-adapter, die geschikt is voor snelladen. Bij alle andere modellen krijg je een relatief trage 5 Watt-adapter. Je zult in dat geval zelf een oplader moeten kopen. Let daarbij op dat het gaat om een USB-C-lader met Power Delivery (USB-PD). Deze combineer je met een USB-C-naar-Lightning-kabel.

Snelladen houdt in dat je in veel kortere tijd de batterij van je iPhone kunt opladen. Dit komt vooral van pas als je snel de deur uit moet en de batterij nog even wilt bijladen. Je kunt dan bijvoorbeeld even opladen van 40% naar 80%. Verder snelladen tot boven de 80% heeft weinig zin, omdat het opladen minder efficiënt gaat als de batterij bijna vol is.

Is snelladen schadelijk?

Het incidenteel opladen van je iPhone met snelladen is niet schadelijk. We raden alleen aan om het niet continu te doen. De accu van je iPhone blijft in een betere conditie als je langzaam oplaadt bij een lage temperatuur. Daarvoor kun je dus beter de 5 Watt-oplader gebruiken die je bij de meeste iPhones krijgt. Deze zijn ideaal om je iPhone ‘s nachts met lage snelheid weer op te laden, waardoor zo min mogelijk slijtage aan de batterij ontstaat. Een simpele en trage powerbank van goede kwaliteit is ook prima.

Draadloos opladen gaat ook relatief traag, maar is minder efficiënt en er ontstaat vaak wat meer warmteontwikkeling. Dit is minder gunstig voor je iPhone.

Gebruik snelladen dus alleen incidenteel als je het nodig hebt en bijvoorbeeld snel de deur uit moet. Overigens heeft de iPhone wel ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en oververhitting en wordt het opladen zo efficiënt mogelijk aangepakt. Met nieuwe technieken zoals geoptimaliseerd opladen probeert Apple te voorkomen dat je toestel lange tijd met een 100% batterijlading aan het stopcontact hangt.

Wat heb ik nodig voor iPhone snelladen?

Je hebt twee accessoires nodig om iPhone snelladen te gebruiken: een USB-C-stroomadapter en een geschikte USB-C-kabel. Beide zijn verkrijgbaar via de Apple Store.

Dit is je boodschappenlijstje voor snelladen:

USB-C-adapter die geschikt is voor USB-C Power Delivery (PD).

die geschikt is voor USB-C Power Delivery (PD). USB-C-naar-Lightning-kabel.

USB-C-adapter

Je hebt dus een USB-C-adapter nodig die met USB-C PD werkt. Niet elke USB-C-lader is hiervoor geschikt. Veel goedkope adapters werken niet met Power Delivery en laden dus je iPhone niet sneller op. Gelukkig zijn er genoeg andere opties:

De 18 Watt oplader die bij de iPhone 11 Pro (Max) en de iPad Pro 2018 wordt meegeleverd. Je kunt deze adapter ook los kopen voor 35 euro.

De 29 of 30 Watt USB-C-adapter die bij de MacBooks wordt meegeleverd. Je kunt deze adapter ook los kopen voor voor 55 euro.

Een zwaardere MacBook-adapter, bijvoorbeeld van 61 Watt of 87 Watt. Het opladen hiermee is veilig, maar het gaat niet veel sneller dan met de eerder genoemde 29/30 Watt adapter.

USB-C-stroomadapter van andere fabrikanten die Power Deliver (PD) ondersteunt.

USB-C-naar-Lightning-kabel

Daarnaast heb je een kabel nodig, met aan de ene kant een USB-C-aansluiting en aan de andere een Lightning-aansluiting. Bij Apple zijn ze los verkrijgbaar in een lengte van 1 of 2 meter. Je kunt deze kabel ook gebruiken om via de USB-C-poort van je MacBook een iPhone of iPad op te laden. Verkrijgbaar bij Apple en bij andere winkels:

Apple USB‑C-naar-Lightning-kabel wit: bekijken

mophie USB‑C-naar-Lightning-kabel zwart: bekijken

Kan ik iPhone snelladers van andere merken gebruiken?

Vind je de snelladers van Apple te duur, dan zou je ook adapters en kabels van een ander merk kunnen aanschaffen. Maar let op dat het gaat om een USB-C-lader die geschikt is voor Power Delivery (PD) en dat het een product van goede kwaliteit is. Snelladen vormt een zwaardere belasting voor je batterij en leidt tot warmteontwikkeling. Je wilt niet dat het toestel in brand vliegt of beschadigd raakt door verkeerde zuinigheid. Belkin is een voorbeeld van een goed merk.

Kan ik een oudere iPhone ook snelladen?

Oudere iPhones (voor de iPhone 8) zijn volgens Apple niet geschikt voor snelladen, maar toch is er een manier om je oudere iPhone snel op te laden. Gebruik de stroomadapter van je iPad van 10 Watt. Deze zorgt ervoor dat je iPhone sneller opgeladen is dan met de standaard meegeleverde 5 Watt stroomadapter. Dit is niet schadelijk voor je toestel. In de Apple Store vind je ook een 12 Watt adapter waarmee je iPhones en iPad sneller kunt opladen voor €25.

Bekijk ook Kun je een iPhone opladen met een 12 Watt iPad-adapter? Kun je de 12 Watt-adapter van de iPad gebruiken om een iPhone op te laden, of gaat dan de batterij kapot? iCulture legt uit hoe het werkt, of het schadelijk is en of het opladen van de iPhone ook sneller gaat met zo'n iPad-lader.

Wat is USB-C Power Delivery?

Het snelladen van iPhones en iPads werkt met en techniek die USB-C Power Delivery heet. Dit is ook de reden waarom je gebruik moet maken van een USB-C-adapter zoals die bij de nieuwste MacBooks Wordt geleverd. De 29 Watt-adapter werkt standaard op 2,4 Ampere en 5 Volt, net als de 12 Watt-adapter die we hierboven hebben genoemd.

Het verschil is echter dat deze USB-C-adapter USB Power Delivery ondersteunt, als het aangesloten apparaat daarvoor geschikt is. Daardoor kan bij een veel hogere spanning (14,5 Volt) en een lagere stroomsterkte (2 Ampere) worden geladen. Het opladen gaat dan veel efficiënter.

Hoe snel gaat het opladen? Dat is uiteraard afhankelijk van de beginlading en de grootte van de interne batterij, maar je kunt de iPhone 8 in ongeveer dertig minuten tot 50% opladen. In ongeveer een uur is je iPhone opgeladen tot 100%. Bij de iPhone 8 Plus duurt dit iets langer, omdat er een grotere batterij in zit.

Hoe zit het ook alweer met Watt, Ampere en Volt?

Misschien herinner je je nog wel van de middelbare school dat je het vermogen (Watt) kon uitrekenen door de stroomsterkte (Ampere) en de spanning (Volt) te vermenigvuldigen. Die formule geldt nog steeds.

Watt is het vermogen dat een lader afgeeft. Ampere is de stroomsterkte van lader naar apparaat. Volt is de spanningsverschil (ook wel het voltage genoemd) tussen lader en apparaat.

Bij het kiezen van de juiste adapter moet je vooral letten op het aantal Ampere in combinatie met het aantal Volt. Bij de iPhone en iPad zit het maximum op 2,4 Ampere (5 Volt). Oudere toestellen kunnen slechts 1 Ampere (5 Volt) aan. Bij de iPad Pro’s die we hierboven hebben genoemd, kun je 2 Ampere (14,5 Volt) gebruiken.

iPhone snelladen: tips voor sneller laden

Je kunt een aantal maatregelen nemen om het opladen van je iPhone nog verder te versnellen:

Steek de kabel in een stroomadapter, niet in een USB-poort van je computer. USB-poorten leveren vaak maar 0,5 tot 2 Ampere.

Schakel zoveel mogelijk (draadloze functies) uit: zet de iPhone in vliegtuigstand, zet notificaties uit en zorg dat het scherm uitgeschakeld is. Je kunt er zelfs voor kiezen om de iPhone even helemaal uit te schakelen. Dit heeft alleen zin als je langere tijd wilt laden, want het uit- en inschakelen kost ook weer extra energie.

Wil je meer weten over draadloos opladen? Daarover hebben we een apart uitlegartikel: